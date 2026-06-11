Oliver Stone prepara su primera película en diez años sacando a Michael Douglas del retiro: “Es una de las más ambiciosas de mi carrera”

Michael Douglas saldrá del retiro para volver a trabajar con Oliver Stone

El rodaje de White Lies, la nueva película de Oliver Stone, ha finalizado tras casi tres meses de producción. El proyecto, filmado en Tailandia, Roma y Bulgaria, marca un hito en la carrera del director, quien a sus 79 años ha declarado que se trata de “una de las historias más ambiciosas de su carrera”, posiblemente la última de su filmografía. El reparto reúne a Michael Douglas, Willem Dafoe, Ellen Barkin, Josh Hartnett, Leila George, Yvonne Chapman y Homer Gere.

La noticia confirma que Douglas, quien había anunciado su retiro en julio de 2025, vuelve al cine para sumarse al elenco de la que podría ser la despedida de Stone del género narrativo. El regreso del actor, conocido mundialmente por su interpretación de Gordon Gekko en Wall Street, responde a una invitación personal del cineasta y refuerza el carácter simbólico del proyecto. Junto a Douglas, Willem Dafoe —recordado por su trabajo en Platoon y Nacido el 4 de julio, ambas dirigidas por Stone—, completa un círculo en la filmografía del realizador, que reúne así a figuras centrales de su historia profesional.

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Desde el inicio de la producción, a mediados de marzo, White Lies fue presentada como un proyecto de alto perfil. El rodaje se extendió durante cerca de doce semanas y culminó recientemente, según informaron fuentes vinculadas al equipo. La incorporación de Douglas, Dafoe y Barkin se suma a los ya confirmados Josh Hartnett —quien encarna al protagonista— y Leila George, consolidando un reparto internacional de primer nivel. La trama de la película se centra en el personaje de Hartnett, hijo de padres divorciados que, al enfrentar problemas en su propio matrimonio y en la relación con su hijo, repite patrones familiares. Al sentirse atrapado, inicia una búsqueda impulsiva de libertad, que lo lleva a una mayor desorientación personal. El argumento da un giro cuando conoce a una mujer cuya vida contrasta radicalmente con la suya. Este enfoque refleja la tendencia de Stone a abordar dilemas existenciales y conflictos generacionales en sus obras.

Imagen del rodaje de 'Wall Street: El dinero nunca duerme'

Así será la que puede ser su última película

White Lies representa un proyecto largamente postergado por Stone, quien intentó llevarlo al cine durante más de una década. En los primeros intentos, Benicio del Toro estuvo vinculado al papel principal, pero los problemas para conseguir financiamiento provocaron sucesivas cancelaciones. La situación cambió el año pasado, cuando inversores europeos aseguraron los fondos necesarios y permitieron que el rodaje se concretara. El propio Stone se refirió a esta travesía, señalando que había sido “apartado” de algunos circuitos de la industria norteamericana desde el estreno de su serie documental sobre Vladimir Putin en 2017. El regreso de Michael Douglas a la pantalla grande se produce en un contexto especial: después de su retiro, el actor decidió sumarse a la película para acompañar a Stone en lo que este califica como su “canto del cisne”. El vínculo entre ambos se remonta a Wall Street, uno de los títulos más emblemáticos del cineasta, estrenado en 1987.

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Stone no dirigía una ficción desde Snowden (2016), lo que convierte a White Lies en su primer largometraje narrativo en una década. El director vivió su etapa más prolífica entre 1986 y 1997, con títulos como Salvador, Platoon, Wall Street, Nacido el 4 de julio, JFK, Natural Born Killers o Nixon. A pesar de su reconocimiento internacional, en los últimos diez años enfrentó dificultades para financiar nuevos proyectos, atribuyéndolo a restricciones de la industria. La producción de White Lies contó con el respaldo de la firma Atlas Artists, que representa a Stone en todas las áreas, con el objetivo de concretar lo que el propio realizador describe como “su sueño”. El futuro estreno de la película genera expectativas por el posible cierre de la etapa narrativa de uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.