España

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se reúne con migrantes en Tenerife y oficia una misa ante 30.000 personas

Sexta jornada de León XIV en nuestro país y segunda en Canarias antes de regresar a Roma

Guardar
Google icon
"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha clamado León XIV.

El papa León XIV centró su jornada del jueves en Gran Canaria con una agenda de marcado acento migratorio. Tras aterrizar en la base aérea de Gando, se trasladó al muelle de Arguineguín -símbolo de la ruta atlántica- para reunirse con asociaciones de acogida, supervivientes de la travesía y un capitán de Salvamento Marítimo, en uno de los actos más cargados de simbolismo de todo su viaje a España. Por la tarde, más de 46.000 fieles llenaron el Estadio de Gran Canaria para la misa multitudinaria en la que el pontífice agradeció “tanto bien que se hace aquí cada día” y lanzó un mensaje de solidaridad e integración.

Este viernes, el último día del viaje apostólico de León XIV a España, tiene como escenario Tenerife. La jornada arranca en el centro de acogida humanitaria Las Raíces, en La Laguna, donde el papa se reunirá con migrantes y personal del dispositivo, y continúa con un encuentro de integración en la Plaza del Cristo, con testimonios de personas llegadas de África y América Latina. El broche final será la misa de clausura del viaje, a las 12:15 horas, en la Explanada Portuaria de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife, antes de la ceremonia de despedida y el regreso a Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.

En pocas líneas:

04:19 hsHoy

El discurso histórico del papa León XIV en Canarias sobre el drama de la inmigración: “¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida?”

El primer pontífice en visitar las Islas Canarias ha elegido el muelle de Arguineguín para exigir vías legales y seguras para los migrantes, ante los que ha asegurado que “no son números ni expedientes, son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar”

El papa León XIV recibe flores de dos voluntarios para protagonizar una ofrenda floral en el mar en recuerdo de los migrantes muertos en la travesía. (EFE/ Angel Medina G. POOL)
El papa León XIV recibe flores de dos voluntarios para protagonizar una ofrenda floral en el mar en recuerdo de los migrantes muertos en la travesía. (EFE/ Angel Medina G. POOL)

El papa León XIV ha protagonizado este jueves uno de los momentos más solemnes de su visita a España. Y es que el pontífice ha ofrecido un discurso ante migrantes, voluntarios y trabajadores humanitarios en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, un enclave que en 2020 se ganó el apodo de “muelle de la vergüenza” tras el hacinamiento de miles de personas en condiciones deplorables.

Leer la nota completa
04:18 hsHoy

La agenda del papa hoy en Canarias

El papa León XIV en el puerto de Arguineguín en Canarias. (Simone Risoluti/Vatican Media)
El papa León XIV en el puerto de Arguineguín en Canarias. (Simone Risoluti/Vatican Media)

El papa León XIV dedica este viernes su última jornada en España a Tenerife con una agenda breve pero de gran carga simbólica. Tras aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, el pontífice visita el centro de acogida Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, donde 685 migrantes procedentes de Senegal, Gambia y Mali -llegados en cayuco a través de El Hierro- esperan su turno de reubicación. Dos de ellos tomarán la palabra ante el papa, que también se reunirá con organizaciones eclesiales y sociales en la Plaza del Cristo de La Laguna.

El broche del viaje es la misa de clausura, a las 12:15 horas en la Explanada Portuaria de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife, a la que el pontífice llegará en papamóvil por calles engalanadas con flores. El altar, diseñado con piedra volcánica y plantas autóctonas, tendrá como fondo el océano y tres cayucos reales como testimonio silencioso de la epopeya migratoria. Unos 300 concelebrantes acompañarán a León XIV en la eucaristía, tras la cual se trasladará al aeropuerto de Los Rodeos, donde el rey Felipe VI presidirá la ceremonia de despedida a las 14:30 horas antes del vuelo de regreso a Roma.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVCanariasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas noticias

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Esta es una de las cosas que peor hacemos en la búsqueda de trabajo”

Recomienda abordar el desempleo con sinceridad y aprovechar cada conversación para ampliar la red de contactos

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Esta es una de las cosas que peor hacemos en la búsqueda de trabajo”

Un estudio revela un fármaco que reduce el riesgo de desarrollar artritis

Un tratamiento precoz ayuda a evitar que el dolor articular ocasional se convierta en artritis reumatoide

Un estudio revela un fármaco que reduce el riesgo de desarrollar artritis

Pronóstico del clima en Zaragoza este 12 de junio: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza este 12 de junio: temperatura, lluvias y viento

Todo listo para Trooping the Colour 2026: quién estará en el balcón, qué significa el desfile y los detalles más curiosos

El evento que celebra el cumpleaños de Carlos III vuelve este 13 de junio con la familia real británica al completo, carruajes históricos, un espectacular desfile militar y la esperada aparición en el balcón de Buckingham Palace

Todo listo para Trooping the Colour 2026: quién estará en el balcón, qué significa el desfile y los detalles más curiosos

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

El aumento de 25 puntos básicos de las tasas eleva el precio del dinero al 2,25% y anticipa nuevas presiones sobre los actuales y futuros hipotecados a tipo de interés variable, mientras abre oportunidades para los ahorradores

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delincuentes robaron una casa en La Plata tras forzar la reja mientras sus dueños no estaban

Delincuentes robaron una casa en La Plata tras forzar la reja mientras sus dueños no estaban

El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años

Los detenidos por el crimen del hombre en La Plata se negaron a declarar y la defensa planteó una nueva hipótesis

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

INFOBAE AMÉRICA

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años

DEPORTES

El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina