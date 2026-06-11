Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

La prueba de acceso a la universidad (PAU) da el pistoletazo de salida a la carrera para conseguir una plaza universitaria. Mientras miles de estudiantes esperan las calificaciones, las revisiones y la admisión, muchas familias empiezan a mirar también hacia la universidad privada, una alternativa que en algunos grados exige desembolsos superiores a los 20.000 euros al año.

Las tarifas más elevadas para el curso 2026-2027 se concentran en titulaciones de empresa, dobles grados internacionales, Medicina, Odontología y otros estudios sanitarios. En algunos casos, el precio anual supera los 30.000 euros y llega incluso a los 43.800 euros, según las tarifas publicadas por las propias universidades.

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No existe una base pública estatal que ordene de forma homogénea los precios de las universidades privadas. Esta recopilación se ha elaborado a partir de las tarifas oficiales que cada centro publica para el curso 2026-2027, por lo que los importes no siempre son plenamente comparables: algunas universidades informan del precio anual, otras del primer curso completo y otras separan reserva de plaza, matrícula, docencia o apertura de expediente.

Las matrículas que superan los 20.000 euros al año

La tarifa más alta localizada corresponde a IE University, donde el Global BBA, un grado internacional de Administración y Dirección de Empresas (ADE), tiene un precio de 43.800 euros al año para el curso 2026-2027. La misma universidad sitúa en 34.000 euros anuales varios dobles grados vinculados también a ADE, como los combinados con Análisis de Datos, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas, Humanidades o Informática e Inteligencia Artificial.

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También en IE University, otros dobles grados alcanzan los 31.800 euros anuales, como Economía y Relaciones Internacionales, Derecho y Relaciones Internacionales o Economía y Matemáticas Aplicadas. El grado en ADE se sitúa en 29.000 euros, mientras que Matemáticas Aplicadas, Arquitectura, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho, Comunicación, Diseño o Análisis de Datos y Negocio aparecen con precios de 26.500 euros al año.

Fuera de IE, uno de los precios más altos corresponde a la Universidad Europea, donde Odontología alcanza los 26.720 euros en sus tarifas para el próximo curso. En el caso de Medicina en la Universidad Europea de Madrid, el primer curso asciende a 25.080 euros, con reserva de plaza y docencia incluidas en la tabla de honorarios.

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La Universidad CEU Cardenal Herrera fija el grado de Odontología en inglés en 25.690 euros para el primer curso en el campus de Valencia, mientras que Medicina aparece en 22.350 euros. En la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Medicina cuesta 24.250 euros anuales para alumnos de nuevo ingreso y Odontología en inglés se sitúa en 24.050 euros.

También superan la barrera de los 20.000 euros varios programas de Esade, integrada en la Universitat Ramon Llull. Sus dobles grados en ADE con Derecho, Gobernanza Global o Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, así como el doble grado en Derecho y Gobernanza Global, tienen un precio de 23.600 euros al año. Otros programas, como ADE, Derecho, Gobernanza Global o Liderazgo Transformador e Impacto Social, figuran con 20.500 euros anuales.

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En el ámbito sanitario, la Universidad Camilo José Cela fija Medicina en 23.220 euros para alumnos de nuevo ingreso en primer curso. CEU San Pablo sitúa Odontología en inglés en 23.100 euros. La Universidad Europea de Valencia recoge Odontología con 23.421 euros, mientras que en la Universidad Europea de Canarias Medicina aparece con 22.000 euros. En la Universidad Francisco de Vitoria, Medicina cuesta 21.830 euros el primer curso.

La Universidad Europea de Andalucía, en Málaga, también supera esa barrera con Odontología, que alcanza los 21.800 euros. UAX sitúa Odontología en 20.900 euros, y la Universidad de Navarra fija Medicina en 20.400 euros para el primer curso, calculados sobre 60 créditos a 340 euros cada uno, a los que se añaden derechos de secretaría.

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El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido este lunes la financiación por objetivos en las universidades pública adaptando el modelo a cada centro y a su idiosincrasia. (Europa Press)

Otros grados con matrículas más ‘baratas’

Hay matrículas por debajo de los 20.000 euros, pero siguen siendo importes muy elevados. CEU San Pablo fija Medicina en 19.500 euros y Odontología en español en 18.900 euros. La Universidad Francisco de Vitoria sitúa Odontología en 19.300 euros. La Universitat Internacional de Catalunya recoge Medicina en 18.600 euros, la Universidad de Deusto en 17.850 euros y CEU Abat Oliba en 17.715 euros.

Otros ejemplos son Medicina en la Universidad San Jorge, con 18.000 euros; el doble grado en ADE y Derecho de Comillas, con 18.400,52 euros; Odontología en Nebrija, con 15.970 euros; Medicina en la Universidad Loyola, con 15.340 euros; o Medicina en la UCAM, con 14.200 euros para alumnos de la Unión Europea y 18.900 euros para estudiantes no comunitarios.

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Aprobar la PAU no garantiza entrar en el grado elegido. La nota de admisión es la que marca la adjudicación de plazas y puede alcanzar hasta 14 puntos con las materias ponderadas. En este escenario, quienes no consigan la puntuación suficiente para entrar en la universidad pública pueden acabar pagando un alto precio por acceder a la privada: ya no basta con querer estudiar una carrera, también hay que poder pagarla.