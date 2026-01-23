España Cultura

El dardo de Oliver Laxe a sus competidores por el Oscar: “Los brasileños son ultranacionalistas, yo creo que presentan un zapato y lo votan todos”

El director de cine gallego se pasó por La Revuelta para reaccionar a las nominaciones de la película y analizar los rivales de esta

Oliver Laxe en La Revuelta
Oliver Laxe en La Revuelta

El director Oliver Laxe de la película española Sirat, ha generado debate en el panorama cinematográfico internacional tras lanzar una crítica directa a la delegación brasileña en la Academia de Hollywood, en el contexto de las nominaciones a los Oscar 2026. En una intervención realizada en el programa ‘La Revuelta’, Laxe se refirió al proceso de votación y la presencia de la película brasileña El agente secreto, dirigida por Klebber Mendonça Filho, con una frase que no ha pasado desapercibida, y que quizá podría traerle consecuencias en su carrera por la estatuilla.

La declaración se produjo tras conocerse que ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, ha logrado dos nominaciones en la próxima edición de los Oscar: Mejor película extranjera y Mejor sonido. El anuncio de las candidaturas, realizado el jueves 22 de enero, situó a la producción española como una de las protagonistas de la 98ª edición, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El propio Laxe reconoció la dificultad de alcanzar este logro: “Estamos muy contentos, es muy difícil que te nominen. Venimos de ser las películas que son difíciles de enseñar, sabemos lo difícil que es estar ahí”, afirmó.

La competencia en la categoría de película internacional este año se caracteriza por una notable diversidad y un marcado tono político. Junto a la brasileña El agente secreto, figuran la iraní Un simple accidente, ganadora de la Palma de Oro, y la francotunecina La voz de Hind, entre otras. Laxe, al analizar el contexto de la competición, no ocultó sus impresiones sobre el peso del voto nacional en la Academia, especialmente en el caso brasileño, y añadió: : “En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos mogollón pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos”.

Oliver Laxe analiza sus rivales para el Oscar a Mejor Película Extranjera.

El secreto del éxito de ‘Sirat’

El director español también se refirió al impacto emocional de las películas nominadas y la relevancia de trascender el simple gusto del espectador. “Hay veces que estoy viendo una película y no me gusta, o no me gusta la ideología, o la estoy viendo como larga, pero meses después las imágenes vuelven. Qué raro, una película que no me ha gustado, pero que me habita”, comentó. Según Laxe, Sira’ ha conseguido ese efecto: “Estoy muy tranquilo porque ha trascendido la categoría de ‘me gusta’ o ‘no me gusta’, creo que no ha dejado a nadie indiferente. Escucho a la gente y las voces más críticas… es muy ceremonial. Hay gente que le violenta eso, pero incluso escuchándoles siento que hicimos un buen trabajo”.

Sobre el rodaje de Sirat, Laxe desveló detalles del proceso en Teruel, resaltando la autenticidad de la puesta en escena y las dificultades técnicas, especialmente en el apartado sonoro. “La hemos rodado en Teruel, Teruel existe, gente increíble. Era una rave de verdad, la idea era que no se parase la música en tres días. Hicimos una fiesta de verdad. El sonido era un percal. Nueve meses para arreglar el sonido”, relató.

En su análisis de las rivales, Laxe valoró la propuesta iraní y la francesa: “Tenemos la peli iraní Un simple accidente, que ganó la Palma de Oro, está Sentimental Value, me gusta, es una película intergeneracional, la gente carga mochilas que vienen de familia. Yo creo que afecta al linaje, hay cosas que pasan en la familia que son tan dolorosas que se anclan en la genética y se pasa de generación en generación”. También reivindicó la función social del cine: “Las películas políticas son muy necesarias, pero no hay nada más necesario que rascar el corazón del espectador, una película extremadamente poética lo hace. Es ahí donde hay que poner el esfuerzo”.

Finalmente, el cineasta gallego compartió recuerdos de su infancia y la influencia de su entorno familiar en su vocación. “Mis padres se conocieron en París, en la sala Bataclan, allí iban todos los gallegos. Eran los porteros de su edificio, en el barrio 16, donde estaba el colegio Federico García Lorca. Con seis años nos volvimos”, rememoró Laxe. La 98ª edición de los Oscar se perfila como uno de los certámenes más abiertos y cargados de tensión, donde la nominación de Sirat y la presencia de la delegación brasileña añaden un elemento adicional de expectación y controversia.

