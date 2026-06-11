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César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

El debut de México ante Sudáfrica tuvo como protagonistas a varios futbolistas con experiencia en la liga española

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Mundial 2026 - México 2 - Sudáfrica 0 - ES

Las selecciones de México y Sudáfrica han sido las encargadas de dar comienzo al Mundial 2026 en el Estadio Azteca. El encuentro se ha decantado desde el inicio para el conjunto local que ha terminado venciendo por 2 goles a 0 a los africanos. Más allá de los goles, las tarjetas rojas han sido el otro elemento diferenciador de este debut, ya que se han mostrado tres y todas ellas directas.

En esa victoria LaLiga, competición nacional de España, ha tenido una gran influencia, pues ha contado con un entrenador y 3 jugadores con experiencia en la misma, dos de ellos como protagonistas del partido.

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Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez y César Montes han sido titulares con “El Tri”, pues son tres piezas clave para el conjunto de “El Vasco” Aguirre. El delantero ha participado en el segundo tanto, mientras que el central se ha marchado al túnel de vestuarios antes de tiempo.

Montes se lleva la roja y Jiménez el gol

El central César Montes ha visto la roja directa, la tercera del partido, en el minuto 92, dejando a su equipo con diez en los minutos finales. Actualmente juega para el Lokomotiv de Moscú, pero previamente defendió los colores de RCDE Espanyol y UD Almería.

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César Montes se marcha expulsado ante Sudáfrica (REUTERS/Eloisa Sanchez)
César Montes se marcha expulsado ante Sudáfrica (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El zaguero destacó en su irrupción en España con el conjunto perico tras llegar a mitad de temporada desde Monterrey. Por ello, con el descenso del Espanyol esa temporada, Montes tuvo la oportunidad de continuar en primera división de la mano de la UD Almería, donde llegó por 14 millones de euros, cifra récord para el club andaluz.

La falta de César Montes que le costó la roja (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La falta de César Montes que le costó la roja (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Sin embargo, en Almería no cumplió con las expectativas y tras 22 partidos (misma cifra que en el Espanyol) y un nuevo descenso, se marcho a la temporada siguiente a Rusia habiendo disputado un encuentro en segunda división.

El otro protagonista ex de La Liga ha sido Raúl Jiménez, quien ha conseguido finalmente anotar su primer gol en un Mundial tras haber participado en 4 ediciones. Su remate de cabeza al centro de Alvarado en el minuto 66 ha elevado la ventaja de México a dos goles, poniendo así la puntilla al encuentro, ya que Sudáfrica contaba por entonces con 10 jugadores sobre el verde.

Raúl Jiménez anota su primer tanto en un Mundial (REUTERS/Raquel Cunha)
Raúl Jiménez anota su primer tanto en un Mundial (REUTERS/Raquel Cunha)

El delantero, recién fichado de nuevo por los Wolverhampton Wanderers, tiene pasado en España, en concreto en el Atlético de Madrid. Llegó a la capital española en 2014 procedente del América por unos 10,5 millones de euros, pero su experiencia en Europa no comenzó de la mejor manera.

Como rojiblanco Jiménez tan solo anotó un gol y repartió una asistencia en 27 partidos. Sus números forzaron una cesión al Benfica donde, tras una óptima temporada con 12 goles, acabo completando su traspaso por 22 millones en 2016. A partir de ahí el talentoso delantero mejoró sus cifras en Portugal y posteriormente ha hecho carrera en Inglaterra con Wolves y Fulham.

Titularidad de Fidalgo

Otro protagonista ha sido el jugador español, nacionalizado mexicano, Álvaro Fidalgo. El nacido en Oviedo y canterano del Real Madrid ha debutado con los americanos en la Copa del Mundo siendo titular en la medular. Pese a ello, el centrocampista bético no ha tenido su mejor partido y ha pasado algo desapercibido sobre el campo.

Álvaro Fidalgo en su debut mundialista con México (REUTERS/Henry Romero)
Álvaro Fidalgo en su debut mundialista con México (REUTERS/Henry Romero)

Para rematar la influencia española de este encuentro cabe destacar también al seleccionador Javier Aguirre. El técnico, apodado “El Vasco” por el origen de sus padres, ha estado entrenando en España 13 temporadas y media a: Osasuna, Atlético de Madrid, Leganés, Zaragoza, Espanyol y Mallorca.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre REUTERS/Henry Romero
El seleccionador mexicano Javier Aguirre REUTERS/Henry Romero

Ahora intentará llevar a su país lo más lejos posible en el Mundial y superar la barrera de cuartos de final, donde llegaron en 1970 y 1986 cuando eran también anfitriones. De hecho, en esa última ocasión, el propio Aguirre jugaba en el combinado nacional. Con esta victoria ante Sudáfrica se colocan con 3 puntos y tendrán que superar a Corea del Sur y República Checa en sus próximos encuentros.

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