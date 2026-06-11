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Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Algunos de los que aportará serán drones de reconocimiento AR3 y AR5, el avión de carga Ultra y los cuadricópteros T150 y T400

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Visita de Keir Starmer a Ucrania (Carl Court/Pool via REUTERS)
Visita de Keir Starmer a Ucrania (Carl Court/Pool via REUTERS)

Reino Unido enviará al menos 120.000 drones a Ucrania este año. Supone el mayor paquete de sistemas no tripulados encargado por el Reino Unido hasta la fecha. Según un informe de UKDJ (UK Defense Journal) basado en información del Ministerio de Defensa británico, la mayor parte de esta inversión se dirigirá a empresas nacionales, como Tekever, Windracers y Malloy Aeronautics, en un esfuerzo por fortalecer tanto la industria tecnológica del país como la capacidad defensiva de Kiev.

Durante la última reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, celebrada en abril, el secretario de Defensa británico, John Healey, anunció el mayor paquete de drones jamás enviado por el Reino Unido a Ucrania. El responsable de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, señaló que “la mayor parte de esta inversión se destinará a empresas con sede en el Reino Unido”.

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El objetivo oficial, reiterado en la comunicación parlamentaria, es que la iniciativa permita “respaldar la capacidad industrial nacional al mismo tiempo que se apoya a Kiev”. Esta estrategia persigue fortalecer el tejido industrial tecnológico británico y crear empleos altamente cualificados. El ministro subrayó ante los diputados que el plan “contribuirá a la creación de empleos altamente cualificados y al fortalecimiento de la capacidad de producción nacional”.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Drones que enviará a Ucrania

Entre las empresas seleccionadas para participar en el mayor paquete de drones encargado por el Reino Unido se encuentran Tekever, fabricante anglo-portugués de los drones de reconocimiento de largo alcance AR3 y AR5, utilizados por las fuerzas ucranianas tanto en el Mar Negro como en el frente terrestre, proporcionando vigilancia y apoyo táctico.

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Windracers, por su parte, se especializa en el desarrollo del avión autónomo bimotor de carga pesada Ultra, diseñado para transportar suministros a zonas de difícil acceso. Malloy Aeronautics, adquirida por BAE Systems en 2024, ha suministrado sus cuadricópteros de carga pesada T150 y T400 para operaciones con las fuerzas ucranianas. Estas compañías refuerzan la apuesta británica por la innovación y la capacidad de producción en defensa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Apuesta por el desarrollo tecnológico nacional

La respuesta parlamentaria de Luke Pollard recalca que este programa de suministro de drones también busca consolidar el sector tecnológico y de defensa del Reino Unido. El paquete, gestionado por el Ministerio de Defensa, prevé que los principales contratos se adjudiquen a empresas con centros de producción en territorio británico. Según la información aportada, no está previsto la creación en suelo ucraniano.

Según el Ministerio de Defensa, la inversión permitirá a las empresas incrementar su capacidad de fabricación y mantener la competitividad en el sector de sistemas no tripulados. El Ejecutivo sostiene que la estrategia no solo proporciona herramientas a las fuerzas ucranianas para hacer frente a su conflicto, sino que refuerza la posición del Reino Unido como referente en innovación y producción tecnológica de defensa.

El Parlamento británico continuará supervisando la ejecución de este programa, que representa una de las mayores apuestas tecnológicas y estratégicas del Gobierno en el marco del apoyo internacional a Ucrania. El gobierno de Zelenski, por su parte, agradece el apoyo británico para continuar con su defensa ante Rusia.

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