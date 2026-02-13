España Cultura

Steven Spielberg apoya a la familia de James Van del Beek tras su muerte con una gran suma de dinero: el personaje de Dawson era fan de su cine

El cineasta ha aportado 25.000 dólares al fondo gestionado por GoFundMe para ayudar a la mujer y a los 6 hijos del actor, que están en la ruina tras los gastos médicos de la enfermedad

Steven Spielberg apoyará a la familia de James Van Der Beek con 25.000 dólares a través de la petición de ayuda económica tras la muerte del actor

La recaudación organizada en apoyo a la familia de James Van Der Beek ha alcanzado los 2 millones de dólares tras la muerte del actor, una cifra que refleja la enorme respuesta solidaria de amigos, compañeros de profesión y admiradores.

Entre las donaciones más destacadas figura la aportación de 25.000 dólares realizada por Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, que se han sumado así a la ola de apoyo nacida tras el fallecimiento de Van Der Beek.

El fondo, gestionado a través de GoFundMe y puesto en marcha por varios amigos íntimos del protagonista de Dawson crece, está dirigido a ayudar a la viuda, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos, quienes afrontan ahora una situación económica complicada tras el coste de los tratamientos médicos.

James Van De Beek era padre de 6 hijos (Instagram/@vanderjames)

Desde el comienzo de la campaña, sus impulsores han explicado que la familia se encuentra “sin fondos” como consecuencia de la lucha de Van Der Beek contra el cáncer colorrectal, un diagnóstico que el actor había hecho público en noviembre de 2024, detallando que llevaba desde agosto de 2023 afrontando la enfermedad.

El pasado miércoles, Van Der Beek falleció a los 48 años. En apenas unas horas desde la apertura de la campaña, el objetivo inicial, fijado en 550.000 dólares, ha sido ampliamente superado. A las 7:30 de la tarde del jueves, la recaudación rebasaba ya los 2 millones de dólares, una cifra muy por encima de la meta ampliada a 1,5 millones.

De hecho el volumen de donaciones llevó a los organizadores a ir subiendo sucesivamente el objetivo económico, después de que en menos de 24 horas se rebasase el millón de dólares.

Último mensaje de James van der Beek antes de fallecer de cáncer a sus 48 años

Entre los donantes, además de Spielberg, figuran otras figuras notables del cine estadounidense, como Jon M. Chu, director de Wicked: Parte II, que ha realizado una transferencia de 10.000 dólares, y la ganadora del Oscar Zoe Saldaña (registrada en la página como Zoe Saldaña-Perego), quien ha comprometido una aportación mensual de 2.500 dólares.

Apoyo del entorno y petición de privacidad

En mensajes publicados en la propia página de GoFundMe, los amigos de la familia Van Der Beek han querido expresar su agradecimiento por la movilización generada. “Gracias de todo corazón por estar ahí para James y su preciosa familia. Vuestra bondad ha supuesto mucho más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un dolor profundo, vuestro apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor existe, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a las personas”, han escrito en la plataforma.

Zoe Saldaña, una de las que han aportado dinero a la campaña (AFP/REUTERS)

Al mismo tiempo, sus allegados han solicitado que tanto los medios como el público respeten la privacidad de la familia en este momento, subrayando que “ahora la familia está tomándose un tiempo para el duelo y para estar juntos”.

También han instado a que, en estos días difíciles, se sigan enviando mensajes de ánimo y afecto para la esposa y los hijos, reconociendo la importancia de “honrar la vida de James con compasión, generosidad y amor”.

Relación con Steven Spielberg

Aunque Spielberg y Van Der Beek no han colaborado juntos en ningún proyecto cinematográfico o televisivo, el director de la próxima El día de la revelación, ha mantenido una vinculación simbólica con el actor debido a la admiración que el personaje protagonista de Dawson crece mostraba por su figura, llegando incluso a decorar su dormitorio con carteles de las películas del cineasta.

El año pasado, durante una reunión del elenco de la popular serie en Nueva York, Spielberg sorprendió a los seguidores con un mensaje en vídeo: “Dawson, lo has conseguido. Quizá algún día consiga tener un armario como el tuyo”, bromeó entonces el director.

