España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Pierde posiciones por quinto año seguido, bajando de 56 a 55 puntos, y cae al puesto 49

José Luis Ábalos y Koldo
José Luis Ábalos y Koldo García (Jesús Hellín/Europa Press)

España pierde posiciones por quinto año seguido en el índice de percepción de corrupción, bajando de 56 a 55 puntos y quedando por debajo de países autoritarios como Ruanda, Arabia Saudí o Qatar. El informe de Transparencia Internacional, presentado este martes, refleja que la percepción de corrupción ha aumentado en España y Bulgaria más que en el resto de países europeos.

Este repunte coincide con un año marcado por el caso Koldo, que llevó a prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los distintos implicados afrontan varias vistas judiciales en los próximos meses, con casos de corrupción que han generado una importante mancha en el Gobierno.

La corrupción sigue en aumento a nivel global, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con democracias consolidadas como Estados Unidos, Reino Unido y Francia registrando descensos. Solo cinco países superan los 80 puntos, frente a 12 hace 10 años. El retroceso en libertades civiles obstaculiza la lucha anticorrupción y favorece el abuso de poder.

España retrocede en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, presentado por Transparencia Internacional, al perder un punto y caer al puesto 49 de 182 países, situándose con 55 puntos, por detrás de países como Granada, Qatar, rabia Saudí o Ruanda. El informe señala que la tendencia negativa se mantiene desde el año pasado, cuando España ya descendió cuatro puntos.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

Empeoramiento a nivel global

Los responsables de Transparencia Internacional advierten que el mapa global de la corrupción muestra un empeoramiento generalizado, con especial impacto en las democracias, donde la percepción de la corrupción crece. Países nórdicos y Singapur ocupan los primeros puestos del ranking, mientras que Venezuela, Somalia y Sudán del Sur cierran la lista. La media mundial desciende a 42 puntos, lo que refuerza la llamada a fortalecer la gobernanza.

Los únicos cinco países que mantienen una puntuación superior a 80 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025 son Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega. El estudio revela que la corrupción empeora a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, la puntuación cae hasta 64, la cifra más baja registrada por el país en esta clasificación.

En la última década, 50 países han registrado caídas relevantes en el índice, como Turquía, Hungría y Nicaragua, en un contexto de retroceso democrático y fragilidad institucional. En contraste, 31 países mejoraron, entre ellos Estonia y Corea del Sur, gracias a reformas sostenidas, profesionalización y digitalización de servicios públicos y consenso político.

El informe señala que la Generación Z ha impulsado protestas anticorrupción en países con bajos puntajes, como Nepal (34) y Madagascar (25), en respuesta a la falta de servicios públicos y oportunidades económicas. Transparencia Internacional insta a reforzar la protección de periodistas, ONG y denunciantes, así como a cerrar las lagunas legales que facilitan la circulación global de dinero ilícito. También señala que la ausencia de liderazgo debilita la acción internacional y reduce la presión para reformas.

