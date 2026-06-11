Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010. (AFP)

El Mundial 2026 ya ha comenzado. En el estadio Azteca, México y Sudáfrica han dado el pistoletazo de salida bajo un elenco de estrellas de la música: Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Salma Hayek y otros más. Pero, entre todos ellos, han destacado dos campeones del mundo: David Silva y Carles Puyol.

Dos de los héroes que tocaron el cielo en Sudáfrica y de los futbolistas más respetados dentro y fuera de España. El central, como uno de los mejores defensas del mundo, gracias a sus 15 temporadas defendiendo los colores del FC Barcelona. Y el mediapunta, gracias a sus 6 temporadas en Mestalla, 10 en el Manchester City y 3 en la Real Sociedad.

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Pero, sin duda, lo más recordado fue esa trayectoria de España en el Mundial 2010. Un cabezazo de Carles Puyol contra Alemania dio el pase a la final. En ese encuentro, David Silva fue suplente y salió en el minuto 86. En la final, Puyol sería titular, mientras que Silva no dispondría de minutos.

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Similitudes entre el Mundial 2010 y 2026

Las similitudes entre el Mundial 2026 y el de Sudáfrica 2010 se acumulan y alimentan el optimismo en torno a la selección española. La más evidente tiene que ver con los grupos: España volverá a competir en el grupo H, exactamente igual que hace 16 años. Casillas no tardó en reaccionar a esta coincidencia: “Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica, respetamos mucho al resto de selecciones, pero España parte como una de las favoritas”.

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A esto se suma el contexto previo al torneo. En 2010, España llegó a la cita mundialista como campeona de Europa, tras vencer a Alemania en la final de la Eurocopa 2008 con gol de Fernando Torres. Ahora la situación se repite: la selección aterriza en Estados Unidos como vigente campeona continental, después de imponerse a Inglaterra en la final con un tanto de Mikel Oyarzabal.

El terreno musical también aporta su propia coincidencia. Shakira, que puso voz a ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ durante el título español en Sudáfrica, vuelve a estar presente en la banda sonora del Mundial con ‘Dai Dai’, su tercera participación consecutiva en este tipo de himnos.

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Por último, el banquillo rival ofrece otro paralelismo curioso. Javier Aguirre, que dirigió a México en 2010, repetirá al frente de la selección mexicana en 2026. Y España podría volver a cruzarse con Marcelo Bielsa, esta vez al mando de Uruguay, después de que en 2010 se midieran cuando el argentino entrenaba a Chile.

Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El error en la inauguración

No obstante, a pesar de destacar las coincidencias que existen, los aficionados han destacado un error que no ha pasado desapercibido y que ya ha inundado las redes sociales. “Méjico” y "Suráfrica" se sedigrafíaban después de la inauguración en la que han participado Shakira, J Balvin, Maná o Belinda, entre otros.

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El error surgió a la hora de dar a conocer las alineaciones de ambos equipos. En primer lugar, salió el rótulo de “Méjico” y, más tarde, el de “Suráfrica”. Después, al visualizar ambas alineaciones, el mismo doble error volvió a aparecer.