España Cultura

¿Es ‘El día de la revelación una secuela de ‘Encuentros en la tercera fase’?: Steven Spielberg lo aclara

La nueva película del director guarda muchas referencias al clásico de 1977, lo que ha desatado la teoría de que podría tratarse de una especie de continuación

Guardar
Google icon
El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Hace 50 años, Steven Spielberg dirigió una de las películas fundacionales de su carrera y de toda la mitología alrededor del cine en torno a la presencia de vida extraterrestre. Se trataba, cómo no de Encuentros en la tercera fase, en la que configuró parte de su épica humanista alrededor de un grupo de personas que comenzaba a avistar objetos voladores hasta que, finalmente, tenían un encuentro con alienígenas.

Por esa razón, desde el momento en que comenzó a filtrarse de qué iba la nueva película del director, El día de la revelación, las comparaciones se hicieron evidentes. En ella, una serie de científicos de un proyecto secreto ocultan a la población la existencia de vida más allá de nuestro planeta, mientras que esos seres habían tenido a lo largo del tiempo contacto esporádico con algunos humanos.

PUBLICIDAD

Así, la cinta, la primera de Spielberg en cuatro años, sigue a una meteoróloga de televisión, interpretada por Emily Blunt, y a un experto en ciberseguridad, al que da vida Josh O’Connor, que descubren una conspiración sobre la existencia de alienígenas, que entroncaría con la información clasificada que poseería el Pentágono y que todavía no se ha hecho pública.

De dónde surge la comparación entre ambas

La especulación sobre una posible conexión con Encuentros en la tercera fase surgió tras la publicación del tráiler de El día de la revelación. Algunos aficionados interpretaron su plano final, en el que aparece un platillo volante descendiendo del cielo, como un guiño directo a la película de 1977 protagonizada por Richard Dreyfuss.

PUBLICIDAD

Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Steven Spielberg.
'Encuentros en la tercera fase', de Steven Spielberg.

Sin embargo, el propio Steven Spielberg descartó que El día de la revelación fuera en un sentido estricto una secuela de Encuentros en la tercera fase y dijo que su nueva película de ciencia ficción aborda otra conspiración sobre vida alienígena.“No es una secuela”, dijo en una entrevista al medio Entertainment Weekly,

El director explicó que ambas películas comparten el interés por el encubrimiento de la vida extraterrestre, pero no apuntan al mismo responsable. En Encuentros en la tercera fase, quien oculta la información es el Gobierno; en El día de la revelación, la ocultación recae sobre una “empresa contratista” del Estado profundo.

En esa misma conversación con Entertainment Weekly, Spielberg formuló su hipótesis sobre quién puede guardar ese tipo de secretos: “Realmente no creo que los gobiernos puedan guardar secretos. Pero las grandes tecnológicas sí pueden. Y hay empresas contratistas que creo que conservan todo el conocimiento y tienen los archivos, no los gobiernos”.

El interés de Spielberg por la vida extraterrestre

La nueva película nace, según detalló Spielberg al medio, de su interés sostenido por las formas de vida interplanetaria. Para construir el guion de El día de la revelación, el cineasta utilizó como material de investigación las audiencias celebradas en 2023 por el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre ‘avistamientos’ de fenómenos anómalos no identificados.

En esas sesiones, recordó el director, varios ciudadanos declararon bajo juramento sobre episodios en los que aseguraban haber visto esos fenómenos. “Tomamos mucho lenguaje de esas audiencias y lo pusimos en los diálogos. Las personas que hablaban bajo juramento eran realmente creíbles”, dijo Spielberg.

Encuentros cercanos del tercer tipo
Imagen de 'Encuentros en la tercera fase', de unos Aliens que se parecen mucho a los que aparecen en 'El día de la revelación' en imágenes de archivo.

Emily Blunt también se preparó a partir de ese material. La actriz explicó que vio “prácticamente todas las audiencias del Congreso, documentales y docuseries” antes del rodaje.

A comienzos de este mes, Spielberg ya había dicho públicamente que cree que la humanidad sabrá si “hay vida” más allá de la Tierra durante su vida. En declaraciones a la BBC, respondió con un “sí” cuando se le preguntó si los humanos obtendrán respuestas sobre la vida alienígena.

El director añadió en esa entrevista: “Y aceptaré cualesquiera que sean”. También sostuvo que su visión se ha vuelto “más realista” y que, aunque sigue habiendo “mucho misterio y cosas no reveladas”, ahora es más optimista respecto de que la gente pueda descubrir hechos que hasta ahora no se le ha permitido conocer.

Temas Relacionados

Steven SpielbergEl día de la revelaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jonah Hill y Channing Tatum planenan volver en una nueva entrega de ‘Infiltrados en clase’: “Una imagen vale más que mil palabras”

El dúo protagonizó dos alocadas comedias sobre dos policías disfrazados de estudiantes

Jonah Hill y Channing Tatum planenan volver en una nueva entrega de ‘Infiltrados en clase’: “Una imagen vale más que mil palabras”

La primera película sobre Hannibal Lecter cumple 40 años: antes del ‘El silencio de los corderos se estrenó este thriller con un asesino que dejaba en ‘shock’

La película, de una gran oscuridad, no fue entendida en su momento y poco a poco se ha convertido en un clásico de culto

La primera película sobre Hannibal Lecter cumple 40 años: antes del ‘El silencio de los corderos se estrenó este thriller con un asesino que dejaba en ‘shock’

Oliver Stone prepara su primera película en diez años sacando a Michael Douglas del retiro: “Es una de las más ambiciosas de mi carrera”

Willem Dafoe o Josh Hartnett también se unen a este proyecto que ha sido rodada entre Roma y Tailandia

Oliver Stone prepara su primera película en diez años sacando a Michael Douglas del retiro: “Es una de las más ambiciosas de mi carrera”

Greeicy hace de la tristeza el combustible de ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio: “El trabajo también puede salvarte la vida”

La cantante colombiana presenta ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio con la vista puesta en la gira mundial que arranca en España el próximo 17 de julio en el CookFest Tenerife

Greeicy hace de la tristeza el combustible de ‘Candela’, su cuarto álbum de estudio: “El trabajo también puede salvarte la vida”

Un Mundial de cine el día del partido inaugural: el grupo A enfrentará la magia de México, la resistencia de Sudáfrica, la revolución checa y el fenómeno surcoreano con ‘Parásitos’

Selecciones de perfil medio en materia futbolística, en el cine han dado algunos de los más grandes cineastas del pasado y el presente

Un Mundial de cine el día del partido inaugural: el grupo A enfrentará la magia de México, la resistencia de Sudáfrica, la revolución checa y el fenómeno surcoreano con ‘Parásitos’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

ECONOMÍA

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”