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El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

El objetivo es celebrar la amistad franco-estadounidense mediante conmemoraciones, espectáculos aéreos o ejercicios conjuntos

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El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y Espacial de Francia desplegará un importante dispositivo en la costa este estadounidense entre el 7 de junio y el 5 de julio de 2026. Bajo el nombre de “Liberté 250”, la misión reúne a más de 85 aviadores y despliega a la prestigiosa Patrouille de France junto al avión de transporte Airbus A400M Atlas.

El objetivo es celebrar la amistad franco-estadounidense mediante una serie de conmemoraciones, espectáculos aéreos, ejercicios conjuntos y actos en lugares históricos, mostrando el compromiso diplomático y cultural entre ambos países. El itinerario incluye sobrevuelos de sitios emblemáticos en la historia común, en lo que destaca el vuelo sobre la Estatua de la Libertad en Nueva York.

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El 15 de junio, la Patrouille de France rendirá homenaje a la batalla de Yorktown con sobrevuelos sobre escenarios históricos de la independencia estadounidense, como Williamsburg y la bahía de Chesapeake. La misión prevé tributos en Washington D.C. y Arlington, y culminará el 4 de julio con una exhibición aérea durante la revista naval en Nueva York, resaltando la cooperación franco-estadounidense.

La Estatua de la Libertad y la patrulla francesa sobrevolando
El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad

Espectáculos aéreos y cooperación internacional

La misión “Liberté 250” contempla una serie de exhibiciones aéreas con la Patrouille de France en diferentes eventos abiertos al público de Estados Unidos. El calendario incluye presentaciones en Ocean City, la base naval aérea de Patuxent River, así como en los encuentros SAIL250 y el Air Show de Baltimore. Estas demostraciones pretenden acercar la aviación francesa al público estadounidense y poner en valor la histórica alianza que une a ambos países.

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La presencia de la Patrouille de France, reconocida por su precisión y trabajo en equipo, se verá reforzada por la participación conjunta con los Blue Angels y los Thunderbirds, patrullas acrobáticas de la US Navy y la US Air Force, conocidas por su destreza y tradición. El despliegue logístico y operativo del A400M Atlas resulta esencial para la misión. Este avión de transporte de nueva generación facilita el traslado de material y personal, y posibilita la realización de ejercicios conjuntos de interoperabilidad con la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York
El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York

El trabajo conjunto entre las fuerzas aéreas de Francia y Estados Unidos pone de manifiesto un alto nivel de coordinación y capacidad de respuesta ante desafíos internacionales. Más allá de las exhibiciones acrobáticas, la operación francesa busca rendir homenaje a los lazos históricos que unen a ambos países, vínculos que se remontan a la guerra de Independencia y que se han consolidado a lo largo de los grandes conflictos del siglo XX.

La misión se distingue por el diseño especial de los aviones, así como por los tributos a figuras históricas como La Fayette, Benjamin Franklin o Josephine Baker. Además, la colaboración directa entre aviadores franceses y estadounidenses refuerza un mensaje de memoria compartida, alianza y amistad, presente tanto en los actos oficiales como en las formaciones aéreas que atraviesan el cielo de América, renovando el compromiso con la cooperación internacional y el entendimiento mutuo.

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