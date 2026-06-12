Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se reúne con migrantes en Tenerife y oficia una misa ante 30.000 personas

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha clamado León XIV.

El papa León XIV centró su jornada del jueves en Gran Canaria con una agenda de marcado acento migratorio. Tras aterrizar en la base aérea de Gando, se trasladó al muelle de Arguineguín -símbolo de la ruta atlántica- para reunirse con asociaciones de acogida, supervivientes de la travesía y un capitán de Salvamento Marítimo, en uno de los actos más cargados de simbolismo de todo su viaje a España. Por la tarde, más de 46.000 fieles llenaron el Estadio de Gran Canaria para la misa multitudinaria en la que el pontífice agradeció “tanto bien que se hace aquí cada día” y lanzó un mensaje de solidaridad e integración.

Este viernes, el último día del viaje apostólico de León XIV a España, tiene como escenario Tenerife. La jornada arranca en el centro de acogida humanitaria Las Raíces, en La Laguna, donde el papa se reunirá con migrantes y personal del dispositivo, y continúa con un encuentro de integración en la Plaza del Cristo, con testimonios de personas llegadas de África y América Latina. El broche final será la misa de clausura del viaje, a las 12:15 horas, en la Explanada Portuaria de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife, antes de la ceremonia de despedida y el regreso a Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.