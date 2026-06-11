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Jonah Hill y Channing Tatum planenan volver en una nueva entrega de ‘Infiltrados en clase’: “Una imagen vale más que mil palabras”

El dúo protagonizó dos alocadas comedias sobre dos policías disfrazados de estudiantes

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Channing Tatum y Jonah Hill en 'Infiltrados en clase'
Channing Tatum y Jonah Hill en 'Infiltrados en clase'

La saga de comedia policiaca Jump Street prepara su regreso con una nueva entrega: 24 Jump Street está en marcha y, según se informó, Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube negocian su retorno a los papeles que los consolidaron como parte central de la franquicia. La dirección recaerá en Rodney Rothman, responsable de Spider-Man: Un nuevo universo, quien además coescribió el guion junto a Hill y Meghan Malloy. La producción vuelve a reunir a Phil Lord y Chris Miller, directores de las dos primeras películas. También participa Neal H. Moritz, mientras que Tatum y Reid Carolin producirán para Free Association, y Hill junto a Matt Dines bajo su sello Strong Baby.

La franquicia, que comenzó en 2012, ha mantenido una línea de éxito sostenido. La primera película, titulada en España Infiltrados en clase, presentó a Hill y Tatum como Schmidt y Jenko, dos policías poco convencionales que se infiltran en un instituto para desmantelar una red de drogas. El filme superó los $200 millones en recaudación mundial. La secuela de 2014, Infiltrados en la universidad, repitió la fórmula con los protagonistas encubiertos en la universidad. Este segundo capítulo amplió su éxito al registrar $331 millones en taquilla global, consolidando el atractivo del dúo en la comedia de acción. Ambas entregas contaron con la participación de Ice Cube como el Capitán Dickson, figura de autoridad dentro del humor autorreferencial característico de la saga.

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Para la tercera entrega, Rodney Rothman asume la dirección, aportando la experiencia obtenida en proyectos animados y de acción. Rothman también se encarga del guion, que escribió junto a Hill y Malloy, lo que refuerza la continuidad creativa y el tono autorreferencial que distingue a la franquicia. La producción mantiene a los responsables originales: Lord y Miller, quienes aportaron un enfoque autoconsciente en las dos primeras películas. Neal H. Moritz se suma nuevamente como productor, mientras que Tatum y Carolin representan a Free Association, y Hill y Dines producen bajo Strong Baby. Este equipo conjuga experiencia en cine de comedia y acción, lo que anticipa una continuación en la línea de humor meta y parodia de géneros que ha caracterizado a la saga.

Imagen del gruion de '24 Jump Street'
Imagen del gruion de '24 Jump Street'

Un regreso con un cambio

La decisión de titular la película como 24 Jump Street y omitir el número “23” no es casual. Las películas de la saga, desde su inicio, han jugado con la idea de reinvención y parodia de secuelas. Al cierre de Infiltrados en la universidad, una secuencia muestra a los protagonistas realizando diversas misiones encubiertas en escenarios absurdos: desde escuelas médicas y culinarias hasta el espacio exterior y versiones animadas o de videojuegos. Este recurso permitió a los creadores bromear sobre la posibilidad de múltiples secuelas, convirtiendo el salto directo a “24 Jump Street” en una extensión del humor meta de la franquicia. La omisión de “23” responde así al espíritu de autoparodia y ruptura de expectativas que define a la saga, y así se reflejaba en la publicación en Instagram del productor Neal H. Moritz con el guion de la película y acompañado del mensaje: “Una imagen vale más que mil palabras”.

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Aunque se confirma que Channing Tatum tiene una oferta formal para regresar, las negociaciones aún no concluyen. No se ha anunciado oficialmente la participación definitiva del elenco principal, pero la expectativa es alta entre los seguidores. La tercera entrega ha estado en desarrollo durante más de una década. En el pasado, Sony trabajó en un proyecto titulado “23 Jump Street”, que incluso planeaba un cruce con la franquicia Men in Black. Tatum llegó a calificar ese guion como “el mejor que he leído para una tercera película”. Sin embargo, el proyecto fue descartado, y la saga permaneció en pausa. La confirmación de “24 Jump Street” marca un nuevo rumbo, retomando la sátira hacia las propias convenciones de Hollywood y la proliferación de secuelas y crossovers.

El regreso de Hill, Tatum y Ice Cube bajo la dirección de Rothman y la producción de Lord, Miller y Moritz busca revivir el fenómeno de taquilla que representaron las dos primeras películas. La apuesta por mantener el tono autoconsciente y la sátira promete atraer tanto a los seguidores de la saga como a nuevas audiencias. La franquicia “Jump Street”, nacida como adaptación de una serie de los años 80, ha sabido reinventarse con humor y crítica a los clichés del cine comercial, consolidándose como una referencia en la comedia contemporánea estadounidense.

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