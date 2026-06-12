España

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

La multinacional despide a Javier Mínguez, su delegado en Servicios Urbanos en Andalucía y Levante. Una subordinada le denunció por acoso y la investigación interna conllevó otro tipo de irregularidades

Guardar
Google icon
Sede de las oficinas de Acciona (Ricardo Rubio - Europa Press)
Sede de las oficinas de Acciona (Ricardo Rubio - Europa Press)

Acciona decidió prescindir hace unos días de unos de sus directivos, Javier Mínguez, delegado de Servicios Urbanos de la compañía en Andalucía y Levante. La multinacional despidió a Mínguez tras recibir una denuncia interna por acoso, que conllevó una investigación dentro de la compañía que afloró otras irregularidades vinculadas con el contrato de limpieza adjudicado por el Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP. Un portavoz de Acciona se limita a confirmar a Infobae la marcha de Mínguez por “decisión empresarial”. El propio Mínguez no ha querido hacer declaraciones y solo señala que se ha ido “por temas personales”. Un portavoz del Consistorio explica que han pedido explicaciones a Acciona sobre la marcha de Mínguez, su interlocutor en este contrato, y si tiene alguna relación con alguna anomalía en el servicio de limpieza.

Según ha podido saber este diario, Mínguez fue denunciado por acoso por una de sus subordinadas a través del canal interno de ‘compliance’ de la empresa que dirige la familia Entrecanales. La denuncia fue investigada por Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona. Hay que recalcar que esta empresa tiene como director del área de seguridad internacional a José Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la UCO de la Guardia Civil. La denuncia por acoso albergaba algo más.

PUBLICIDAD

¿El qué? Posibles irregularidades en el contrato de limpieza del Ayuntamiento de Almería (205.000 habitantes). A mediados de mayo, el Consistorio almeriense adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación.

Operarios del servicio limpieza del Ayuntamiento de Almería trabajando en una de las playas del municipio
Operarios del servicio limpieza del Ayuntamiento de Almería trabajando en una de las playas del municipio

La investigación interna por acoso llevada a cabo por Acciona permitió constatar que varios familiares de Mínguez, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la UTE que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario pero sin desempeñar sus funciones. En una reciente entrevista, Mínguez señalaba que se encargaba de “organizar el trabajo de su equipo asignando tareas, definiendo roles y optimizando los procesos para asegurar que siempre contemos con los recursos necesarios. También asumo la dirección del grupo, liderando y motivando a cada miembro mientras comunico la visión y los objetivos de la empresa para mantenernos alineados”. Bajo su mando Acciona gestionaba los contratos de limpieza de las ciudades de Almería, Calpe y Torrevieja

PUBLICIDAD

Caso Cerdán

Tras detectar esta y otras irregularidades, Acciona decidió rescindir la relación laboral con Mínguez. La multinacional también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares.

Este nuevo despido de uno de sus directivos coincide con el peor momento reputacional de la empresa. Acciona está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE.

Temas Relacionados

AccionaAlmeríaCorrupciónContratos PúblicosLimpieza viariaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo listo para Trooping the Colour 2026: quién estará en el balcón, qué significa el desfile y los detalles más curiosos

El evento que celebra el cumpleaños de Carlos III vuelve este 13 de junio con la familia real británica al completo, carruajes históricos, un espectacular desfile militar y la esperada aparición en el balcón de Buckingham Palace

Todo listo para Trooping the Colour 2026: quién estará en el balcón, qué significa el desfile y los detalles más curiosos

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

El aumento de 25 puntos básicos de las tasas eleva el precio del dinero al 2,25% y anticipa nuevas presiones sobre los actuales y futuros hipotecados a tipo de interés variable, mientras abre oportunidades para los ahorradores

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El PP nacional presiona al dirigente andaluz y confía en llegar a un acuerdo como ya han logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, territorios donde aceptaron acuerdos calcados

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

El dirigente popular inicia su tercer mandato al frente de la Comunidad con un salario un 6,6% superior al que percibía en 2022

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

Si te toca estudiar durante el Mundial y eres aficionado al fútbol tienes un 28% más de probabilidades de suspender

Un estudio realizado en Inglaterra concluye que existe una evidencia empírica clara y cuantificable sobre el impacto negativo que este tipo de evento tiene en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria

Si te toca estudiar durante el Mundial y eres aficionado al fútbol tienes un 28% más de probabilidades de suspender
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

ECONOMÍA

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

Muere en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio de 8 millones de euros pasa al Estado

Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

Por qué la temperatura de los océanos influye en el precio de tu barra de pan: los fenómenos climáticos condicionan el comercio internacional

DEPORTES

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026

La curiosa historia de Manuel Akanji, el jugador de la Selección de Suiza que multiplica más rápido que una calculadora