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La primera película sobre Hannibal Lecter cumple 40 años: antes del ‘El silencio de los corderos se estrenó este thriller con un asesino que dejaba en ‘shock’

La película, de una gran oscuridad, no fue entendida en su momento y poco a poco se ha convertido en un clásico de culto

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Tom Nooman, el terrorífico asesino de 'Manhunter' de Michael Mann
Tom Nooman, el terrorífico asesino de 'Manhunter' de Michael Mann

El director Michael Mann se encuentra de lo más ocupado en los últimos tiempos. Además de estar preparando Heat 2, basada en su propia novela, y que constituiría al mismo tiempo una ‘precuela’ y una ‘secuela’ de su mítico filme de 1995, también se ha embarcado en la restauración de Manhunter, que en España se tituló Hunter.

Mann prepara su regreso a cines con una copia en 4K y un montaje que se llamaría Final Cut y que llegaría a los cines de Estados Unidos el próximo 24 de julio y el 25 de septiembre a los de Reino Unido. Y es que esta película, que con el tiempo ha llegado a considerarse de culto, cumple su 40 aniversario, por lo que el director quería otorgarle un tratamiento especial.

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Así, antes de estas fechas, pasará por el Academy Museum of Motion Pictures el 12 de junio y por Il Cinema Ritrovato, en Bolonia, el 24 de junio.

La primera aparición de Hannibal Lecter

La película escrita y dirigida por Mann adaptó para el cine la novela El dragón rojo, de Thomas Harris, y fue la primera aparición en pantalla del personaje de Hannibal Lecter, aquí acreditado como Lecktor y encarnado por Brian Cox, antes de que Anthony Hopkins lo interpretara en El silencio de los corderos y pasara definitivamente al imaginario popular como uno de los villanos más peligrosos y fascinantes de la historia del cine.

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Brian Cox como Hannibal Lecter en 'Manhunter', de Michael Mann
Brian Cox como Hannibal Lecter en 'Manhunter', de Michael Mann

William Petersen encabezó el reparto como el agente del FBI Will Graham y Tom Noonan dio vida al asesino Francis Dollarhyde, conocido como Tooth Fairy. La película tenía un tono clínico, frío y visualmente estilizado del que más tarde Jonathan Demme, sin duda, tomaría muchas referencias visuales.

Mann supervisó una nueva versión concebida para mejorar profundidad, claridad visual y sonido. El director explicó en una declaración oficial que no buscaba solo restaurar la película, sino aprovechar la tecnología actual para que el espectador recibiera la obra con una intensidad comparable a la de 1986.

William Petersen en 'Manhunter', de Michael Mann
William Petersen en 'Manhunter', de Michael Mann

“Si la imagen se hubiera dejado como estaba, sería interesante, pero sentirías cierta distancia”, dijo Mann. “La observarías en parte. Me interesa más que su intención original te afectase del mismo modo en que pudo hacerlo en 1986… es decir, hacer que volvieras a entrar en ella de la forma original.”

“Hemos ‘remasterizado’ cuidadosamente la película para intentar evocar ese clima y esa intensidad, reforzados con audio procedente de los másteres analógicos originales 5.1 en 35 milímetros”, afirmó Mann a IndieWire. “Esta última iteración es la versión de la película con la que estoy más satisfecho.”

El escalofriante papel de Tom Nooman

La reedición coincide con una renovada atención sobre el papel de Tom Noonan, fallecido el pasado febrero a los 74 años, cuya interpretación de Francis Dollarhyde ha sido reivindicada por el impacto que supone. Su primera aparición en pantalla provoca un autentico shock difícil de olvidar.

Tom Noonan en 'Manhunter'
Tom Noonan en 'Manhunter'

Dollarhyde encarna a un técnico de laboratorio fotográfico que vive en una casa junto al río, obsesionado con la luna y convencido de ser el Dragón Rojo, una figura con la que justifica el asesinato de familias en distintos puntos del país. La composición de Noonan convertía al personaje en algo más que un villano y lo presentaba como una figura dañada, compleja y aterradora.

Mann escribió y dirigió la película con una puesta en escena de precisión clínica y una fuerte construcción musical y, al parecer, modeló en parte a Dollarhyde a partir de un asesino al que llegó a conocer.

Para Owen Gleiberman de Variety, Manhunter fue “el primer gran thriller forense”, con Petersen metido de lleno en el papel de un agente del FBI que persigue depredadores homicidas al entrar en su mentalidad, mientras la película se adentra de forma paralela en la psicología fracturada de Dollarhyde.

El trailer de "El silencio de los corderos"

La vida posterior de la película no ha dejado de crecer y cada vez más espectadores la han descubierto con el paso del tiempo. Ese reconocimiento coincide con el relanzamiento internacional de la obra en una versión restaurada y aprobada por Michael Mann, que sigue teniendo un especial cariño por esta obra que en su momento fue injustamente incomprendida.

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