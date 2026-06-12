Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice se reúne con migrantes en Tenerife y oficia una misa ante 30.000 personas

El papa León XIV centró su jornada del jueves en Gran Canaria con una agenda de marcado acento migratorio. Tras aterrizar en la base aérea de Gando, se trasladó al muelle de Arguineguín -símbolo de la ruta atlántica- para reunirse con asociaciones de acogida, supervivientes de la travesía y un capitán de Salvamento Marítimo, en uno de los actos más cargados de simbolismo de todo su viaje a España. Por la tarde, más de 46.000 fieles llenaron el Estadio de Gran Canaria para la misa multitudinaria en la que el pontífice agradeció “tanto bien que se hace aquí cada día” y lanzó un mensaje de solidaridad e integración.
Este viernes, el último día del viaje apostólico de León XIV a España, tiene como escenario Tenerife. La jornada arranca en el centro de acogida humanitaria Las Raíces, en La Laguna, donde el papa se reunirá con migrantes y personal del dispositivo, y continúa con un encuentro de integración en la Plaza del Cristo, con testimonios de personas llegadas de África y América Latina. El broche final será la misa de clausura del viaje, a las 12:15 horas, en la Explanada Portuaria de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife, antes de la ceremonia de despedida y el regreso a Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos.
En pocas líneas:
El papa León XIV ha protagonizado este jueves uno de los momentos más solemnes de su visita a España. Y es que el pontífice ha ofrecido un discurso ante migrantes, voluntarios y trabajadores humanitarios en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, un enclave que en 2020 se ganó el apodo de “muelle de la vergüenza” tras el hacinamiento de miles de personas en condiciones deplorables.
La agenda del papa hoy en Canarias
El papa León XIV dedica este viernes su última jornada en España a Tenerife con una agenda breve pero de gran carga simbólica. Tras aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, el pontífice visita el centro de acogida Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, donde 685 migrantes procedentes de Senegal, Gambia y Mali -llegados en cayuco a través de El Hierro- esperan su turno de reubicación. Dos de ellos tomarán la palabra ante el papa, que también se reunirá con organizaciones eclesiales y sociales en la Plaza del Cristo de La Laguna.
El broche del viaje es la misa de clausura, a las 12:15 horas en la Explanada Portuaria de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife, a la que el pontífice llegará en papamóvil por calles engalanadas con flores. El altar, diseñado con piedra volcánica y plantas autóctonas, tendrá como fondo el océano y tres cayucos reales como testimonio silencioso de la epopeya migratoria. Unos 300 concelebrantes acompañarán a León XIV en la eucaristía, tras la cual se trasladará al aeropuerto de Los Rodeos, donde el rey Felipe VI presidirá la ceremonia de despedida a las 14:30 horas antes del vuelo de regreso a Roma.