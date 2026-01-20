España Cultura

Amigas y rivales, el libro que recupera la relación entre las escritoras Joan Didion y Eve Babitz: egos enfrentados, excesos y mucha literatura

‘Didion y Babitz’ (Random House), de la periodista Lili Anolik, recoge el tormentoso vínculo que unió (y también separó) a estas dos mujeres clave en la contracultura americana

Guardar
Random House publica este trabajo
Random House publica este trabajo periodístico de Lili Anolik que repasa la historia de amistad y rivalidad entre Joan Didion y Eve Babitz

La relación entre Eve Babitz y Joan Didion ha resurgido en el debate literario gracias a la reciente publicación de varias obras que exploran su compleja amistad y rivalidad, así como su papel en el convulso Los Ángeles de las décadas de 1960 y 1970.

Ambos nombres han sido recuperados del olvido en parte por el análisis riguroso de la periodista Lili Anolik, quien ha profundizado en las vidas y obras de estas escritoras en el volumen Didion y Babitz (Random House), un ensayo que Anolik dedica a contraponer ambas figuras.

El libro también ha servido para revitalizar el interés por la inclasificable Babitz, a quien la propia Didion ayudó a despegar como autora al recomendarla a la revista Rolling Stone. En Los Ángeles de los sesenta y setenta, Babitz y Didion encarnaron dos formas opuestas de habitar una ciudad en transformación.

documental de Netflix sobre la escritora estadounidense Joan Didion

Joan Didion, llegada de Sacramento y formada en Manhattan, ha sido descrita como una observadora metódica y distante, narradora de las contradicciones emocionales de California, con una prosa calibrada y una frialdad que se percibía incluso al escribir sobre el duelo por la muerte de su hija y su marido. Su obra más importante, fue El año del pensamiento mágico, escrita tras el fallecimiento en un accidente de su esposo.

En el otro extremo, Eve Babitz, nacida a la sombra de Hollywood Hills y ahijada de Igor Stravinsky, ha representado la vibrante cultura bohemia de la ciudad. Babitz ha sido reconocida tanto por sus crónicas literarias como por su vida social, que incluyó una legión de amantes como Jim Morrison, Ed Ruscha o Harrison Ford y una capacidad innata para frecuentar a artistas e intelectuales.

La singularidad de Babitz radica no solo en la potencia de su prosa, genuina y sensual, sino también en la mitología que ella misma alimentaba sobre su figura pública. Ha sido célebre su autorretrato: “Me parecía a Brigitte Bardot y era la ahijada de Stravinsky”. Antes de publicar, diseñó portadas de discos para Buffalo Springfield o Linda Ronstadt, y fue retratada desnuda en la famosa foto en la que juega al ajedrez con Marcel Duchamp, imagen que marcó su salto al estatus de leyenda cultural.

El eje Babitz-Didion ha sido definido por Lili Anolik como el de dos polos opuestos que, sin embargo, comparten dedicación total a su arte. “En todos los sentidos, son opuestas. Se parecen tanto en su absoluto compromiso por ser artistas o escritoras, pero lo hacen de maneras opuestas”, ha explicado Anolik a Interview Magazine, refiriéndose a la disciplina metódica de Babitz y el distanciamiento emocional de Didion.

Una imagen de archivo de
Una imagen de archivo de Eve Babitz

Anolik subraya, además, el papel de Didion al impulsar la carrera literaria de su rival, al tiempo que señala la ambivalencia de Babitz, que presumía de haberla despedido como editora mientras le debía buena parte de su éxito inicial.

El año pasado se publicó en España Días lentos, malas compañías. El mundo, la carne y L.A por Colectivo Bruxista y ahora ha coincidido la reedición de la recopilación de artículos Yo era un encanto, que incluye tanto el célebre recuento del accidente que casi acabó con la vida de Babitz como relatos sobre estrellas y ambientes decadentes de la capital californiana.

En estos textos, Babitz desvela la parte oscura tras la fachada del éxito hollywoodiense, su cara oculta y menos amable. Su mirada sobre la ciudad es la de quien nunca se resignó a la pasividad, como escribió en una de sus obras. Las tensiones y afinidades entre ambas creadoras se materializaron en diversas correspondencias, como la carta en que Babitz reprochaba a Didion su escaso interés por Virginia Woolf, y en la que cuestionaba su feminismo por ocultar su talento bajo una imagen frágil.

Anolik, tras hallar esta carta entre los diarios de Babitz, decidió enfocar su ensayo en torno a ese antagonismo, tomando partido por la californiana hedonista y atribuyendo a Didion cierto arribismo e incluso el cálculo en su timidez. “Eran las dos mitades de la feminidad”, considera Anolik, quien abre el libro con una afirmación de Babitz: “Prefiero averiguar las cosas mediante el cotilleo”.

Arte, excesos y el final de una era

La vida de Babitz también ha estado marcada por la tragedia, como el accidente de 1997 en el que un cigarrillo le provocó graves quemaduras al incendiarse su falda mientras conducía. Ella misma bromeó escribiendo sobre cómo había comprobado que fumar es malo para la salud. Sin seguro médico y arruinada, sus amigos y familiares organizaron una subasta de arte para financiar la recuperación.

Ya desde entonces, su figura quedó envuelta en la leyenda de una artista ajena a convenciones y dotada para transformar una existencia de excesos en arte literario. La cultura en la que Babitz y Didion desarrollaron su obra sufrió un cambio radical a partir de 1969, como analiza el libro de Anolik. El asesinato de Sharon Tate y el impacto del grupo de Charles Manson supusieron un punto de inflexión en la fiesta interminable del Los Ángeles más creativo. “No hubo más fiestas después de aquello porque no había motivos para hacer una fiesta. Para mí, ese fue el final de la fiesta”, afirmó Michelle Phillips, integrada en aquel círculo.

Un imagen de Joan Didion
Un imagen de Joan Didion

Para la escena de Franklin Avenue, donde se mezclaban músicos, actores y cronistas, los asesinatos representan el cierre abrupto de una era de hedonismo y libertad, y ambas, Didion y Babitz, vivieron de cerca la desintegración del ambiente que había impulsado sus mejores páginas.

El declive de la vida bohemia coincidió también con las muertes prematuras de figuras próximas, como Jim Morrison, con quien Babitz mantuvo una relación personal y al que retrató en sus escritos con una ambivalencia feroz. Si bien lo consideraba electrizante como objeto de deseo, despreció su faceta artística y la idolatría que generaban The Doors: “Los Doors eran una vergüenza, como su nombre”.

La mirada desmitificadora de Babitz contrasta con la fascinación que Didion mostraba por el entorno de las estrellas, aunque ambas coincidieron en que el brillo de aquel mundo ocultaba profundas fragilidades. El paso de Babitz de la vida de musa y groupie a la escritura estuvo ligado simbólicamente a la muerte de Morrison y a la de Rosalind Frank, figuras trágicas que representaban el precio de una belleza consumida por el exceso.

“La necesidad que tenía de lo auténtico, de ser artista, era demasiado fuerte”, señala Anolik, destacando la evolución de Babitz hacia una literatura capaz de transformar la experiencia en resonancia estética. En su madurez, ni Babitz ni Didion recurrieron a fórmulas de 'autoindulgencia’. Si Didion ha sido vista como friolera y calculadora, Babitz fue catalogada como indisciplinada y visceral.

Sin embargo, ambas resultan inseparables como cronistas de las tensiones entre libertad, fama, éxito y fracaso. Su final, además, tuvo una simetría trágica: fallecieron en diciembre de 2021 con pocos días de diferencia, Babitz en un funeral íntimo en Los Ángeles, Didion en un acontecimiento social en Nueva York, cuyas exequias acapararon la atención de la élite cultural.

El legado y la recuperación de Babitz

Mientras la figura de Joan Didion ha acumulado reconocimientos institucionales, documentales y traducciones al castellano, la reivindicación de Eve Babitz llega con este resurgir editorial que la eleva como símbolo de generación y objeto de culto literario para las nuevas generaciones. En palabras de su agente Erica Spellman Silverman, “Eve nunca estuvo enojada ni se sintió una víctima. Nadie la obligó a hacer nada. Ella nunca sintió que la estuvieran utilizando. Le encantaba su apariencia y como resultado, a todos los demás, también”.

'Didion y Babitz', de Lili
'Didion y Babitz', de Lili Anolik (Random House)

La autenticidad, la libertad despreocupada y la transformación de la experiencia en relato convierten la obra y vida de Babitz en una referencia viva. Su estilo ha sido descrito como intuitivo y apasionado, a menudo más cercano a la poesía que a la prosa, y su retorno como figura canónica ha sido impulsado por la reedición de sus libros y la recopilación de artículos personales e íntimos para revistas como Esquire, Vogue o Rolling Stone.

New York Review Books ha incluido su obra en un proceso de rescate similar al de otros autores de culto, mientras su correspondencia y escritos inéditos prometen nuevas aproximaciones a una vida inseparable de la ficción. Tanto Babitz como Didion, separadas por su destino, pero unidas por la intensidad de su época, han consagrado su lugar en la literatura estadounidense. En las últimas líneas de los obituarios de 2021, la privacidad de Babitz y el relumbrón social de Didion en su despedida actúan como símbolo final de ese contraste esencial, una dualidad que sus biografías y obras recientes se encargan de recoger ahora.

Temas Relacionados

Joan DidionEscritorasLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cantante español que ha superado a Rosalía como el artista con más discos vendidos

La catalana llevaba nueve semanas consecutivas con ‘LUX’ como el álbum más vendido en España, pero una de las grandes sorpresas musicales de 2025 ha logrado superarla

El cantante español que ha

¿Es Netflix un videoclub de superproducciones que en realidad son subproductos?: La última película de Matt Damon y Ben Affleck apunta a eso

Se ha estrenado en la plataforma ‘El botín’, un thriller que tiene poco que ofrecer a parte de reunir a los intérpretes casi 30 años después de ‘El indomable Will Hunting’

¿Es Netflix un videoclub de

Pintadas contra Filmin en sus oficinas por el polémico documental sobre las manifestaciones del ‘Procés’: “Colaboracionistas con la represión española”

La plataforma publicó un comunicado oficial asegurando que, pese a ser conscientes de “la herida abierta” que suponen los acontecimientos de las manifestaciones de Barcelona en 2019, no censuran ninguna película “por su orientación ideológica”

Pintadas contra Filmin en sus

Agatha Christie, más viva que nunca 50 años después de su muerte: por primera vez se podrá ver íntegra la mítica serie sobre el detective Poirot

La plataforma Filmin regala a los fans de la gran dama del crimen las 13 temporadas de esta ficción mítica en versión ‘remasterizada’

Agatha Christie, más viva que

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

El diseñador recientemente fallecido tuvo una pequeña aparición en la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

La historia detrás del icónico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperados los tres cadáveres atrapados en el Alvia

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este martes 21 de enero del 2026

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”