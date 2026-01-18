Al menos cinco muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Imágenes del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de dos trenes. (X)

Un tren Iryo de larga distancia que realizaba un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua, lo que ha provocado la colisión con otro tren de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía. Por el momento, se contabilizan al menos cinco muertes y al menos un centenar de heridos.

Así lo han comunicado desde Adif en un breve texto difundido a través de redes sociales. Las autoridades, los servicios de emergencia y los responsables del tráfico ferroviario ya se han desplazado hasta el lugar de una incidencia producida apenas diez minutos después de que el primer tren, que transportaba a un total de 300 personas, iniciara el viaje.

En redes sociales, varios pasajeros han narrado lo ocurrido y han incluido tanto imágenes como vídeos del interior de los vagones, en los que se ha ido la luz. “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe un usuario en un post de X. La Guardia Civil ha confirmado al menos cinco muertes por el accidente, algo también confirmado por algunos viajeros. No obstante, todavía no se conoce la cifra de personas atrapadas en los vagones volcadas.

Imágenes de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). (X)

Así ha sucedido el accidente

Según fuentes de Renfe, el tren de Iryo ha descarrilado a cerca de las 19:45 de la tarde, “produciéndose multitud de heridos y fallecidos”. Al ocupar parte de la vía contigua, el tren Alvia que circulaba por el carril ha realizado un frenazo de emergencia, con varios vagones volcando tras el choque. “Se están evacuando viajeros por ventana a las vías”, informan. “El tripulante está atrapado en la cafetería, sin poder salir, se ha solicitado bomberos y sanitarios”.

Reacciones tras el accidente

Todavía con mucha información sin conocerse, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, ya se han dirigido hacia Aldamuz. El servicio de Emergencias, por su parte, ha desplegado varias unidades UVI móviles, además de un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia. Por su parte, Cruz Roja también ha activado recursos para apoyar a las personas afectadas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comunicado también a través de X que ya se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario”. “Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas”, ha asegurado. Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha expresado también su preocupación por el accidente. “Estamos muy pendientes de las personas afectadas por este suceso”.

Además, las autoridades han pedido que aquellas personas que se acerquen a la zona lo hagan, en todo caso, utilizando chalecos reflectantes y elementos de iluminación para garantizar la seguridad durante las labores de auxilio a las víctimas. Además, con el tráfico entre Madrid y Andalucía suspendido, todos los convoyes que ya habían iniciado su trayecto han sido redirigidos a su estación de origen.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.