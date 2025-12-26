25 libros en 25 años: un paseo por el siglo XXI a través de la literatura que más nos ha marcado

25 años dan para mucho. El tiempo, ese río que nos arrebata que decía Borges, no detiene nunca su curso, aunque por el camino, en este último cuarto de siglo, nos hayamos llevado unas cuantas lecturas con nosotros y hayamos crecido entre sus páginas. Por eso, desde Infobae España nos hemos propuesto hacer una lista con aquellas lecturas que más impacto tuvieron (o han tenido posteriormente) en su año, desde 2001 hasta nuestros días.

Pero antes de empezar con la lista, lanzamos una advertencia. No, esta no es una lista de los mejores libros del siglo XXI, ni tampoco una de los más vendidos. Por decirlo de algún modo, sería la de los más icónicos, o mejor dicho, la de veinticinco obras en las que podamos reconocernos y comprobar, cómo si nos adentráramos en una máquina del tiempo, cuánto hemos cambiado.

‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón (2001)

A día de hoy, La sombra del viento sigue siendo uno de los mayores éxitos internacionales de la literatura española. Conocido por sus anteriores novelas en el género de la literatura juvenil (muchos jóvenes recuerdan libros como Marina o El príncipe de la niebla), Carlos Ruiz Zafón dio el salto a la novela histórica con una saga sobre libros olvidados y escritores malditos. De fondo, la fantasmagórica Barcelona de posguerra sería la guinda de una tetralogía que supera los 25 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Las correcciones, de Jonathan Franzen (2002)

Cubierta de 'Las correcciones', de Jonathan Franzen. (Booket)

Aunque esta sea una lista centrada en España, no podemos obviar el impacto que la literatura extranjera ha tenido en nuestro país. 2002, por ejemplo, fue un año excelente para la literatura anglosajona, con libros como Middlesex (Jeffrey Eugenides), Expiación (Ian McEwan), El Libro de las ilusiones (Paul Auster) o Furia (Salman Rushdie). Si, de entre todos, nos quedamos con Las correcciones, de Jonathan Franzen, es porque es una de esas grandes novelas americanas que nos han llegado de los Estados Unidos y porque la familia Lambert refleja, mejor que ninguna, ese tono finisecular donde los traumas del pasado se mezclan con la desilusión por el mundo que está por venir.

‘El código Da Vinci’, de Dan Brown (2003)

Cubierta de 'El código Da Vinci'. (Umbriel)

Sin duda, uno de los mayores fenómenos editoriales de nuestro de la historia de la literatura comercial se llama Dan Brown. Arte, religión y misterio se fusionan en las aventuras de Robert Langdon como nunca antes lo habían hecho. Por si fuera poco, El código Da Vinci fue también un libro polémico al presentar una teoría alternativa sobre la historia del cristianismo y sobre el poder (y la corrupción) de la Iglesia Católica. El Vaticano llegó a llamar a la novela un “atentado a la fe cristiana”.

2666, de Roberto Bolaño (2004)

Los seguidores del realismo visceral supieron apreciar enseguida lo que Roberto Bolaño, su maestro de ceremonias, les había regalado poco antes de morir. Considerado como uno de los mejores libros en español del último siglo, 2666 es una monumental obra que nos habla de académicos obsesionados con un escritor misterioso y de mujeres asesinadas y de, en general, la desesperación humana en ese “oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento” que nos cita su autor nada más abrir el libro.

No es país para viejos, de Cormac McCarthy (2005)

Cubierta de 'No es país para viejos', de Cormac McCarthy. (Mondadori)

Habrá quienes consideren que Cormac McCarthy debería entrar en esta lista por La Carretera y no les faltará razón. Sin embargo, a favor de No es país para viejos está su trama ambientada en la frontera entre Estados Unidos y México y, cómo no, su inolvidable villano Anton Chigurh, un asesino tan incontrolable como filosófico. Interpretando a este personaje en la adaptación homónima de los hermanos Coen, Javier Bardem se convertiría en el primer actor español de la historia en ganar un premio Oscar.

La Catedral del Mar, de Idelfonso Falcones (2006)

Cubierta de 'La catedral del mar', de Idelfonso Falcones. (Grijalbo)

Rara es la casa española que no cuenta con un ejemplar de La Catedral el Mar en una de sus estanterías. La novela de Idelfonso Falcones lleva hasta la iglesia barcelonesa de Santa María del Mar la fórmula kenfolletiana de la ficción medieval en la que los débiles se revelan contra los poderosos, en medio de un entramado de intrigas y romances adaptable al gusto de cualquier lector. La Catedral del Mar es, además, un amplio compendio de descripciones arquitectónicas deslumbrantes, que impulsó ese fenómeno tan de nuestro siglo llamado turismo literario y llenó de visitantes-lectores la zona antigua de la ciudad condal.

El corazón helado, de Almudena Grandes (2007)

La década de los 2000 supuso, para la literatura española, el regreso de la política como elemento central en una nueva generación de escritores. En 2007, por ejemplo, se publicaron novelones como Crematorio (Rafael Chirbes) o El padre de Blancanieves (Belén Gopegui). En el caso de El corazón helado, retrato de las heridas aún abiertas de la Guerra Civil a través de la historia de dos familias, las de Álvaro Carrión y Raquel Fernández, marca además el giro definitivo de una autora tan querida como Almudena Grandes al terreno de la memoria histórica, sin una de las cuestiones que han marcado el debate cultural de nuestro siglo.

Los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson (2008)

Cubierta de 'Los hombres que no amaban a las mujeres', de Stieg Larsson. (Destino)

Si a día de hoy estamos más que acostumbrados a los thrillers nórdicos es porque, en su día, un tal Stieg Larsson dio un golpe de efecto con un thriller brutal sobre la misoginia y la violencia contra la mujer. Antes ya existía el noir escandinavo, pero nunca antes había logrado un éxito como el logrado con Los hombres que no amaban a las mujeres. De la saga Millenium nos quedamos con su heroína, Lisbeth Salander, con su desenfrenado ritmo y sus múltiples adaptaciones para la gran pantalla.

Los juegos del hambre, de Suzanne Collins (2009)

Cubierta de 'Los juegos del hambre', de Suzanne Collins. (RBA)

La publicación en España de los últimos libros de sagas como Crepúsculo y Harry Potter (2008) se solapó con la llegada, al año siguiente, de dos nuevas sagas claves en la literatura juvenil reciente: Cazadores de sombras y Los juegos del hambre. Esta última historia adoptó a todos aquellos adolescentes y adultos recién salidos de la escuela de magia y hechicería para reconvertirlos en tributos de un mundo distópico organizado en torno a unos sanguinarios juegos al estilo battle royale en los que siempre hay tiempo para un buen triángulo amoroso.

El tiempo entre costuras, María Dueñas (2010)

Publicado originalmente en 2009, sería al cabo de unos meses cuando diera comienzo un fenómeno editorial y televisivo difícil de emular. El tiempo entre costuras, primera de su autora, narra la transformación de una joven costurera, Sira Quiroga, durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, combinando intriga, espionaje, moda y romance en el Marruecos español y Madrid. Traducida a más de cuarenta idiomas, la novela daría buena cuenta de la globalización cuando su serie, anterior al boom de las plataformas de streaming, triunfara en países tan dispares como China, Japón, Taiwán Filipinas, Rumanía, Francia o Canadá.

¡Indignaos!, de Stéphane Hessel (2011)

Cubierta de 'Indignaos', de Stéphane Hessel. (Destino)

Stéohane Hessel, diplomático y escritor que sobrevivió a los campos de concentración nazi, llama en este breve manifiesto a la indignación de los jóvenes frente a la injusticia, la desigualdad y la corrupción política. Sus palabras, en un contexto de profunda crisis económica en España, fueron escuchadas, ya que en 2011 daría comienzo el Movimiento 15-M que llenaría de tiendas de acampada diferentes plazas en las principales ciudades españolas. Entre los indignados, el libro de Hessel sería un referente, y su mensaje sería recogido (y quizá maltratado) por buena parte de los movimientos políticos que siguieron a las movilizaciones.

La amiga estupenda, de Elena Ferrante (2012)

Cubierta de 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante. (Lumen)

En 2024, el New York Times sorprendió con una lista de las mejores novelas del siglo XXI en cuya cabeza estaba un libro en el que seguimos a dos amigas, Elena y Lila, a lo largo de los años en una ciudad de Nápoles cuya conflictividad contrasta con el arte, la política o la filosofía que imbuyen las páginas de esta novela. A pesar de que Ferrante escribe con un pseudónimo, el periódico estadounidense destaca La amiga estupenda como “uno de los principales ejemplos de la llamada autoficción”, género predominante en la narrativa de las últimas décadas.

Mi vida querida, de Alice Munro (2013)

Cubierta de 'Mi vida querida', de Alice Munro. (Lumen)

No habíamos metido aún (ni meteremos más) a un Nobel de Literatura en esta lista. Sin duda, todos los ganadores y ganadoras del galardón han sido un elemento presente en nuestras lecturas. En 2013, la canadiense Alice Munro se llevaría el prestigioso galardón tras una carrera que la había consolidado como una de las grandes escritoras de cuentos de la historia de la literatura. Lo que nadie esperaba es que ese año, Munro sorprendería con uno de sus mejores libros, Mi vida querida, donde a través de 10 relatos y cuatro piezas “autobiográficas” sublima su habilidad como narradora.

Diccionario de la Real Academia Española, 23edición (2014)

Diccionario de la Real Academia Española. (RAE)

2014 fue el último año en el que la Real Academia Española lanzó una versión actualizada de su diccionario en papel. La versión oficial del castellano de nuestro siglo quedó así fijada por una institución que, al año siguiente, sacaría el famoso diccionario digital que todos consultamos hoy cuando queremos conocer la definición de una palabra. Más de diez años después, la 24 a edición está al caer con una nueva versión física del diccionario programada para 2026.

El año del pensamiento mágico, de Joan Didion (2015)

Con alguna edición independiente en años anteriores (Global Rhythm Press sacaría algunos ejemplares en 2006), lo cierto es que Joan Didion no apareció con fuerza en las librerías españolas hasta 2015, año en el que se llevó a cabo la publicación a gran escala del libro que la convirtió en una autora de culto en todo el mundo, El año del pensamiento mágico. En este texto, referencia de la literatura sobre el duelo, Didion narra la vida tras la muerte de su esposo, John Gregory Dunne, en la que se incluye los cuidados de su hija enferma. Con una exploración de la irrealidad y la negación, su historia acaba por convertirse en un íntimo testimonio sobre el dolor, la memoria y la fragilidad humana.

Patria, de Fernando Aramburu (2016)

"Patria", la gran novela de Aramburu

Patria, de Fernando Aramburu, fue uno de los primeros libros masivamente leídos que abordaba el impacto de ETA en la vida cotidiana de las familias del País Vasco. A través de la historia de dos amigas, a las que un asesinato distancia para siempre, este libro contribuyó de forma decisiva a que se estableciera un debate social sobre las heridas que dejó en la sociedad vasca banda terrorista que, en 2011, anunciaría el “cese definitivo de su actividad armada” y en 2018 su disolución.

Los apegos feroces, de Vivian Gornick (2017)

Cubierta de 'Los apegos feroces', de Vivian Gornick. (Sexto Piso)

Se lee en universidades, se cita como modelo de escritura personal y sigue ganando lectores décadas después. A pesar de publicarse en 1987, la primera edición en España no llegó hasta tres décadas después. Eso sí, cuando lo hizo, causó furor: el libro cuenta ya con más de quince ediciones y es un texto de referencia para todos aquellos escritores y escritoras que buscan escribir sobre temas como la figura de la madre, la identidad o las ciudades. A través de paseos y recuerdos por Nueva York, Vivian Gornick nos hechiza con una de esas historias difíciles de olvidar.

Lectura fácil, de Cristina Morales (2018)

Cubierta de 'Lectura Fácil', de Cristina Morales. (Anagrama)

Cada año, los premios literarios reconocen algunos de los mejores libros de la temporada y dan buena cuenta de los escritores más destacados de nuestro tiempo. En el caso de Cristina Morales, estamos ante un caso único, ya que ningún autor ha conseguido nunca llevarse, con un mismo libro, el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Herralde de Novela, probablemente las dos distinciones más destacables en el ámbito de la narrativa española. Sin embargo, lo cierto es que Lectura Fácil merece eso y mucho más: original, comprometida, ambiciosa, técnicamente soberbia y, sobre todo, profundamente divertida, esta obra protagonizada por cuatro mujeres con discapacidad reivindicando su autonomía es, sin duda, uno de los mejores libros de la literatura reciente en español.

Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez (2019)

Cubierta de 'Nuestra parte de noche'. (Anagrama)

Lo más parecido a una estrella del rock que existe en el mundo literario es Mariana Enríquez. La escritora argentina ya se había convertido en una autora de culto con su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego. Nuestra parte noche, la novela que siguió a este éxito, terminó de consagrarla como un fenómeno literario de esos que acumulan a sus fans en cada aparición pública. Y, por si fuera poco, no llegó sola: junto a ella, otras autoras como Samantha Schweblin, Fernanda Melchor, Lina Meruane, Gabriela Cabezón Cámara, Cristina Rivera Garza, Gioconda Belli y muchas más ejemplifican el impresionante talento literario que llega cada año desde Latinoamérica.

El infinito en un junco, Irene Vallejo (2020)

"El infinito en un junco" ha sido traducido a más de cuarenta idiomas. (Foto: Siruela)

Nos hemos dejado unos cuantos libros de no ficción por el camino en esta lista. No hemos nombrado ni Fariña (2015) ni La España vacía (2016), pero con El infinito en el junco, la mención era obligatoria. Este canto de amor a los libros narra de una forma increíblemente amena la tan fascinante como extensa historia de cómo pasamos de escribir en papiros a hacerlo en los ordenadores, pasando por el esfuerzo y el espíritu genial de innumerables personas entregadas a construir un objeto que, con miles de años a sus espaldas, sigue siendo un instrumento de conocimiento, resistencia y libertad.

Hamnet, de Maggie O’Farrell (2021)

Hamnet, de Maggie O Farrell

Maggie O’Farrell rescata en esta novela la figura de Agnes Hathaway, mujer del famoso dramaturgo inglés William Shakespeare y madre de dos hijos, Judith y Hamnet. La muerte de este último en una epidemia de peste es el desencadenante de una historia sobre el duelo familiar, de cómo esta pérdida marca profundamente a sus padres y en la forma en la que, años después, todo este dolor acabaría cristalizando en una de las obras más conocidas de la historia de la literatura, Hamlet. Rescatando la figura de una mujer olvidada (o silenciada) por los historiadores y los críticos literarios, esta novela cuenta una historia profundamente emotiva y humana que, de cara a 2026, podremos ver en la gran pantalla con una adaptación dirigida por la oscarizada cineasta Chloé Zhao.

Un año y tres meses, de Luis García Montero (2022)

La huella literaria de nuestro siglo no solo la dejan los escritores y escritoras que llegan, sino también los que se van. Ana María Matute (2014), Juan Marsé (2020), Javier Marías (2022)... la lista es larga. El poemario Un año y tres meses es un texto nacido a partir de una pérdida que también dejó huérfanos a miles de lectores, la de Almudena Grandes en 2021. Es su marido, el poeta Luis García Montero, quien elabora un compendio de poemas en los que explora todo lo sucedido desde que empezó la enfermedad que se llevaría la vida de esta escritora, así como los sentimientos que suceden a su ausencia. Con una lírica tan conmovedora como contenida, este libro es una carta de amor escrita con una delicadeza que solo puede alcanzar quien es capaz de amar con todo su ser, un autor cuya poesía de la experiencia (género clave en España durante las últimas décadas) ya había alcanzado la excelencia en poemarios como Vista cansada o Un invierno propio.

La mala costumbre, Alana S. Portero (2023)

Pocos libros han emocionado tanto a los lectores como La mala costumbre, de Alana S. Portero. El relato de una niña transexual en un barrio de la periferia de Madrid se ha convertido en una de las novelas españolas con más repercusión internacional del último lustro. Sin ahorrarse en ningún momento las partes más oscuras, crueles o dolorosas de la experiencia de su protagonista, la autora elabora un crudo y poético retrato de la supervivencia de alguien que, durante mucho tiempo, teme aceptar su propia identidad. El resultado es un libro tan íntimo como contemporáneo, que convenció incluso a estrellas de la música como la cantante Dua Lipa, que no tardó en incluir este título en su multitudinario club de lectura.

La península de las casas vacías, de David Uclés (2024)

Si en 2001 podríamos haber seleccionado Soldados de Salamina, el libro de Javier Cercas que abrió la veda (por decirlo de algún modo) a la literatura sobre la Guerra Civil que no vivimos, en 2024 no podemos olvidarnos de otro libro que, muy probablemente, marque otro punto de inflexión en nuestra forma de concebir este conflicto. La península de las casas vacías es una novela monumental en la que seguimos a todos los miembros de una familia a través de diferentes escenarios bélicos. Ahora bien, ya sea en la batalla del Ebro, en el Madrid de los bombardeos o en los huertos de Odisto, nos encontramos constantemente con que lo histórico se funde con lo fantástico, ya sea en forma de realismo mágico, o de metaliteratura; ¿acaso la memoria es otra cosa?

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas

Si esta lista va de libros que han dejado su impronta en nuestros recuerdos, probablemente lo más difícil sea elegir cómo terminarla. 2025 ha sido un año lleno de novedades destacables, masivamente vendidas, censuradas y, por supuesto, memorables. De entre estas últimas, nos quedamos con una novela de no ficción de un autor que hemos mencionado ya: Javier Cercas. El loco de Dios en el fin del mundo relata el viaje a Mongolia que este escritor realiza junto al papa Francisco, fallecido a las pocas semanas de la publicación del libro. A medio camino entre la biografía, la crónica, el reportaje y el ensayo, este libro busca resolver el misterio de la fe (concebida a su vez como una suma de misterios) a través de su figura más representativa.