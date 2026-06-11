Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Casa prefabricada plegable de Amazon (Amazon)

Las casas prefabricadas se han convertido en los últimos años en una opción asequible para quienes no pueden hacer frente a una vivienda tradicional por el alto coste del mercado inmobiliario. El aumento de la demanda de este tipo de inmuebles ha impulsado la creación de nuevos tipos de estructuras personalizables y de fácil montaje.

En los últimos meses se ha hecho viral una casa prefabricada modular plegable de dos plantas que se puede encontrar en Amazon por alrededor de 12.000 euros. Este modelo personalizable incluye espacio para una sala de estar, baño completo, cocina y capacidad para hasta seis habitaciones.

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En este caso, la vivienda se plantea como una alternativa para quien busca una residencia principal fuera de la ciudad, una segunda vivienda o un alojamiento turístico rural. Su carácter polivalente es uno de los rasgos que más peso tiene en la descripción comercial del producto y que ha atraído a más compradores.

Así es la vivienda plegable: estructura de acero y de tamaño personalizable

La vivienda, de fabricante chino, cuenta con una estructura y puerta de acero tratado, y su configuración puede adaptarse en tamaño, distribución interior y color al gusto y necesidades del comprador. También incorpora soluciones de aislamiento térmico.

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Uno de los elementos más llamativos del modelo es su sistema de despliegue compactado. La estructura se transporta completamente plegada, lo que reduce las complicaciones logísticas durante el envío, y después se despliega en la parcela hasta alcanzar su configuración definitiva. Asimismo, según el vendedor, la vivienda se puede trasladar si en algún momento se necesita cambiar de ubicación.

La vivienda es de tamaño personalizable y puede contener entre dos y seis dormitorios, lo que amplía sus posibilidades de uso. A ello se suman espacios esenciales para residir como una sala de estar, cuarto de baño y cocina, con distintas opciones de distribución según las necesidades y el uso de cada proyecto.

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No obstante, el anuncio no especifica si el precio incluye mobiliario de cocina o elementos sanitarios de baño, por lo que se aconseja consultar los detalles exactos del equipamiento incluido antes de realizar el pedido.

El fabricante recomienda al cliente ponerse en contacto a través de WhatsApp antes de realizar el pedido para decidir el tipo de configuración de la vivienda que mejor se adapte a la demanda de cada consumidor.

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Qué dice la normativa española sobre la instalación de casas prefabricadas

La normativa española no permite instalar una casa prefabricada sin licencia de obra. Aunque estas viviendas se fabrican en una nave industrial y después se trasladan a la parcela, la ley las considera equiparables a cualquier otra vivienda tradicional a efectos urbanísticos. Por ello, deben cumplir el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Ordenación de la Edificación y la normativa autonómica y municipal correspondiente.

Casa prefabricada. (Contenedores Nuria SL)

Para colocar una casa prefabricada es necesario contar con un proyecto técnico firmado por un profesional habilitado, obtener la licencia municipal de obra y presentar documentación como estudios geotécnicos y topográficos del terreno. Además, hay que abonar las tasas e impuestos correspondientes, que son similares a los de una construcción convencional.

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Instalar una vivienda sin los permisos exigidos puede acarrear multas de gran cuantía, la obligación de retirar el inmueble e incluso responsabilidades penales en los casos más graves.