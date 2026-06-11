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Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

Dieciséis años después de tocar el cielo en Sudáfrica, dos rostros imborrables de la única estrella del fútbol español vuelven a aparecer en el estadio Azteca

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Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP
Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010. (AFP)

El Mundial 2026 ya ha comenzado. En el estadio Azteca, México y Sudáfrica han dado el pistoletazo de salida bajo un elenco de estrellas de la música: Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Salma Hayek y otros más. Pero, entre todos ellos, han destacado dos campeones del mundo: David Silva y Carles Puyol.

Dos de los héroes que tocaron el cielo en Sudáfrica y de los futbolistas más respetados dentro y fuera de España. El central, como uno de los mejores defensas del mundo, gracias a sus 15 temporadas defendiendo los colores del FC Barcelona. Y el mediapunta, gracias a sus 6 temporadas en Mestalla, 10 en el Manchester City y 3 en la Real Sociedad.

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Pero, sin duda, lo más recordado fue esa trayectoria de España en el Mundial 2010. Un cabezazo de Carles Puyol contra Alemania dio el pase a la final. En ese encuentro, David Silva fue suplente y salió en el minuto 86. En la final, Puyol sería titular, mientras que Silva no dispondría de minutos.

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Similitudes entre el Mundial 2010 y 2026

Las similitudes entre el Mundial 2026 y el de Sudáfrica 2010 se acumulan y alimentan el optimismo en torno a la selección española. La más evidente tiene que ver con los grupos: España volverá a competir en el grupo H, exactamente igual que hace 16 años. Casillas no tardó en reaccionar a esta coincidencia: “Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica, respetamos mucho al resto de selecciones, pero España parte como una de las favoritas”.

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A esto se suma el contexto previo al torneo. En 2010, España llegó a la cita mundialista como campeona de Europa, tras vencer a Alemania en la final de la Eurocopa 2008 con gol de Fernando Torres. Ahora la situación se repite: la selección aterriza en Estados Unidos como vigente campeona continental, después de imponerse a Inglaterra en la final con un tanto de Mikel Oyarzabal.

El terreno musical también aporta su propia coincidencia. Shakira, que puso voz a ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ durante el título español en Sudáfrica, vuelve a estar presente en la banda sonora del Mundial con ‘Dai Dai’, su tercera participación consecutiva en este tipo de himnos.

Por último, el banquillo rival ofrece otro paralelismo curioso. Javier Aguirre, que dirigió a México en 2010, repetirá al frente de la selección mexicana en 2026. Y España podría volver a cruzarse con Marcelo Bielsa, esta vez al mando de Uruguay, después de que en 2010 se midieran cuando el argentino entrenaba a Chile.

Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El error en la inauguración

No obstante, a pesar de destacar las coincidencias que existen, los aficionados han destacado un error que no ha pasado desapercibido y que ya ha inundado las redes sociales. “Méjico” y "Suráfrica" se sedigrafíaban después de la inauguración en la que han participado Shakira, J Balvin, Maná o Belinda, entre otros.

El error surgió a la hora de dar a conocer las alineaciones de ambos equipos. En primer lugar, salió el rótulo de “Méjico” y, más tarde, el de “Suráfrica”. Después, al visualizar ambas alineaciones, el mismo doble error volvió a aparecer.

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