Harrison Ford carga duramente contra uno de los actores de ‘Indiana Jones’: “Fue un idiota”

Indy, el personaje de Harrison Ford, cierra su recorrido cinematográfico con una despedida épica. (Créditos: Disney+)

Recientemente ha resurgido una entrevista en la que Harrison Ford, reconocido mundialmente por su papel como Indiana Jones, expresó su descontento hacia el comportamiento de Shia LaBeouf durante la producción de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Ford no titubeó en calificar al joven actor como “un idiota” y señaló que la responsabilidad de los actores es evitar caer en el ridículo. Las declaraciones reflejan la tensión que marcó la relación entre ambos durante el rodaje.

La inclusión de Shia LaBeouf en la franquicia buscaba introducir un nuevo personaje que eventualmente pudiera liderar la saga. En la película, el actor interpretó a Mutt Williams, el hijo de Indiana Jones. Sin embargo, su participación estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Las críticas hacia su actuación, sumadas a su comportamiento errático dentro y fuera del set, generaron fricciones con Ford y dudas sobre su capacidad para llevar adelante futuros proyectos.

Shia LaBeouf comenzó su carrera a los 13 años, destacando en la serie de Disney Channel Mano a Mano. Su talento llamó la atención de Steven Spielberg, quien lo integró en proyectos como Disturbia, Transformers y La conspiración del pánico. Gracias al éxito de estas producciones, Spielberg lo eligió para participar en la cuarta entrega de Indiana Jones, buscando posicionarlo como una figura clave para el futuro de la franquicia. No obstante, el desempeño de LaBeouf no convenció a críticos ni espectadores. En entrevistas posteriores, el actor atribuyó este desacierto a las estrictas condiciones de rodaje bajo la supervisión de Spielberg. “No me gustan las películas que hice con Spielberg. La única que disfruté fue la primera de Transformers”, afirmó LaBeouf, lamentando la falta de libertad creativa que, según él, perjudicó su interpretación.

Harrison Ford junto a ShiaLabeouf en 'Indiana Jones y la calavera de cristal'

La ruptura entre Spielberg, LaBeouf y Ford

La relación de Shia LaBeouf con Spielberg y Harrison Ford fue deteriorándose progresivamente. Mientras Spielberg adoptaba un rol más controlado en las producciones, Ford, conocido por su profesionalismo, no toleró el comportamiento de LaBeouf. Esta dinámica se reflejó también en la recepción de la película, que, pese a tener un buen desempeño en taquilla, recibió duras críticas por su trama y ciertos elementos, como la interpretación de LaBeouf. La controversia no solo impactó su relación con las estrellas del proyecto, sino también su trayectoria profesional. Su comportamiento en el set y sus problemas personales afectaron su reputación en Hollywood, truncando lo que prometía ser una destacada carrera. Las expectativas de verlo convertirse en el sucesor de Indiana Jones se desvanecieron rápidamente, dejando la franquicia nuevamente bajo la inigualable figura de Harrison Ford.

A pesar de los intentos por renovar la saga, Harrison Ford se mantiene como el rostro indiscutible de Indiana Jones. Su compromiso con el personaje y su visión sobre la responsabilidad actoral refuerzan su papel como guardián del legado de la franquicia. “Nuestra obligación es no hacer el ridículo”, subrayó Ford, dejando clara su postura respecto a la importancia de mantener altos estándares en una saga tan emblemática como esta. Mientras que Ford continúa representando el espíritu de Indiana Jones, el paso de LaBeouf por la franquicia queda como un recordatorio de las altas expectativas y desafíos que conlleva formar parte de producciones de este calibre. La saga, a pesar de las polémicas, permanece como un referente en el cine de aventuras, consolidando su lugar como un icono cultural que trasciende generaciones.