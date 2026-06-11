El cantante Beret, detenido por presunta agresión sexual en Sevilla

El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE/ Alberto Estévez)

El cantante Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), conocido simplemente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por una supuesta agresión sexual, como ha adelantado Cadena Ser.

El intérprete de Lo siento, Vuelve o Estupidez -junto a Aitana- ha pasado a disposición judicial y será el juzgado de violencia que está de guardia el que determine si ingresa en prisión, dependiendo de si la fiscalía o lo abogados de la víctima lo solicitan.

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Por el momento, no han trascendido ningún tipo de detalles sobre los hechos que se le acusan. EFE ha asegurado que ha sido arrestado esta mañana por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de abril.

Beret durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE/ Alberto Estévez)

Ya en 2020, una mujer denunció a través de X (antes Twitter), que el cantante sevillano quiso aprovecharse de ella siendo menor, cuando tenía 17 años y asistió a un concierto del artista en Pamplona.

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“Es una persona que se aprovecha de su fama para intentar aprovecharse de menores (...). Me quedé muy decepcionada porque era uno de los artistas que más me gustaban de España, me gustaba mucho su música, sus letras. Yo decía ‘buah, este chico tiene que ser super profundo, me gusta la gente profunda’. O sea, yo no quería nada con él, yo solo quería estar con él y hablar de la vida o lo que sea, o sea que imaginaros el chasco que me llevé. Era de mis artistas favorito", escribió en los tuits recogidos por VozPópuli y actualmente no disponibles. En la misma red social, la joven explicó que ella y el cantante, que para entonces tenía 20 años, comenzaron a hablarse a través de Instagram y quedaron para mantener un encuentro en un hotel tras el concierto.

La noticia llega dos días después de que Beret actuase ante el papa León XIV en el Estadi Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó Lo siento con un coro infantil.

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Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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*Con información de EFE y Europa Preess