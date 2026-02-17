España

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Paznic’ ha regresado a Rumanía para integrarse en la operación

Eurofighter del Ala 14 rumbo a la base aérea de Mihail Kogalniceanu de Constanza, Rumanía

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Paznic’ ha regresado a Rumanía para integrarse en la operación de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en el flanco oriental de Europa. España es uno de los países más presentes en la protección aérea de este enclave estratégico fundamental para la Alianza Atlántica y el continente europeo, principalmente por la cercanía con Rusia.

Desde el 14 de febrero y hasta el 7 de marzo de 2026, un contingente compuesto por 51 militares del Ala 14 de Los Llanos (Albacete) y dos efectivos del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), junto a tres cazas Eurofighter, refuerza la vigilancia aérea en la base de Mihail Kogalniceanu, próxima a la ciudad de Constanza. La misión, liderada por el comandante Félix Diéguez Pita, supone una nueva muestra del compromiso español con la defensa colectiva aliada, según informaron fuentes oficiales.

Actualmente, miles de soldados españoles participan en misiones terrestres y aéreas en el este de Europa, consolidando la presencia nacional en la defensa colectiva de la OTAN. El despliegue del DAT ‘Paznic’ refuerza una de estas posiciones a través de una aportación operativa y técnica reconocida por los aliados.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Refuerzo aéreo y cooperación internacional

Durante tres semanas, los efectivos del DAT ‘Paznic’ operan junto al 71 Escuadrón de la Luftwaffe alemana en el marco del Bloque 70 de la operación eAP (Enhanced Air Policing). La coordinación hispano-alemana tiene como propósito preservar la integridad del espacio aéreo aliado, mejorar la interoperabilidad y realizar entrenamientos conjuntos, según las autoridades militares españolas.

El comandante Félix Diéguez Pita destaca que este despliegue resulta “una oportunidad más para seguir demostrando el compromiso de España con la Alianza Atlántica. Si cabe, en esta ocasión nuestro apoyo es más notable, pues este despliegue tiene como objetivo potenciar el concepto ACE (Agile Combat Employment), con el que se busca aumentar el grado de interoperabilidad entre las naciones pertenecientes a la propia Alianza”.

Según detalla la oficina de comunicación del Ejército del Aire y del Espacio, la misión incluye la realización de ejercicios de alerta de reacción rápida y operaciones de adiestramiento avanzado sobre el espacio aéreo rumano. El despliegue de los tres Eurofighter refuerza la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza aérea en la región. La integración con el contingente alemán fomenta el intercambio de procedimientos. “Es una oportunidad excelente para desarrollar un espíritu de trabajo colectivo y, en última instancia, aunar esfuerzos conjuntos para contribuir a la seguridad de la Alianza”, subraya el comandante Diéguez.

El transporte ferroviario ha permitido el traslado del 90% de los vehículos tácticos del batallón español que participará en el ejercicio de la OTAN

Papel de España en el Flanco Oriental

El Ejército español desempeña un papel destacado en el flanco oriental de la OTAN, reforzando la seguridad ante la amenaza rusa. Actualmente, España mantiene desplegados unos 1.600 militares en Eslovaquia, Letonia, Rumanía y Lituania, siendo esta la mayor presencia exterior de sus Fuerzas Armadas. Solo en Eslovaquia, lidera una Brigada Multinacional con 800 efectivos y 200 vehículos, incluidos helicópteros Tigre y NH-90.

En Letonia, el contingente supera los 600 soldados, y en Rumanía, unos 240. A su vez, España participa en la defensa aérea de Lituania, con cazas y un sistema antidrones para proteger infraestructuras críticas. Ahora, España ha ofrecido tres cazas Eurofighter para reforzar la vigilancia tras las incursiones rusas en Polonia y los países bálticos.

