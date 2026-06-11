Greeicy hace de la tristeza el combustible de ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio: “El trabajo también puede salvarte la vida”

La cantante Greeicy ofrece una entrevista sentada frente a un telón oscuro con el nombre 'CANDELA' y objetos esféricos plateados. Viste una prenda amarilla con un hombro descubierto y luce tatuajes en ambos brazos. En la pantalla se ve una pregunta sobre el concepto de su álbum. El video, una producción de Infobae, concluye con un gráfico de su logo y una lista de redes sociales.

La actriz y cantante colombiana Greeicy (de apellido Rendón; Cali, 1992) habla sobre una de las etapas más tristes de su vida cuando se interrumpe a sí misma para buscar una palabra. “¿Cómo le dicen aquí en España? ¿Cerillos, fósforos?”, dice, para segundos después dar con ella. Acaba de encontrar la palabra que necesitaba para explicar Candela, su cuarto álbum de estudio. En Colombia, ese es el término que se usa natal para referirse al fuego o a un incendio grande, y lo que ella necesitó para revivir su propia llama cuando atravesó una complicada etapa personal: “Qué importante es, como seres humanos, encontrar cuáles son todos esos fósforos”, reflexiona.

En su caso, fueron la familia, el baile y la música. “Cuando el alma se pone chiquita, cuando duele el alma, cuando están pasando situaciones que te bajan la energía, solo ese tipo de cosas te suben tu candela”, asegura. Lo primero, por su marido, el compositor y cantante Mike Bahía, y su hijo, Kai, que nació en 2022. El baile es parte de ella desde que era niña, al igual que la música -saltó a la fama a los 14 años en el programa Factor X en 2007, pero no debutó como cantante solista hasta una década después-. Hoy, además de consolidarse como una de las artistas colombianas más populares de su generación, acumula más de 23 millones de seguidores en Instagram. Es, por poner al público en contexto, la Aitana de Latinoamérica.

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“Hoy sigo agradeciendo por la fortuna de dedicarle mi tiempo a cosas que me apasionan, porque siento que el trabajo también te puede salvar la vida. Si la vida se pone difícil y te levantas a hacer algo que no te gusta, se hace más complejo, pero si estás haciendo algo que te apasiona y que te mueve el alma, que te conecta profundamente, eso enciende tu candela“, reconoce para Infobae.

Greeicy durante su entrevista con 'Infobae España'.

La artista -quién también tiene un largo recorrido como actriz- presenta a principios de junio en Madrid su cuarto LP, con la vista puesta en hacer promoción en España. El 17 de julio arranca en Tenerife su gira mundial, Candela World Tour 2026, con otras dos paradas en nuestro país -Sevilla al día siguiente y Barcelona el 23 de julio-, y que le llevará además por Reino Unido, Canadá y Sudamérica hasta principios de septiembre.

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En Candela, publicado el pasado 22 de mayo, a través de 12 canciones la cantante “conecta profundamente con la esencia de su experiencia humana”, haciendo un retrato de esta etapa que define como “atravesada por los altibajos de la vida, pero centrada en la conexión con una fuerza interior inexplicable”. Es en el afrobeat, el dancehall, el vallenato, el mereguetón, el reggae, el pop, la bachata y en ritmos del Pacífico colombiano donde Greeicy encuentra la manera de retratar ese proceso.

El regreso al folclore

La cantante empieza el disco con Mantis, una canción que reivindica la paciencia en un momento en el que todo parece avanzar a velocidad de vértigo. “Vamos tan rápido y pensando demasiado en qué va a pasar después que no nos permite ni disfrutar lo que está pasando hoy”, reflexiona. Esa misma idea conecta con Limonar, título en honor al nombre del barrio donde creció. “Me obliga a mirar atrás y agradecer por las cosas bonitas, por las cosas que de repente no son tan lindas, pero siento que son las que más te enseñan, las que más te retan”.

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No es casual que la mirada hacia el pasado ocupe un lugar tan importante en el disco. El neofolclore, revisitar la música tradicional sumada a los géneros más actuales, está igualmente vigente en Latinoamérica como en España desde hace unos años. Ahí están fenómenos recientes como Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, o Tropicoqueta, de Karol G. “Latinoamérica está pasando por un momento muy bonito y la gente le está dando la oportunidad a esas microculturas, a esos lugares, a esas comidas, a esas maneras de expresión y a esos ritmos”, explica. “Antes los artistas trataban de hacer lo que estaba funcionando. Hoy siento que están tratando de ir a sus raíces”.

La cantante pone como ejemplo el currulao, un género tradicional del Pacífico colombiano que ha incorporado a una de las canciones del álbum. “Es agarrar todas esas cosas que te identifican, que hacen parte de tu historia y de tus raíces, para compartirlas con el público”, señala. “Antes, cuando escuchabas algo diferente, la reacción era: ‘Uy, eso suena raro’. Hoy es: ‘Uy, qué interesante eso que está sonando. Quiero entender de dónde viene o por qué esa persona eligió ese sonido’”. “Siento que hoy es un momento bonito para que los artistas, desde cualquier lugar del mundo, agarren todo lo suyo, todas sus raíces, y las compartan”, añade.

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Greeicy Rendon y Mike Bahia posan en la alfombra roja en la 261 edición de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, en 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Pese a la amalgama de géneros, la artista se define como una artista pop. “La música es como un arbolito que tiene muchas ramas y me encantan todas”, explica. “Un día me levanto y quiero escuchar afro o urbano, pero otro quiero escuchar baladas o pop. Tengo de todo tipo de géneros que me conectan y que encienden mi candela”, asevera. Aun así, asegura que, al ser considerada un artista pop, “el público te permite mucho más experimentar como artista. Si antes los músicos tendían a permanecer dentro de los límites de un único género, ahora resulta habitual ver a artistas urbanos acercarse al folclore, a cantantes pop incorporar sonidos electrónicos o a intérpretes de cualquier estilo explorar territorios ajenos. “Hoy ves a todo tipo de artistas jugando con otras ramas de la música”, afirma.

Sin embargo, la transformación más importante de los últimos años no tiene que ver con la música. En Limonar, Greeicy también menciona a su hijo Kai, nacido en 2022. ¿Cambia la maternidad la forma de componer? “Yo creo que ha cambiado la inspiración. Nunca me había sentido tan inspirada y nunca me había sentido con tantas ganas de hacer tantas cosas como hoy que soy madre”, reconoce.

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Pero la cantante admite una paradoja. Si antes era “dueña de su 24/7” y disponía de mucho más tiempo para sí misma, ahora vive haciendo “malabares” para compaginar su carrera con una crianza que considera una “prioridad inamovible”. Sin embargo, asegura que nunca había sentido tantas ganas de perseguir nuevos objetivos. “Tengo muchas más ganas de soñar, de lograr cosas. Como que sé que tengo una persona que me observa 24/7 y digo: ‘¿Qué mujer quiero ser para él? ¿Qué mujer quiero que él recuerde cuando crezca? ¿Cuál es el ejemplo que yo le quiero dar?’. Y mi mejor manera de darle un buen ejemplo es siendo feliz”.

Greeicy llevará su nueva gira mundial a escenarios de Europa, Canadá y Latinoamérica - crédito @greeicy / Instagram

La maternidad tampoco ha desplazado otro de los temas recurrentes de su repertorio: el deseo. En canciones como Dónde, cómo y cuándo o Estas ganas, Greeicy sigue cantando a la atracción y a la sensualidad desde una perspectiva que considera propia. “Todos nos hemos enamorado, todos hemos deseado, todos hemos sentido nostalgia y todos nos hemos desilusionado. Eso hace parte de la naturaleza del ser humano”, reflexiona.

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Aunque reivindica la libertad para hablar de cualquier emoción, reconoce que siempre ha sido cuidadosa con las palabras. “Me gusta hablar de todos los sentimientos que existen y el deseo es algo que nos pasa a todos los seres humanos, pero me gusta hacerlo de una manera elegante”, afirma. Por eso evita las letras excesivamente explícitas. “No porque esté en contra. Si voy a un concierto de Bad Bunny o de Tokischa, me las sé todas”, bromea. “Pero a la hora de ser yo la intérprete, me gusta encontrar palabras bonitas para contar esas historias”.

El próximo paso será llevar todas esas emociones al directo. El 17 de julio arranca en Tenerife el Candela World Tour 2026, una gira que también pasará por Sevilla y Barcelona. ¿Qué encontrará el público? “Mucha candela”, dice. Pero no solo la del baile. “El show tiene la candela del alma, la candela del cuerpo, la candela de la pasión”, promete. “La gente se va a ir más feliz de lo que llegó”.

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