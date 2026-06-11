España Deportes

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, ha defendido que los seleccionados son “los mejores del mundo” y que todos ellos han sido evaluados durante más de tres años

Guardar
Google icon
Alejandro Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026. (Europa Press)
Alejandro Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026. (Europa Press)

Alejandro Hernández Hernández está ante el desafío más importante de su carrera. La FIFA lo ha elegido como el único árbitro principal español para el Mundial 2026. A sus 43 años, y con la jubilación arbitral fijada en los 45, el canario llega a la cita tras una carrera envidiable, pero no exenta de polémica. Fuera del césped, es un amante del triatlón y un seguidor del tenis, especialmente de Rafa Nadal antes de su retirada.

Comenzó a pitar a los 11 años en las ligas oficiales de fútbol base de las Islas Canarias. En el año 2000 dio el salto a categoría nacional, en 2012 debutó en Primera División y en 2014 obtuvo la escarapela FIFA. Fue el primer árbitro de Lanzarote en llegar a la élite. Ahora, será el representante de España, acompañado en las bandas por los asistentes Diego Sánchez y José Enrique Naranjo, y con Carlos del Cerro Grande como árbitro VAR.

PUBLICIDAD

En total, 255 partidos en Primera División, 1.447 tarjetas amarillas y 93 penaltis señalados. De media, saca 5,46 tarjetas por partido. Ganó el Trofeo Guruceta al mejor árbitro de España en 2015, fue el mejor de la Primera División en 2016/17 según el Comité Técnico de Árbitros, y antes había ganado el Vicente Acebedo en Segunda en la temporada de su ascenso a la élite.

Hernández Hernández le muestra la cartulina amarilla a Camavinga en un Clásico. (REUTERS/Albert Gea)
Hernández Hernández le muestra la cartulina amarilla a Camavinga en un Clásico. (REUTERS/Albert Gea)

Seguidor del FC Barcelona

Aquí es donde la historia se vuelve curiosa. El 11 de junio de 1994, en una entrevista, cuando solo tenía 11 años, le preguntaron cuál era su equipo favorito. “El Barcelona”, respondió. Sus ídolos eran Romario y Michael Laudrup. Ese mismo verano, Laudrup abandonaría el Barça para fichar por el Real Madrid.

PUBLICIDAD

La entrevista ha sido rescatada principalmente por medios como Real Madrid TV cada vez que el canario era designado para pitar un Clásico. En total, ha dirigido seis, con un balance de tres victorias para el Barça, dos empates y una victoria para el Madrid.

Hernández Hernández acude al VAR para ver una jugada dudosa. (REUTERS/Albert Gea)
Hernández Hernández acude al VAR para ver una jugada dudosa. (REUTERS/Albert Gea)

El gol fantasma y el acta del desastre

Pero el partido que más ha marcado su carrera no ha sido ninguno de estos. Fue el Betis-Barcelona del 29 de enero de 2017 en el Benito Villamarín. El balón entró más de medio metro dentro de la portería verdiblanca antes de que Aissa Mandi lo despejara. Sin tecnología de línea de gol, Hernández Hernández no lo dio por válido. El encuentro acabó 1-1 y el escándalo trascendió fronteras: la prensa internacional habló de una liga “adulterada”. El propio árbitro reconoció después que fue un error evidente que el VAR habría corregido.

Además, esa misma tarde dejó otra historia menos conocida. Al redactar el acta en los vestuarios, Hernández Hernández hizo constar que el Betis había saltado al campo con diez jugadores (olvidando a los dos debutantes Alin Tosca y Rubén Pardo) e incluyó en la alineación bética a Fran Mérida, un jugador que en ese momento pertenecía al Osasuna y que nunca había vestido la camiseta verdiblanca.

Hernández Hernández durante un partido de la UEFA Champions League. (Reuters/Jason Cairnduff)
Hernández Hernández durante un partido de la UEFA Champions League. (Reuters/Jason Cairnduff)

El caso Negreira y la expulsión de Ledesma

Por otro lado, la carrera del de Lanzarote también ha estado salpicada por escándalos a nivel institucional. En la temporada 2022/2023, expulsó al portero del Cádiz, Jeremías Ledesma, y lo acusó en el acta de haberle empujado y agredido físicamente en el túnel de vestuarios. Algo que la directiva gaditana negó de inmediato.

Y, con respecto al caso Negreira, que sigue sacudiendo hoy en día al arbitraje español, también llegó con su nombre. Varios excolegiados lo citaron ante la Guardia Civil como uno de los árbitros que supuestamente contrataron servicios al hijo de José María Enríquez Negreira. No obstante, Hernández Hernández negó cualquier implicación.

“Nos cambió la vida a todos. El daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros. Cuando nos enteramos, pensaba que era una fake news; pensé que estaba manipulado hasta que ves que es una realidad. Si es ilícito, que paguen por ello”, dijo entonces. También añadió: “Está fuera de lugar que un miembro de tu organización tuviera un acuerdo económico con un club, es un conflicto de intereses”.

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

La confianza de la FIFA y el camino a Miami

Pese a las polémicas, la FIFA ha mantenido su confianza en el colegiado canario. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, defendió que los seleccionados para el Mundial son “los mejores árbitros del mundo” y recordó que todos ellos han sido observados y evaluados durante más de tres años.

El 31 de mayo, el equipo arbitral español al completo se trasladó a Miami, sede central del cuerpo arbitral del torneo, para un seminario de preparación de diez días. Su estreno en el torneo será como cuarto árbitro, en el partido del grupo C entre Haití y Escocia.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa Mundial 2026Fútbol EspañaFútbolLaLigaLa LigaReal MadridFC BarcelonaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

El equipo de Haaland carga el avión con 300 kilos de pescado rojo, 116 kilos de queso y 6.000 naranjas

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La selección helvética está en el Grupo B junto a Catar, Bosnia y Herzegovina

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

Los trabajadores del torneo de fútbol 7 han lanzado un comunicado

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

El pontífice ha recordado que “la vida no es una carrera para lucirnos por nuestra cuenta”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués

El mediapunta quiere tener resuelto su futuro antes del debut de su selección en el Mundial 2026

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

Madrid diseña su nueva ley de caza: permitida en el 70% del territorio, todos los días del año y más especies en la diana: “El 0,63% de la población decide sobre el resto”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

ECONOMÍA

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

DEPORTES

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués