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El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

El programa GCAP también contempla el desarrollo de sistemas asociados, como vehículos aéreos no tripulados

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Imagen del proyecto de caza GCAP, financiado por Reino Unido, Italia y Japón (BAE Systems)
Proyecto de caza GCAP, financiado por Reino Unido, Italia y Japón (BAE Systems)

El programa FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), ideado por Francia, Alemania y España, se ha enterrado estos días por disputas industriales y rivalidades entre socios. El desacuerdo sobre el liderazgo ha frenado el proyecto, obligando a Europa a replantear su estrategia y dejando a los miembros en una situación delicada a la hora de buscar alternativas.

En este escenario, el Programa Global de Aviones de Combate (GCAP) surge como una posible respuesta estratégica. Se trata de un proyecto impulsado por los gobiernos y las industrias de Italia, Reino Unido y Japón. El objetivo es desarrollar un caza de próxima generación para afrontar amenazas futuras y contar con capacidades avanzadas de guerra aérea. El programa está siendo diseñado para facilitar actualizaciones constantes y asegurar una base de mantenimiento nacional que garantice alta disponibilidad.

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La pérdida de la superioridad aérea dejaría expuestas infraestructuras críticas y limitaría la capacidad de las fuerzas armadas y el mundo está envuelto en una carrera armamentística. En el caso de Europa, la aproximación de Rusia y la reducción del apoyo estadounidense se presentan como principales amenazas. Frente a estos riesgos, la colaboración internacional es esencial y, si la relación franco-alemana no ha funcionado, el programa con Italia, como representante de la UE, y Japón y Reino Unido puede ser la apuesta más acertada.

Maniobra sorprendente de un caza del Ejército del Aire en una exhibición en Gijón

Alianza estratégica e intercontinental

El GCAP reúne los recursos y la experiencia de tres potencias industriales. Leonardo, como integrador principal para Italia, trabaja junto a BAE Systems en el Reino Unido y Japan Aircraft Industrial Enhancement en Japón. En diciembre de 2024, estas empresas firmaron una alianza estratégica internacional para la creación de la próxima generación de aeronaves de combate.

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En junio de 2025, los socios anunciaron la formación de Edgewing, la empresa conjunta en la que cada miembro posee un tercio de la participación. Este modelo de colaboración permite producir a gran escala, formar ingenieros internacionales e intercambiar recursos industriales. Estados Unidos ofrece como aliados sistemas avanzados con los que se coordinará el programa.

El programa GCAP también contempla el desarrollo de sistemas asociados, como vehículos aéreos no tripulados. Además, la reciente aprobación del Consejo de Seguridad Nacional japonés permite la transferencia de productos del GCAP a países no socios, ampliando el alcance global del programa e impulsando la industria de defensa.

El GCAP también promueve la innovación en electrónica de defensa. En septiembre de 2025 se creó el consorcio GCAP Electronics Evolution (G2E), que incorpora a la compañía Mitsubishi Electric de Japón. Este grupo reúne a líderes mundiales para el desarrollo de sistemas integrados de sensores, efectos no cinéticos y comunicaciones avanzadas. La apuesta tecnológica busca que el nuevo caza sea referente mundial en sensores y guerra electrónica, lo que puede permitir un salto de calidad a Europa.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Otras alternativas al FCAS

Hace unos meses, Saab manifestó su interés en asociarse con Airbus y el gobierno alemán para crear un nuevo avión de combate si el proyecto FCAS no prosperaba. La empresa sueca propuso comenzar con el desarrollo de drones, un ámbito en el que acumula amplia experiencia, pues sus aeronaves no tripuladas ganaron protagonismo en los últimos años.

Por su parte, Guillaume Faury, director ejecutivo de Airbus, afirmó que la compañía está lista para avanzar de forma independiente en un avión de combate de nueva generación si la cooperación europea no avanza. Según Faury, Airbus dispone de la capacidad técnica necesaria y contempla programas independientes en caso de que Francia y Alemania sigan caminos separados tras el bloqueo del FCAS.

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