¿Es ‘El día de la revelación una secuela de ‘Encuentros en la tercera fase’?: Steven Spielberg lo aclara

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Hace 50 años, Steven Spielberg dirigió una de las películas fundacionales de su carrera y de toda la mitología alrededor del cine en torno a la presencia de vida extraterrestre. Se trataba, cómo no de Encuentros en la tercera fase, en la que configuró parte de su épica humanista alrededor de un grupo de personas que comenzaba a avistar objetos voladores hasta que, finalmente, tenían un encuentro con alienígenas.

Por esa razón, desde el momento en que comenzó a filtrarse de qué iba la nueva película del director, El día de la revelación, las comparaciones se hicieron evidentes. En ella, una serie de científicos de un proyecto secreto ocultan a la población la existencia de vida más allá de nuestro planeta, mientras que esos seres habían tenido a lo largo del tiempo contacto esporádico con algunos humanos.

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Así, la cinta, la primera de Spielberg en cuatro años, sigue a una meteoróloga de televisión, interpretada por Emily Blunt, y a un experto en ciberseguridad, al que da vida Josh O’Connor, que descubren una conspiración sobre la existencia de alienígenas, que entroncaría con la información clasificada que poseería el Pentágono y que todavía no se ha hecho pública.

De dónde surge la comparación entre ambas

La especulación sobre una posible conexión con Encuentros en la tercera fase surgió tras la publicación del tráiler de El día de la revelación. Algunos aficionados interpretaron su plano final, en el que aparece un platillo volante descendiendo del cielo, como un guiño directo a la película de 1977 protagonizada por Richard Dreyfuss.

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'Encuentros en la tercera fase', de Steven Spielberg.

Sin embargo, el propio Steven Spielberg descartó que El día de la revelación fuera en un sentido estricto una secuela de Encuentros en la tercera fase y dijo que su nueva película de ciencia ficción aborda otra conspiración sobre vida alienígena.“No es una secuela”, dijo en una entrevista al medio Entertainment Weekly,

El director explicó que ambas películas comparten el interés por el encubrimiento de la vida extraterrestre, pero no apuntan al mismo responsable. En Encuentros en la tercera fase, quien oculta la información es el Gobierno; en El día de la revelación, la ocultación recae sobre una “empresa contratista” del Estado profundo.

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En esa misma conversación con Entertainment Weekly, Spielberg formuló su hipótesis sobre quién puede guardar ese tipo de secretos: “Realmente no creo que los gobiernos puedan guardar secretos. Pero las grandes tecnológicas sí pueden. Y hay empresas contratistas que creo que conservan todo el conocimiento y tienen los archivos, no los gobiernos”.

El interés de Spielberg por la vida extraterrestre

La nueva película nace, según detalló Spielberg al medio, de su interés sostenido por las formas de vida interplanetaria. Para construir el guion de El día de la revelación, el cineasta utilizó como material de investigación las audiencias celebradas en 2023 por el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre ‘avistamientos’ de fenómenos anómalos no identificados.

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En esas sesiones, recordó el director, varios ciudadanos declararon bajo juramento sobre episodios en los que aseguraban haber visto esos fenómenos. “Tomamos mucho lenguaje de esas audiencias y lo pusimos en los diálogos. Las personas que hablaban bajo juramento eran realmente creíbles”, dijo Spielberg.

Imagen de 'Encuentros en la tercera fase', de unos Aliens que se parecen mucho a los que aparecen en 'El día de la revelación' en imágenes de archivo.

Emily Blunt también se preparó a partir de ese material. La actriz explicó que vio “prácticamente todas las audiencias del Congreso, documentales y docuseries” antes del rodaje.

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A comienzos de este mes, Spielberg ya había dicho públicamente que cree que la humanidad sabrá si “hay vida” más allá de la Tierra durante su vida. En declaraciones a la BBC, respondió con un “sí” cuando se le preguntó si los humanos obtendrán respuestas sobre la vida alienígena.

El director añadió en esa entrevista: “Y aceptaré cualesquiera que sean”. También sostuvo que su visión se ha vuelto “más realista” y que, aunque sigue habiendo “mucho misterio y cosas no reveladas”, ahora es más optimista respecto de que la gente pueda descubrir hechos que hasta ahora no se le ha permitido conocer.

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