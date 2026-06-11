La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)

La tasación judicial de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha fijado el valor del conjunto en 1,3 millones de euros, según han informado fuentes de la investigación a OKDiario. El informe pericial ha sido elaborado por la histórica joyería Ansorena, por encargo del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, y ha contado además con la colaboración del Instituto Gemológico Español para determinar la autenticidad y valoración de las piezas intervenidas.

La cifra supone una diferencia notable respecto a las estimaciones que habían trasladado públicamente personas del entorno del expresidente tras conocerse la existencia de las joyas. En aquel momento, la valoración facilitada se situó entre los 30.000 y los 50.000 euros. Sin embargo, los primeros análisis realizados durante la investigación ya apuntaban a un valor muy superior, cercano al millón de euros, después de identificarse piedras preciosas como diamantes, rubíes y esmeraldas entre los elementos que componían la colección.

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La documentación remitida al juzgado habría sido entregada en sobre cerrado y contendría varios informes periciales. Entre ellos figura uno centrado en la autenticidad de las piezas y otro destinado a determinar con precisión su valor económico. Según OKDiario, los expertos han concluido que las joyas son auténticas y que su tasación supera ampliamente las primeras estimaciones conocidas.

(Noticia en ampliación)