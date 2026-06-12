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Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

El dirigente popular inicia su tercer mandato al frente de la Comunidad con un salario un 6,6% superior al que percibía en 2022

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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de investidura de este martes
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de investidura de este martes (Photogenic/Claudia Alba / Europa Press)

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha tomado posesión este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León, revalidando así el que será su tercer mandato en el cargo en un acto celebrado en el hemiciclo de las Cortes regionales. El líder autonómico percibirá en un principio una retribución de 82.621,56 euros brutos anuales durante 2026, según los presupuestos vigentes para este periodo.

Al acto de toma de posesión, celebrado en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, han acudido el expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y los presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria, entre otros.

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Mañueco fue investido este martes con el apoyo de su formación y de Vox, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre los dos partidos que incluye, entre otras medidas, el principio de “prioridad nacional” que exigía la formación de Santiago Abascal.

De acuerdo con el pacto, Vox se hará cargo de la primera vicepresidencia y de tres carteras en este Ejecutivo de coalición, mientras que el PP dirigirá la presidencia y segunda vicepresidencia, así como siete consejerías.

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Mañueco cobrará 5.143,32 euros más que al inicio de la anterior legislatura en 2022

Tras su toma de posesión, Mañueco mantendrá el mismo sueldo percibido durante los primeros cinco meses de 2026 y, en un principio, continuará con este durante el resto del año. Según los últimos datos recogidos en el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, este salario asciende a 82.621,56 euros brutos anuales, lo que se traduce en 5.901,54 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.

Al inicio de la legislatura previa en 2022, también presidida Mañueco, el popular cobraba un total de 77.478,24 euros brutos anuales, 5.534,16 euros mensuales en 14 pagas. Esto significa que el salario que percibe ha aumentado en 5.143,32 euros en los últimos cuatro años, un 6,6% más.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han rubricado este miércoles su acuerdo de Gobierno para la Comunidad en el que se incluye el término de prioridad nacional y en el que se estipula que los de Abascal contarán con una vicepresidencia y tres consejerías durante los próximos cuatro años de legislatura.

Los miembros del Gobierno autonómico no perciben dinero extra por participar en consejos de administración, órganos de gobierno o reuniones a las que asisten en función de su cargo.

Otra cosa son las indemnizaciones por razón del servicio (viajes oficiales, alojamiento, manutención en desplazamientos, etc.). Esas cantidades pueden existir durante la legislatura, pero no forman parte del sueldo y solo se perciben cuando se produce el gasto correspondiente, según recoge la normativa autonómica.

Las retribuciones de sus altos cargos en los presupuestos anuales

El salario de los altos cargos de Castilla y León, como es el caso del presidente autonómico, se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Esto significa que los sueldos que perciben están vinculados al presupuesto vigente de cada año.

Por tanto, si tras el comienzo de esta nueva legislatura no se aprueba una nueva norma que modifique estas cuantías, el presidente, vicepresidentes y nuevos consejeros continuarán percibiendo las retribuciones establecidas para 2026.

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León durante la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico
Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León durante la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico (Photogenic/Claudia Alba / Europa Press)

Además de estos salarios correspondientes por norma, los altos cargos también tienen derecho a percibir retribución por la antigüedad que puedan tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ocupen esta condición.

Según el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, los miembros del Ejecutivo regional cuentan con el régimen de protección social que les corresponde con carácter ordinario, sin que exista ningún tratamiento especial por su condición de alto cargo.

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