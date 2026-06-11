Lubina a la bilbaína, una receta saludable y muy fácil para disfrutar como nunca de este pescado blanco

Receta de lubina al horno (Pexels)

Un buen pescado no necesita demasiado para brillar. Una cocción sencilla y una salsa o aliño que realce su sabor natural serán más que suficientes para conseguir una receta deliciosa digna de cualquier buen restaurante. Un perfecto ejemplo de ello es la lubina a la bilbaína, una receta tradicional de la cocina vasca que demuestra que en la simpleza también se puede encontrar el lujo.

La elaboración de este plato no puede ser más fácil, pues se resume en el horneado de la lubina y la preparación de un aliño sencillo con mucho sabor, que montaremos por separado para luego bañar con él nuestro pescado. Es imprescindible cuidar la calidad de la materia prima que escojamos, pues su sabor y textura serán principales en esta sencilla elaboración.

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Más allá del paso a paso más básico, existen algunos pequeños trucos que hemos de tener en cuenta para lograr un resultado perfecto. Por un lado, el punto de cocción de la lubina: si la sobrecocinamos, quedará seca y nada jugosa. Por otro, el aliño, que prepararemos con una combinación de ajo, perejil, vinagre, pimentón y un toque de picante que queda de maravilla con este y otros pescados blancos. Al preparar este sofrito, es de vital importancia controlar el punto de los ajos; si se doran demasiado, estropeará el sabor de la receta. Además, debemos añadir el pimentón al final y ya fuera del fuego para evitar que se queme y dé amargor.

Este plato es una manera excelente para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales de la lubina, uno de los pescados más interesantes para nuestra salud. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la lubina es, junto con el bacalao, la pescadilla, la perca y la raya, uno de los pescados blancos más magros, dado que apenas aporta 1,3 g de grasa por 100 g de carne. A esto se une su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

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Receta de lubina a la bilbaína

La receta de lubina a la bilbaína consiste en hornear la lubina abierta y cubrirla con una salsa caliente a base de aceite de oliva virgen extra, ajo, guindilla y vinagre. El toque final lo puede dar una pizca de pimentón dulce, que intensifica el sabor y el color del plato.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

2 lubinas (abiertas como libro, sin espinas ni cabeza)

Sal

Pimienta negra molida

100 ml de aceite de oliva virgen extra

3 dientes de ajo

2 guindillas secas

30 ml de vinagre de vino blanco

½ cucharadita de pimentón dulce (opcional)

Cómo hacer lubina a la bilbaína, paso a paso

Limpia bien las lubinas. Pide en la pescadería que las abran como un libro y retiren la cabeza, espinas y aletas. Seca el pescado y colócalo sobre una bandeja de horno engrasada. Salpimienta al gusto. Precalienta el horno a 200 °C. Hornea las lubinas durante 10 minutos. Mientras, pon 75 ml de aceite en una sartén a fuego medio-alto. Añade los ajos y las guindillas cortados en láminas. Sofríe hasta que el ajo esté ligeramente dorado. Incorpora el vinagre y cocina 2 minutos a fuego medio para que evapore el alcohol. Apaga el fuego y añade el pimentón dulce, removiendo rápido para que no se queme. Saca las lubinas del horno y vierte la salsa bilbaína por encima, asegurándote de repartir bien el ajo y la guindilla. Sirve al momento para que el pescado conserve todo su jugo y la salsa esté caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta es para 2 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 350 kcal aprox.

Proteínas: 34 g

Grasas: 22 g (principalmente saludables del aceite)

Hidratos de carbono: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lubina a la bilbaína se debe consumir recién hecha. Si sobra, guarda en un recipiente hermético en nevera un máximo de 24 horas. No es recomendable congelarla, ya que pierde textura.

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