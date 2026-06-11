España

Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

La discusión estalló después de que Fernando Fernández Lara reprochara al PP apropiarse de las víctimas de la banda terrorista y terminó con los socialistas abandonando el pleno en bloque

Guardar
Google icon
La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión, esta vez a raíz de un debate sobre las víctimas del terrorismo que ha terminado con el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, y el diputado del PP Enrique Serrano enfrentados (Asamblea de Madrid)

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara, ha sido expulsado este jueves del hemiciclo tras enzarzarse con el diputado del PP Enrique Serrano durante un debate sobre las víctimas del terrorismo. La tensión alcanzó tal nivel que el Grupo Parlamentario Socialista terminó abandonando la sesión en bloque.

Los hechos se produjeron durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los permisos penitenciarios a miembros de ETA. Fernández Lara fue expulsado por la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, después de intervenir fuera de su turno de palabra y recibir tres llamadas al orden. Mientras abandonaba el pleno protagonizó además una discusión con el diputado del PP Enrique Serrano, en una escena que obligó a varios parlamentarios socialistas a intervenir para acompañarle fuera de la sala.

PUBLICIDAD

La tensión comenzó a aumentar cuando Fernández Lara tomó la palabra para reprochar unas manifestaciones realizadas desde la bancada del Partido Popular acerca de las víctimas del terrorismo de ETA. El diputado socialista cuestionó que desde las filas populares se hubiera trasladado la idea de que “las víctimas” del terrorismo se encontraban representadas en ese grupo parlamentario. Sus palabras provocaron la intervención de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, quien quiso precisar el contenido de las afirmaciones realizadas durante el debate.

Según explicó la dirigente popular, desde el PP no se había sostenido que todas las víctimas estuvieran representadas en su bancada, sino que el grupo contaba con tres víctimas del terrorismo entre sus integrantes. Entre ellas citó a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y a Luis Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien además defendía la iniciativa debatida en ese momento.

PUBLICIDAD

Fernández Lara trató de responder a la aclaración y criticó que no se le permitiera intervenir. La discusión con la Mesa de la Cámara fue elevando progresivamente el tono mientras desde los escaños continuaban los reproches entre representantes de ambos grupos. Ante la insistencia del diputado socialista, Ana Millán le llamó al orden en tres ocasiones. Tras el tercer apercibimiento acordó su expulsión del hemiciclo conforme al reglamento parlamentario.

Enfrentamiento al abandonar el pleno

La tensión no terminó con la decisión de la Mesa. Cuando Fernández Lara se dirigía hacia la salida del salón de plenos mantuvo una discusión con el diputado popular Enrique Serrano. El intercambio verbal entre ambos parlamentarios elevó aún más la crispación en la Cámara y varios diputados socialistas tuvieron que intervenir para sacar a su compañero del hemiciclo y evitar que la situación fuera a más.

Tras la expulsión de Fernández Lara, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitó la palabra para intervenir sobre lo ocurrido. Espinar sostuvo que el debate se había ido “de las manos” y señaló que la responsabilidad de lo sucedido correspondía “a todos”. Asimismo, denunció que desde la bancada popular se habían escuchado gritos de “traidores” dirigidos a los diputados socialistas.

Ana Millán no autorizó la intervención de la portavoz socialista, lo que provocó una nueva protesta del grupo. Como respuesta, los diputados del PSOE decidieron abandonar el hemiciclo durante el desarrollo de la sesión.

Temas Relacionados

PSOEPPMadridComunidad de MadridPolítica EspañaÚltima Hora EspañaTerrorismoEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

Los expertos identifican piedras preciosas de alto valor en tres conjuntos de joyas de diseño árabe hallados en una caja fuerte de la oficina de Ferraz

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Histórico viaje del pontífice a Canarias, islas que nunca había pisado antes un papa. Lo ha hecho para poner el foco sobre los migrantes

La visita del papa a España, en directo | León XIV critica a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 junio

Críticas al examen de matemáticas de la PAU de Castilla-La Mancha por ser demasiado fácil: “Es un insulto a la inteligencia de los chavales”

El divulgador Mates con Andrés critica el nivel de la prueba y reabre el debate sobre las diferencias de dificultad en la PAU

Críticas al examen de matemáticas de la PAU de Castilla-La Mancha por ser demasiado fácil: “Es un insulto a la inteligencia de los chavales”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

ECONOMÍA

El ahorro condiciona el acceso a la vivienda: necesitas más de 100.000 euros para pagar la entrada de un piso en Madrid, Barcelona o País Vasco

El ahorro condiciona el acceso a la vivienda: necesitas más de 100.000 euros para pagar la entrada de un piso en Madrid, Barcelona o País Vasco

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

DEPORTES

Schuster, sobre la llegada de Mourinho al Real Madrid: “No viene para hacer un fútbol atractivo, viene a echar una mano al presidente”

Schuster, sobre la llegada de Mourinho al Real Madrid: “No viene para hacer un fútbol atractivo, viene a echar una mano al presidente”

Anthony Gordon ilusiona al FC Barcelona: gol, asistencia y regates con el aval de Rashford para pelear el puesto a Raphinha

Cabo Verde declara la tarde del lunes festiva para ver el debut de su selección contra España: “Un momento excepcional”

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Fernando Alonso: “Este es probablemente mi último Gran Premio en Barcelona”