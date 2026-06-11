La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026 - ES

El Mundial 2026, el más grande de la historia, ha dado comienzo en el Estadio Azteca con una ceremonia inaugural que buscó resaltar el papel de México dentro del torneo. Si bien el evento contó con un espectáculo musical, el foco principal estuvo en el reclamo de espacio y protagonismo por parte del país anfitrión, frente a una cobertura mediática que suele concentrarse en Estados Unidos. Desde el primer minuto, el coloso de Santa Úrsula adoptó una postura firme y visible, alzando la voz con un “¡Viva México!” que recorrió las gradas, mostrando a los asistentes y al mundo que la pasión futbolística en el continente tiene en México uno de sus motores principales.

La identidad mexicana se reflejó desde las tribunas. Miles de aficionados ocuparon el estadio y, al inicio de la ceremonia, desplegaron un mosaico de sombreros mexicanos de cartón que cubrió las tribunas de color y tradición. El ambiente festivo y la imagen colectiva de los asistentes dieron forma a una postal que buscó subrayar el peso cultural y deportivo de México en la historia de los mundiales.

PUBLICIDAD

La oferta musical de la noche reunió a artistas de proyección internacional y local. Maná, banda originaria de Guadalajara, encendió el estadio con una actuación que hizo cantar y saltar a decenas de miles de personas. El impacto de Fernando Olvera en el escenario logró que el público respondiera con entusiasmo, convirtiendo ese momento en uno de los más recordados de la noche.

Maná actúa durante la ceremonia de apertura (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El punto más alto de la ceremonia llegó cuando Shakira apareció en escena junto al artista de afrobeat Burna Boy. Juntos, presentaron “Dai Dai”, el tema central del Álbum Oficial del torneo. La canción, que mezcla pop latino y ritmos africanos, logró contagiar al público con su estribillo y buscó revivir el fenómeno global que la cantante colombiana alcanzó en ediciones anteriores con “Waka Waka”. Tras la actuación, la ovación del estadio fue masiva y se extendió durante varios minutos, rindiendo tributo a la artista y cerrando el bloque principal del espectáculo musical.

PUBLICIDAD

También actuaron J. Balvin o Danny Ocean

El segmento de música urbana y sonidos contemporáneos estuvo a cargo de J Balvin, quien se adueñó del centro del campo y presentó una versión potente de “I like it”, uno de sus éxitos internacionales. La energía del artista colombiano provocó una respuesta inmediata en el público, que acompañó el ritmo con aplausos y cánticos. A continuación, Danny Ocean subió al escenario y animó a todo el estadio, sumando diversidad a la propuesta musical de la noche.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La presencia de la cumbia y otros géneros populares se consolidó con la participación de Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules. Sus intervenciones profundizaron el carácter hispano y celebraron la diversidad de influencias musicales presentes en el país anfitrión. El despliegue de artistas y estilos buscó reflejar tanto la identidad nacional como el contexto multicultural que rodea a la competencia.

PUBLICIDAD

Con el inicio del torneo, el balón ya rueda en el césped, pero la ceremonia inaugural dejó en claro que México imprimió su sello en la jornada. El evento demostró que la historia y el fervor de un Mundial no se definen únicamente por los recursos económicos, sino por la conexión entre la afición, la tradición y la capacidad de celebrar la diversidad cultural en un escenario global.