Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el “abrazo cariñoso”, el falso saludo con el que sustraen joyas en unos segundos

Imagen de uno de los robos cometidos mediante el "abrazo cariñoso". (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal itinerante especializado en el robo a personas mayores mediante el método del “abrazo cariñoso”. Ocho personas han sido detenidas tras una serie de investigaciones que permitieron vincularlas con ocho robos y trece hurtos de joyas, por un valor estimado de 33.000 euros.

La operación se desarrolló principalmente en la comarca de Antequera, Málaga, donde se detectó un aumento inusual de denuncias relacionadas con delitos patrimoniales cometidos contra personas de edad avanzada o con movilidad reducida, según ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.

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El denominado método del “abrazo cariñoso” es una forma de robo dirigida principalmente a personas mayores en la que una persona, generalmente una mujer, se acerca a la víctima con una actitud amable, a veces inventando una excusa como señalar una supuesta mancha en la ropa o fingiendo que la conoce desde hace tiempo. En ese momento, da un abrazo a la persona, simulando afecto, y aprovecha ese contacto para quitarle discretamente joyas u otros objetos de valor, como cadenas, relojes o pulseras.

Empleaban violencia física si la víctima se resistía

En el caso del grupo criminal detenido, aclara la Guardia Civil, en la mayoría de las ocasiones los delincuentes empleaban la violencia física cuando sus víctimas intentaban evitar el robo. En Almargen (Málaga) una mujer que utilizaba un andador fue asaltada para robarle una cadena de oro y, al intentar evitarlo dentro de sus posibilidades físicas, “la víctima fue agarrada por el cuello y arrojada al suelo”, provocándole lesiones graves por fracturas óseas.

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La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera de los agentes.

La investigación permitió identificar a los integrantes del grupo, quienes fueron localizados y detenidos en las localidades de Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada). A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad del tráfico y lesiones. Además de los hechos cometidos en Málaga, se vincula a los detenidos con una decena de delitos adicionales en poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

La operación se enmarca en el “Plan Mayor” de la Secretaría de Estado de Seguridad, destinado a prevenir y mejorar la seguridad de las personas mayores. Los detenidos han pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. La institución destacó que el grupo actuaba de forma itinerante y seleccionaba a sus víctimas entre los colectivos más vulnerables, reforzando la alerta sobre la necesidad de extremar la precaución ante este tipo de engaños.

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