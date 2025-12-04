Se cumplen 60 años de The Doors y se reestrena un documental icónico sobre la banda: la música y la figura de Jim Morrison contada por Johnny Depp

Los integrantes de The Doors, banda formada en Los Ángeles, California en julio de 1965 y disuelta en 1973 (Archivo)

Con motivo del 60 aniversario de la fundación de The Doors se reestrena When You’re Strange, el documental que hizo Tom DiCillo sobre la mítica banda en 2009 y que ahora se presenta ‘remasterizado’ en 4K y con material adicional, como una nueva grabación del tema Riders On The Storm.

El documental se caracterizó por ofrecer una mirada poco convencional sobre The Doors, utilizando exclusivamente material de archivo que muestra a la banda tanto en el estudio de grabación como en el escenario y, de forma especialmente impactante, en los momentos previos y posteriores a sus actuaciones.

La narración, a cargo de Johnny Depp, aporta un tono irónico y detallado que acompaña las imágenes inéditas de Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore.

Un documental lleno de imágenes inéditas

A diferencia de otros documentales musicales, DiCillo optó por prescindir de entrevistas retrospectivas y centró su atención en el material audiovisual original de la época. Esta decisión permite que el espectador se sumerja en la atmósfera de los años sesenta, una época en la que no era habitual que las cámaras documentasen con tanto detalle la vida de una banda.

En ese sentido, resulta sorprendente la cantidad de imágenes que existen de The Doors en su día a día, tanto en el trabajo como en sus momentos de ocio, algo que hoy parece común pero que en aquella década era excepcional.

El documental también incluye secuencias de HWY, la película experimental inacabada que Morrison protagonizó en el desierto, y que justifican por sí solas el visionado de la obra.

Jim Morrison en su película inacabada por el desierto

Desde su estreno en el festival de Sundance en 2009, DiCillo ha ajustado el ritmo del montaje y ha incorporado la voz de Johnny Depp como narrador, una decisión que ha resultado acertada y ha contribuido a que tanto los seguidores veteranos como los nuevos espectadores encuentren la experiencia hipnótica.

La figura de Jim Morrison, su magnetismo y su compleja personalidad, ocupan un lugar central en la película. The Guardian resalta una secuencia especialmente llamativa en la que Morrison, en un concierto al aire libre donde The Doors actuaban como teloneros de The Who, hojea con indiferencia un programa repleto de fotografías de Roger Daltrey y Pete Townshend, mientras una admiradora le acaricia el pelo y él pregunta insistentemente por el precio del folleto. La escena, según el medio británico, resulta fascinante y muestra a Morrison rodeado de policías hostiles, cuya presencia, teóricamente destinada a mantener el orden, contrasta con la actitud desafiante y serena del cantante.

La música, en el centro del relato

A pesar de que el documental alude a aspectos de la vida personal de Morrison —como su ruptura con su pareja de toda la vida y su posterior boda en una ceremonia de carácter ‘ocultista’, o la relación con su familia, que él mismo llegó a negar en entrevistas—, el interés principal de DiCillo reside en la música.

Empire ha señalado que, a diferencia de la mayoría de documentales sobre estrellas del rock, que suelen centrarse en los excesos y el comportamiento autodestructivo, When You’re Strange dedica un espacio relevante al análisis del sonido único de The Doors. El director introduce comentarios críticos sobre la ausencia de bajo en la formación, el papel destacado de los teclados y la aportación de los otros miembros del grupo, como el batería John Densmore, el teclista Ray Manzarek y el guitarrista y compositor Robby Krieger.

El álbum de debut de The Doors redefinió el sonido de la época e incluía el tema 'Break On Through'

El documental también aborda episodios polémicos, como la detención de Morrison por exhibicionismo en el escenario. Según ha explicado Empire, el análisis de las fotografías tomadas aquella noche sugiere que la versión policial podría no ajustarse a lo que realmente ocurrió, aportando así una perspectiva matizada sobre los hechos.

Recepción y legado de ‘When You’re Strange’

La recepción de When You’re Strange ha sido positiva tanto entre los seguidores de la banda como entre quienes buscan una aproximación más rigurosa a la historia de The Doors. Rolling Stone ha destacado que el documental supone una alternativa para quienes no quedaron satisfechos con la visión ofrecida por Oliver Stone en su biopic de 1991, protagonizado por Val Kilmer. La combinación de imágenes inéditas, la ausencia de testimonios actuales y la narración de Johnny Depp han sido valoradas como aciertos que contribuyen a la fuerza hipnótica del filme.