Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión, esta vez a raíz de un debate sobre las víctimas del terrorismo que ha terminado con el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, y el diputado del PP Enrique Serrano enfrentados (Asamblea de Madrid)

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara, ha sido expulsado este jueves del hemiciclo tras enzarzarse con el diputado del PP Enrique Serrano durante un debate sobre las víctimas del terrorismo. La tensión alcanzó tal nivel que el Grupo Parlamentario Socialista terminó abandonando la sesión en bloque.

Los hechos se produjeron durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los permisos penitenciarios a miembros de ETA. Fernández Lara fue expulsado por la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, después de intervenir fuera de su turno de palabra y recibir tres llamadas al orden. Mientras abandonaba el pleno protagonizó además una discusión con el diputado del PP Enrique Serrano, en una escena que obligó a varios parlamentarios socialistas a intervenir para acompañarle fuera de la sala.

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La tensión comenzó a aumentar cuando Fernández Lara tomó la palabra para reprochar unas manifestaciones realizadas desde la bancada del Partido Popular acerca de las víctimas del terrorismo de ETA. El diputado socialista cuestionó que desde las filas populares se hubiera trasladado la idea de que “las víctimas” del terrorismo se encontraban representadas en ese grupo parlamentario. Sus palabras provocaron la intervención de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, quien quiso precisar el contenido de las afirmaciones realizadas durante el debate.

Según explicó la dirigente popular, desde el PP no se había sostenido que todas las víctimas estuvieran representadas en su bancada, sino que el grupo contaba con tres víctimas del terrorismo entre sus integrantes. Entre ellas citó a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y a Luis Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien además defendía la iniciativa debatida en ese momento.

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Fernández Lara trató de responder a la aclaración y criticó que no se le permitiera intervenir. La discusión con la Mesa de la Cámara fue elevando progresivamente el tono mientras desde los escaños continuaban los reproches entre representantes de ambos grupos. Ante la insistencia del diputado socialista, Ana Millán le llamó al orden en tres ocasiones. Tras el tercer apercibimiento acordó su expulsión del hemiciclo conforme al reglamento parlamentario.

Enfrentamiento al abandonar el pleno

La tensión no terminó con la decisión de la Mesa. Cuando Fernández Lara se dirigía hacia la salida del salón de plenos mantuvo una discusión con el diputado popular Enrique Serrano. El intercambio verbal entre ambos parlamentarios elevó aún más la crispación en la Cámara y varios diputados socialistas tuvieron que intervenir para sacar a su compañero del hemiciclo y evitar que la situación fuera a más.

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Tras la expulsión de Fernández Lara, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitó la palabra para intervenir sobre lo ocurrido. Espinar sostuvo que el debate se había ido “de las manos” y señaló que la responsabilidad de lo sucedido correspondía “a todos”. Asimismo, denunció que desde la bancada popular se habían escuchado gritos de “traidores” dirigidos a los diputados socialistas.

Ana Millán no autorizó la intervención de la portavoz socialista, lo que provocó una nueva protesta del grupo. Como respuesta, los diputados del PSOE decidieron abandonar el hemiciclo durante el desarrollo de la sesión.

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