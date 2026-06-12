El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

Sede de las oficinas de Acciona (Ricardo Rubio - Europa Press)

Acciona decidió prescindir hace unos días de unos de sus directivos, Javier Mínguez, delegado de Servicios Urbanos de la compañía en Andalucía y Levante. La multinacional despidió a Mínguez tras recibir una denuncia interna por acoso, que conllevó una investigación dentro de la compañía que afloró otras irregularidades vinculadas con el contrato de limpieza adjudicado por el Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP. Un portavoz de Acciona se limita a confirmar a Infobae la marcha de Mínguez por “decisión empresarial”. El propio Mínguez no ha querido hacer declaraciones y solo señala que se ha ido “por temas personales”. Un portavoz del Consistorio explica que han pedido explicaciones a Acciona sobre la marcha de Mínguez, su interlocutor en este contrato, y si tiene alguna relación con alguna anomalía en el servicio de limpieza.

Según ha podido saber este diario, Mínguez fue denunciado por acoso por una de sus subordinadas a través del canal interno de ‘compliance’ de la empresa que dirige la familia Entrecanales. La denuncia fue investigada por Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona. Hay que recalcar que esta empresa tiene como director del área de seguridad internacional a José Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la UCO de la Guardia Civil. La denuncia por acoso albergaba algo más.

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¿El qué? Posibles irregularidades en el contrato de limpieza del Ayuntamiento de Almería (205.000 habitantes). A mediados de mayo, el Consistorio almeriense adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación.

Operarios del servicio limpieza del Ayuntamiento de Almería trabajando en una de las playas del municipio

La investigación interna por acoso llevada a cabo por Acciona permitió constatar que varios familiares de Mínguez, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la UTE que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario pero sin desempeñar sus funciones. En una reciente entrevista, Mínguez señalaba que se encargaba de “organizar el trabajo de su equipo asignando tareas, definiendo roles y optimizando los procesos para asegurar que siempre contemos con los recursos necesarios. También asumo la dirección del grupo, liderando y motivando a cada miembro mientras comunico la visión y los objetivos de la empresa para mantenernos alineados”. Bajo su mando Acciona gestionaba los contratos de limpieza de las ciudades de Almería, Calpe y Torrevieja

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Caso Cerdán

Tras detectar esta y otras irregularidades, Acciona decidió rescindir la relación laboral con Mínguez. La multinacional también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares.

Este nuevo despido de uno de sus directivos coincide con el peor momento reputacional de la empresa. Acciona está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE.

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