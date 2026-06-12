Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso (Europa Press)

En el partido de Santiago Abascal tienen grabado a fuego que los números no importan cuando el resultado de la ecuación es invariable. Da igual que sean dos o quince de sus diputados si el gobierno depende de su mano. De ahí que la prioridad nacional se haya convertido en una imposición en todas las negociaciones territoriales mantenidas con el PP, que ha tenido que tragar con el sapo para evitar un adelanto electoral.

La prioridad nacional fue anunciada, como su propio nombre dice, como el principio de “españoles primero”. El PP se ha esforzado en edulcorar su contenido y da por “superado” el debate, matizando que es un simple eslogan y acotando el concepto al arraigo territorial, “como ya se hace en los ayuntamientos”. Pero la prioridad nacional, más allá del nombre, ha supuesto la aceptación de la agenda ultra, que ya ha condicionado las partidas presupuestarias con recortes, por ejemplo, en las ayudas públicas que reciben las ONG de inmigración.

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La prioridad nacional es una realidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones donde el PP salió vencedor en las urnas, pero sin mayoría absoluta. El PP tuvo que tragar con la crítica del papa León XIV en su discurso pronunciado en el Congreso, donde hizo referencia a estos acuerdos cuando cargó contra la criminalización de los migrantes y la “discriminación de la persona por origen”.

Convertida en su bandera política, Vox pretende imponer la prioridad nacional en Andalucía, donde Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Vox desliza que podría no exigir su entrada en el nuevo gobierno de Andalucía si el PP ofrece garantías “veraces” con el acuerdo programático. El precedente está en 2018, cuando Vox apoyó la investidura del popular Juanma Moreno sin reclamar responsabilidades de gobierno.

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Los primeros contactos entre ambas formaciones llegaron el martes, después de que Moreno y Abascal coincidiesen en la ceremonia de bienvenida al pontífice en el Palacio Real. Las conversaciones formales apenas comenzaron este miércoles, pero ya se presentan complicadas de entrada porque supone tragar con postulados que Moreno rechazó en su campaña electoral. De ahí que Moreno alertase entonces de que perder la mayoría absoluta y depender de los de Abascal supondría “meterse en un lío”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Era complicado. Nos hemos quedado a dos escaños. No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente"

El dirigente andaluz llegó a amagar con intentar una investidura en solitario, pero Vox ya le ha advertido que deberá pasar por el aro como los Guardiola, Azcón y Mañueco. La opción de una repetición electoral se da por descartada porque podría dar alas a los socialistas de María Jesús Montero.

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La cúpula del PP nacional presiona a Moreno

Génova ha dado rienda suelta al PP andaluz para conducir en solitario las negociaciones con Vox, vigilando de cerca los acuerdos que afectan al marco estatal. El PP nacional confía en que tarde o temprano se llegue a un acuerdo. Fuentes del PP consultadas por Infobae recuerdan el caso de Extremadura, que llegó a un acuerdo seis meses después de las urnas. Aunque evitan pronunciarse sobre las negociaciones, el núcleo duro del PP nacional presiona a su barón andaluz para aceptar la prioridad nacional. “No veo dónde está el problema”, respondió la número 3 de Génova, Alma Ezcurra, cuando fue preguntada por algunos de los principios exigidos por Vox.

La constitución de la nueva Presidencia del Parlamento Andaluz, que finalmente ha dejado fuera de los cargos a Vox, ya anticipa que no están muy avanzadas. La formación de Gavira propuso a la diputada por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, quien quedó en cuarto lugar obteniendo únicamente los 15 votos de los diputados de su partido. En la pasada legislatura, Vox sí consiguió la vicepresidencia tercera de la Cámara para su diputada Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.

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