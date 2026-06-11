La película protagonizada por Dani Rovira ganadora de tres Goya que triunfó internacionalmente y puedes ver en Netflix: “Describe una crisis global en términos sorprendentemente íntimos”

RTVE cancela el programa de Dani Rovira, 'Al margen de todo' (RTVE)

Para Dani Rovira este 2025 ha sido “el peor año de su vida”. El actor malagueño de 45 años lo ha contado en el pódcast La Ruina, publicado este miércoles, después de que durante aquellos 12 meses no cesaran los reveses: “Todo formó parte del marco del año pasado, que fue un año de mierda, fue el peor año de mi vida”, dijo el actor y cómico antes de relatar la situación que atravesó. “El curro no terminaba de ir muy guay, tuve una ruptura, una operación quirúrgica, se murió mi padre...”.

Respecto al trabajo, en 2025 Rovira se puso al frente del programa de TVE Al margen de todo, pero fue cancelado tras apenas tres semanas de empezar. Ese mismo año estrenó la serie Cuando nadie nos ve y la película Playa de Lobos. Actualmente y de cara a los próximos meses, solo tiene confirmada Locamente, una película que se encuentra en fase de preproducción y en cuyo reparto figuran también Clara Galle y Karra Elejalde.

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Imágenes de Mediterráneo (2021), de Marcel Barrena.

Sin embargo, entre los trabajos más destacados de su carrera se encuentra Mediterráneo (2021), una película basada en hechos reales que logró tres premios Goya y que actualmente puede verse en Netflix y RTVE de manera gratuita. Dirigida por Marcel Barrena (El 47) y protagonizada también por Eduard Fernández y Anna Castillo, la cinta relata los orígenes de Open Arms, la organización humanitaria que ha rescatado a miles de personas en el Mediterráneo.

“Un relato muy conmovedor”

La historia arranca en 2015, en medio de una crisis de refugiados derivada de la guerra de Siria. El detonante para los socorristas Óscar Camps (Eduard Fernández) y Gerard Canals (Dani Rovira) es una imagen (real) que dio la vuelta al mundo: la de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años que apareció sin vida en una playa mientras intentaba alcanzar territorio europeo junto a su familia. Este hecho llevó a ambos voluntarios a desplazarse a la isla griega de Lesbos para colaborar en las tareas de rescate. Para ello, se apoyarán en Esther (Anna Castillo), Nico (Sergi López) y otros miembros del equipo para dar apoyo a las miles de personas que lo necesitan.

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La película también recibió elogios de la crítica internacional. Wendy Ide, crítica de Screen Daily, definió Mediterráneo como “un relato muy conmovedor desde la primera línea de una crisis humanitaria de una escala inimaginable”. La periodista destacó especialmente las escenas de rescate marítimo, que consideró las más poderosas de la cinta por reflejar “los abruptos terrores y el agotamiento extremo” de quienes trataban de salvar vidas en el Mediterráneo.

Susana Abaitua y Dani Rovira, protagonistas de 'El bus de la vida'.

El resultado convenció tanto a la crítica como al público. Mediterráneo obtuvo tres premios Goya: Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Producción y Mejor Canción Original por Te espera el mar, interpretada por María José Llergo. Un reconocimiento para una película que puso rostro a una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas.

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Además, Mediterráneo tuvo un significado especial para Dani Rovira. La película marcó uno de sus regresos más destacados al cine después de superar el cáncer que le fue diagnosticado en 2020.