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La Guardia Civil investiga el hallazgo de la mitad inferior de un cuerpo humano en la playa de El Saler, València

El cadáver se encontró en avanzado estado de descomposición durante la tarde de este miércoles

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La Guardia Civil investiga el hallazgo de la mitad inferior de un cadáver en descomposición en la playa de El Saler, en València (Wikimedia Commons)
La Guardia Civil investiga el hallazgo de la mitad inferior de un cadáver en descomposición en la playa de El Saler, en València (Wikimedia Commons)

El hallazgo de la mitad inferior de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en la playa de El Saler, en València, ha puesto en marcha una investigación para identificar los restos y esclarecer las circunstancias del fallecimiento. De acuerdo con lo publicado en Las Provincias, el descubrimiento se produjo este miércoles por la tarde, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió una alerta sobre la presencia de restos humanos en la zona del lago de El Saler, cerca del Casal Esplai.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, que comprobaron que el cuerpo, vestido con pantalones vaqueros y calcetines, presentaba un elevado grado de descomposición. La investigación quedó en manos de un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se encargó de trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal de Valencia.

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El equipo forense se enfrenta ahora al reto de determinar la identidad de la persona fallecida y las causas de la muerte. El avanzado estado de descomposición del cadáver dificulta los procedimientos habituales de análisis, por lo que la tarea de los especialistas será especialmente compleja.

Entre las hipótesis que se barajan figura la posibilidad de que se trate de una víctima de un naufragio de patera, aunque no se descartan otras líneas de investigación. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las posibilidades mientras espera los resultados de los análisis forenses.

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*en ampliación

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