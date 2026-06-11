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La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

Los WhatsApp entregados por Susana Camarero a la jueza reflejan que la entonces consellera de Servicios Sociales también fue informada de posibles evacuaciones de municipios, de la preocupación por la presa de Forata y de un debate sobre confinar toda la provincia de Valencia

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El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta Primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero (Jorge Gil - Europa Press)
El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta Primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero (Jorge Gil - Europa Press)

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, mantuvo su agenda institucional el 29 de octubre de 2024 después de recibir información sobre algunas de las incidencias más graves que estaba provocando la DANA en la provincia de Valencia. Los mensajes de WhatsApp que ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe reflejan que la entonces consellera de Servicios Sociales conocía que se estaba informando de personas atrapadas en tejados en la zona de Requena y Utiel, que se analizaban posibles evacuaciones de municipios y que la atención de los responsables de emergencias estaba centrada en la presa de Forata.

La documentación ha sido aportada por la propia Camarero después de que la magistrada le planteara durante su declaración la posibilidad de entregarla voluntariamente. Entre los mensajes remitidos figuran tanto las conversaciones ya conocidas del grupo de WhatsApp del Consell como los intercambios que mantuvo durante aquella jornada con Nacho Grande, entonces secretario autonómico, que permaneció conectado al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para trasladarle la información que se iba manejando en el órgano encargado de coordinar la emergencia.

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Antes de abandonar el seguimiento directo del Cecopi para acudir a un acto de entrega de premios —una cita a la que posteriormente se ha referido en sus comparecencias públicas como un acto de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)— la entonces consellera ya había recibido información sobre la gravedad de algunos episodios que se estaban produciendo en el interior de la provincia.

Uno de los mensajes más significativos refleja precisamente esa preocupación. En un momento de la conversación con Grande, Camarero preguntó: “¿Han dicho que hay 100 personas atrapadas en tejados?”. La cuestión hace referencia a las informaciones que se estaban trasladando desde las zonas más afectadas por las inundaciones, especialmente en el entorno de Requena y Utiel, donde las lluvias torrenciales habían comenzado a provocar situaciones de aislamiento y rescates.

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La conversación también refleja que la responsable de Servicios Sociales estaba al corriente de otras cuestiones que se estaban analizando en el Cecopi. Entre ellas figuraban posibles evacuaciones de localidades como Real y Real de Montroi, así como la evolución de la situación en la presa de Forata, una infraestructura que concentraba gran parte de la atención de los responsables de emergencias ante el volumen de agua acumulada.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, durante una rueda de prensa (Rober Solsona - Europa Press)
La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, durante una rueda de prensa (Rober Solsona - Europa Press)

Información constante desde el Cecopi

Los mensajes muestran cómo Grande actuó durante buena parte de la jornada como enlace entre el Cecopi y la consellera. Mientras él permanecía conectado a las reuniones de coordinación, trasladaba a su superior la información que se iba compartiendo en tiempo real.

Las conversaciones permiten reconstruir parte del flujo de información que recibía Camarero durante aquella tarde y reflejan cómo los responsables autonómicos seguían la evolución de la emergencia mientras aumentaban las incidencias en numerosos municipios.

En uno de los recesos de la reunión, ambos comenzaron a intercambiar mensajes sobre la situación de la residencia de Carlet, que se había quedado sin suministro eléctrico. La incidencia generó inquietud por las posibles consecuencias para los residentes y por la necesidad de garantizar la atención en un momento especialmente delicado.

La situación de residencias y centros asistenciales fue ganando peso en las conversaciones conforme avanzaba la jornada. La Conselleria de Servicios Sociales trataba de obtener información actualizada sobre el estado de estos recursos mientras las inundaciones seguían extendiéndose por distintos puntos de la provincia.

El debate sobre un confinamiento provincial

Los mensajes entregados a la jueza también reflejan algunas de las medidas que se estaban valorando dentro del Cecopi durante las horas más críticas de la emergencia. A las 19.32 horas, Nacho Grande informó a Camarero de una de las opciones que se encontraban sobre la mesa. “Se baraja confinamiento para toda la provincia”, le comunicó a través de WhatsApp.

La conversación revela además que en esos momentos también se discutía el contenido de un posible mensaje de alerta dirigido a la población. Grande trasladó a la consellera que se estaba hablando de una comunicación para que la población “suban a pisos altos”. Esa posibilidad fue objeto de debate en el seno del órgano de coordinación, según reflejan las conversaciones ahora incorporadas a la causa judicial. Sin embargo, esa recomendación no fue incluida finalmente en el mensaje Es-Alert que llegó a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.

Las comunicaciones entre ambos continuaron durante la noche y estuvieron centradas principalmente en la situación de residencias, centros asistenciales y otros recursos dependientes de la Conselleria de Servicios Sociales. Los mensajes muestran la preocupación por conocer el estado de las instalaciones afectadas por la DANA y por evaluar las necesidades que podían surgir en cada una de ellas.

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