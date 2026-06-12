La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Una pareja mira las condiciones de una hipoteca para financiar una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones se han cumplido. La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos el 11 de junio, hasta situar el precio del dinero en el 2,25%, tendrá efectos muy distintos para hipotecados y ahorradores. Los más perjudicados serán los titulares de hipotecas a tipo variable, que ya están comprobando cómo el euríbor se adelantó al movimiento del eurobanco.

Las cuotas de los préstamos hipotecarios se han encarecido tanto en las revisiones anuales —que con el dato de mayo aumentaron unos 787 euros al año para una hipoteca media— como en las revisiones semestrales, que registraron un incremento de 324 euros por semestre.

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El euríbor sigue con la tendencia alcista iniciada en marzo y en mayo encadenó su tercer avance mensual consecutivo, cerrando en el 2,80%, su nivel medio más elevado desde septiembre de 2024, cuando alcanzó el 2,936%. En la media de junio, el índice ya escala hasta el 2,823%.

“El movimiento no es casual: el euríbor suele anticipar las decisiones del BCE y refleja las expectativas de los mercados sobre la evolución futura de los tipos de interés”, señalan analistas de HelpMyCash.

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La nueva estrategia del BCE de subir los tipos para atajar la inflación en la eurozona, que en mayo escaló hasta el 3,2%, no debería provocar una subida en vertical del Euribor aunque sí progresiva, debido a que buena parte de esa expectativa ya está incorporada en las cotizaciones actuales.

Sin embargo, si los mercados prevén nuevos incrementos de tasas en la segunda mitad del año, el índice podría acercarse o incluso superar la barrera del 3%. Por su parte, los analistas descuentan una subida más de tipos en el segundo semestre.

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“Con el panorama actual, es muy poco probable que esta sea la última subida. Todo dependerá de cómo evolucione la inflación en los próximos meses”, indica Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash.

Hipotecas más caras y condiciones más exigentes

Los actuales hipotecados a tipo variable no serán los únicos afectados por la remontada de tipos. Quienes estén pensando en contratar una hipoteca también sufrirán las consecuencias del nuevo escenario monetario.

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Esto se explica porque las entidades financieras ajustan sus ofertas hipotecarias al entorno de tipos de interés y, cuando el BCE endurece su política monetaria, los bancos suelen encarecer sus préstamos y elevar los requisitos para conceder financiación. Esto se traduce en cuotas más altas y en una mayor exigencia para acreditar solvencia y capacidad de pago.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. REUTERS/Heiko Becker

“Además, quienes buscan una hipoteca se enfrentan a una situación poco habitual: precios de la vivienda muy altos y costes de financiación también muy altos”, detalla la economista.

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Feldman destaca que “tradicionalmente, cuando la financiación se encarece, los precios inmobiliarios tienden a moderarse. Sin embargo, estamos viviendo un momento excepcional en el que ambas variables siguen en niveles muy elevados”.

La cara de la moneda, para los ahorradores

Frente al impacto negativo que sufren los hipotecados, los ahorradores encuentran una oportunidad para mejorar la rentabilidad de su dinero. La expectativa de una política monetaria más restrictiva ha reactivado la competencia entre las entidades financieras por captar ahorro. Ello ha llevado a que en las últimas semanas, algunos bancos han elevado hasta el 3% TAE la remuneración de sus cuentas para nuevos clientes.

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“Pasar de una remuneración del 2% al 3% supone aumentar la rentabilidad del ahorro un 50%. Es un cambio importante que los ahorradores deberían aprovechar”, sostiene Feldman.

Se trata de una situación poco habitual en el mercado español de los últimos años, donde las entidades apenas tenían incentivos para competir por el ahorro de los clientes. Sin embargo, las perspectivas de tipos más elevados están impulsando a bancos y plataformas financieras a utilizar la remuneración del ahorro como una herramienta clave para atraer nuevos clientes.

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Este contexto también favorece a quienes optan por los depósitos a plazo fijo, ya que algunos ya ofrecen rentabilidades superiores al 3%.

Hipotecas y créditos más baratos y depósitos y letras menos rentables: la cara y la cruz de la bajada de los tipos de interés.

¿Qué estrategia seguir con los ahorros?

Ante este escenario, Feldman recomienda combinar diferentes productos para maximizar la rentabilidad sin perder flexibilidad. “Si tienes suficiente liquidez, no es necesario elegir entre cuenta remunerada y depósito. Puedes combinar ambas opciones para diversificar y mantener flexibilidad”.

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Asimismo, considera interesante escalonar los vencimientos de los depósitos. “Así puedes beneficiarte de futuras subidas de tipos sin renunciar a la rentabilidad”, recomienda Feldman.

Su propuesta pasa por destinar una parte del ahorro a depósitos a un año y otra a dos años, una estrategia que permite aprovechar posibles incrementos futuros de los tipos de interés mientras se asegura una rentabilidad atractiva desde el primer momento.