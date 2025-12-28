Estos son los mejores ensayos y libros de no ficción de 2025: del testimonio directo de la hija de Gisèle Pelicot a las memorias de Juan Carlos I

Algunos de los mejores ensayos del año, sobre una estantería. (Infobae MediaLab)

La literatura de un año, y más en concreto los mejores libros que hemos leído a lo largo de este, siempre ha sido un excelente termómetro para medir lo rápido que ha pasado el tiempo... y qué es lo que ha ocurrido mientras tanto. Es por eso, que desde Infobae España hemos querido hacer un repaso a los títulos más destacados de 2025.

En el ámbito de la no ficción, las librerías españolas han vivido un año excelente plagado de novedades de todo tipo que, en algunos casos, incluso han logrado colarse en las listas de lo más vendido del curso y permanecer, también, en el candelero del mundo cultural.

De biografías de personajes célebres a raros experimentos sociales enterrados por la historia, de repasos a lo mejor de la cultura a reflexiones sobre el pasado, el presente o el futuro: los ensayos de nuestra lista no han dejado indiferente a nadie que haya pasado por sus páginas.

Ensayos para entender mejor la actualidad

Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian (Seix Barral)

'Y dejé de llamarte papá', de Caroline Darian. (Seix Barral)

A veces no se entiende el comienzo de un año sin el final del anterior. El 22 de enero de 2025, apenas un mes después de que Dominique Pelicot y otros 50 hombres fueran condenados a más de 400 años de cárcel en total por las violaciones cometidas contra Gisèle Pelicot, llegó a las librerías Y dejé de llamarte papá, el libro de la hija de los dos principales protagonistas del caso. A través de esta narración en primera persona de la sorpresa, el derrumbe y la reacción que suscitó la verdad de lo ocurrido, Caroline Darian transforma el trauma en lucha colectiva reforzando la idea que defendió su madre durante todo el proceso judicial: “No les corresponde a las víctimas llevar la carga de la vergüenza”.

La fiesta del fin del mundo - Natalia Castro Picón (Anagrama)

Cubierta de 'La fiesta del fin del mundo' de Natalia Castro Picón

Por profundidad, temática y estilo, sin duda una de las publicaciones más destacadas del año. La fiesta del fin del mundo (Premio Anagrama de ensayo 2025) es el resultado de una extensa tesis doctoral sobre por qué las personas nos obsesionamos con esta idea de que el mundo se acabará de la peor forma posible. Con una disección de los diferentes discursos culturales de buena parte del siglo XXI, Natalia Castro Picón explora todas esas “narrativas del apocalipsis” que no nos dejan ver que, después de todo, tal vez que el mundo se acabe podría estar mejor de lo que pensamos.

La sociedad de la desconfianza — Victoria Camps (Arpa)

'La sociedad de la desconfianza', de Victoria Camps. (Arpa)

Victoria Camps es una de las voces más destacadas de la filosofía en España y, como tal, cada uno de sus libros merece atención. Más aún si, como ocurre con La sociedad de la desconfianza, se trata de una reflexión sobre qué pasa cuando dejamos de creer en que todo esto (el mundo, el otro, las palabras mismas...) deja de tener valor. “La raíz de la desconfianza está en el individualismo”, analiza la autora, “una concepción distorsionada del valor de la libertad y el abandono de la lucha por la igualdad”. Por eso, más que nunca, hay que buscar vías alternativas para recuperar lo común.

El rugido de nuestro tiempo - Carlos Granés (Taurus)

'El rugido de nuestro tiempo', de Carlos Granés (Taurus)

¿Qué pasa cuando el arte se politiza y la política se vuelve un arte? Para responder a esta pregunta, basta con mirar la actualidad y comprobar, uno por uno, a todos esos líderes merecedores más de un premio al mejor disfraz del carnaval que de la confianza de un solo votante. Carlos Granés, antropólogo, columnista y ensayista, propone un recorrido a través de ese doble filo de la corrección y la incorrección política en el que, a día de hoy, oscilan tanto nuestros políticos como nuestros artistas para recordarnos: “Los rugidos que oímos son un anticipo de lo que quieren: el autoritarismo, la arcadia primitiva, el tradicio­nalismo católico o la ley del más fuerte”.

Capitalismo carnívoro - Francesca Grazioli (Altamarea)

Cubierta de 'Capitalismo carnívoro', de Francesca Grazioli. (Altamarea)

Capitalismo carnívoro no es un libro sobre la crueldad animal, sobre los efectos en el cambio climático, las dinámicas de explotación laboral o los oligopolios que se esconden detrás de cada bandeja de pollo que compremos en el supermercado. No es un libro sobre eso porque, en cierto modo, es un libro sobre eso... y mucho más. En un ensayo corto pero asombrosamente preciso, Francesca Grazioli identifica y desmenuza los engranajes de un sistema en el que el capitalismo es la ley, y la industria cárnica la trampa. Absolutamente imprescindible.

Misticismo - Simon Critchley (Sexto Piso)

Cubierta de 'Misticismo', de Simon Critchley. (Sexto Piso)

En un año en el que Rosalía ha sorprendido a todo el mundo con LUX, en el que Los domingos va camino de ser una de las películas españolas más taquilleras y premiadas del año o Byung-Chul Han, flamante Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, publica un libro titulado Sobre Dios , sí, podemos decir que la espiritualidad está de moda. Por ello, qué mejor que ponerse al día con las claves de esta religiosidad contemporánea con un ensayo como el de Simon Critchley, Misticismo, un compendio de historias de santas y herejes que sirven para recuperar y reivindicar un sentimiento de lo místico perdido en nuestros días, pero que tal vez pueda ayudarnos a encontrar un sentido... incluso cuando no hay nada en lo que creer.

Los más curiosos

Con e de curcuspín, de Mario Obrero (Anagrama)

'Con e de curcuspín', de Mario Obrero. (Anagrama)

El ensayo de Mario Obrero sobre (algunas de) las diferentes lenguas que existen en España es una oda a la riqueza de los idiomas, y por lo tanto, por mucho que algunos no quieran aceptarlo, a la riqueza de las diferencias. Galego, euskera, català, asturianu, aragonés, aranés, estremeñu... cada una de estas formas de hablar es también una forma de ver el mundo. Con el tono poético que le caracteriza, pero con mirada precisa y un gran compromiso político y sobre todo cultural, Con e de curcuspín se erige como un compendio de ‘cartas’ que el autor dedica a cada lengua.

Papel negro, de Teju Cole (Acantilado)

Cubierta de 'Papel negro', de Teju Cole. (Acantilado)

El arte del pensamiento no suele coincidir con el de la brevedad. Sin embargo, en Papel negro, a Teju Cole le bastan unas pocas páginas (a veces incluso solo una o dos) para hacernos reflexionar obre cómo mirar, pensar y escribir en un mundo marcado por la violencia, la desigualdad y la saturación de imágenes. En el centro de este compendio de textos cortos esta la negritud, un concepto que afecta tanto a la historia, como a la identidad o el cuerpo. Sobre él pivota este escritor estadounidense para realizar una propuesta ética en la que la atención al dolor del otro, y la desconfianza hacia los relatos fáciles, son los elementos clave.

Un libertario se encuentra con un oso, de Matthew Honcoltz-Hetling (Capitán Swing)

Cubierta de 'Un libertario se encuentra con un oso', de Matthew Hongoltz-Hetling (Capitán Swing)

A veces tremendamente divertido, otras igual de aterrador, Un libertario se encuentra con un oso nos cuenta la historia real en la que un grupo de libertarios decide crear una comunidad donde el Estado, los impuestos o las leyes apenas existen. Los osos aquí no son solo una metáfora, sino un problema real que aparece ante la falta de una gestión adecuada. Hongoltz-Hetling utiliza esta historia para mostrar cómo las ideas políticas, cuando se aplican sin matices, chocan con la realidad social, ecológica y colectiva del ser humano.

Amistad, de Jacobo Bergareche (Debate y Libros del Asteroide)

“Amistad: un ensayo compartido” (Debate) de Mariano Sigman y Jacobo Bergareche

¿Qué es la amistad? Esa misma pregunta es la que, un buen día, lleva a los buenos vecinos y amigos Mariano Sigman (neurocientífico) y Jacobo Bergareche (escritor y productor audiovisual) a sentar a varias de sus amistades a hablar del tema. El objetivo, reflexionar sobre algo tan cotidiano como poco pensado, pese a su potencial para condicionar toda nuestra vida y nuestra propia identidad. Por el camino, abundan reflexiones sobre la ciencia y la filosofía que, con el paso de los amigos (y de los años) arrojan algo de luz sobre el asunto.

Para los amantes de la cultura

Un millón de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum (Paidós)

“Un millón de cuartos propios” (Paidós) de Tamara Tenenbaum

Hace casi cien años, llegó a las librerías Una habitación propia, un genial ensayo de Virginia Woolf sobre las condiciones materiales que requieren las mujeres para ser escritoras, muchas veces inexistentes en un mundo que primero silencia a las mujeres y luego las asfixia. La vigencia de este texto, aun a día de hoy, queda más que vigente en Un millón de cuartos propios, el libro con el que Tamara Tenenbaum (ganadora del Premio Paidós con este ensayo) dialoga con el texto de Woolf para analizar una experiencia personal y realizar una serie de reflexiones culturales y políticas sobre cuestiones como el dinero, el trabajo y la autonomía de la mujer.

Incensurable, de Luna Miguel (Lumen)

Cubierta de 'Incensurable', de Luna Miguel. (Lumen)

Lo primero que le preguntamos a Luna Miguel cuando la entrevistamos fue cuántas veces se había leído Lolita, el que probablemente sea el libro más prohibido, censurado y malentendido de la literatura del último sigo. La cifra era tan alta que no supo darnos una respuesta concreta. De esas relecturas, fruto de la obsesión confesa de la autora, nace Incensurable, un libro que indaga sobre qué ocurre con el placer de la lectura con los prejuicios, el erotismo con la censura, el lenguaje con el exilio.

Escribir la vida: Fotodiario, de Annie Ernaux (Cabaret Voltaire)

Cubierta de 'Escribir la vida: Fotodiario', de Annie Ernaux. (Cabaret Voltaire)

Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2022, Annie Ernaux no debería sorprender en ninguna lista de lo mejor del año. Escribir la vida: Fotodiario reúne extractos del diario de esta escritora y los mezcla con diferentes fotografías que la propia autora ha seleccionado de su álbum personal. Una propuesta que sustituye el concepto tradicional de las biografías, y que pone en cuestión cómo uno mismo puede contar su propia historia, terreno donde las realidades irrefutables pueden contrastar con la subjetividad de lo vivido.

El reverso de la utopía, de Mario Vargas Llosa

Cubierta de 'El reverso de la utopía', de Mario Vargas Llosa. (Alfaguara)

La noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa sobrecogió al mundo de la cultura en abril de 2025. Ahora bien, si las novelas de este Nobel de Literatura son conocidas en todo el mundo, tal vez sus textos periodísticos pueda sorprendernos y servirnos, incluso, para acercarnos a la forma de concebir el mundo de un autor que cambió para siempre la historia de la literatura latinoamericana. Publicado tras el fallecimiento del escritor, El reverso de la utopía es el tercer volumen de un gigantesco compendio de artículos y ensayos que este escribió a lo largo de su vida, articulados en una reflexión sobre las utopías políticas y sociales que, llamadas a cambiar el mundo, acabaron por dar de bruces con un fracaso político... y moral.

Para conocer mejor a los famosos

El español que enamoró al mundo (Julio Iglesias) - Ignacio Peyró

'El español que enamoró al mundo', de Ignacio Peyró. (Libros del Asteroide)

Pocos artistas españoles han logrado la repercusión global que en su día consiguió Julio Iglesias. A día de hoy, el cantante forma parte de la cultura popular de un país que, paradójicamente, ha acabado por convertirle en carne de ‘meme’ para Internet. Dejando a un lado los prejuicios, Ignacio Peyró se sumerge en la vida de este músico y escribe una ágil crónica biográfica que va desde su juventud como posible jugador de fútbol en el Real Madrid a su matrimonio con Isabel Preysler, pasando por la carrera que lo convirtió en artista global.

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas

Ganador del premio al Libro Europeo del Año, El loco de Dios en el fin del mundo es, según el propio Javier Cercas, el libro “más loco” que ha escrito nunca. Palabras mayores para uno de los autores más conocidos de la narrativa española contemporánea, que en esta ‘novela’ de no-ficción narra el viaje a Mongolia que realizó junto al papa Francisco, fallecido semanas después de su publicación. El resultado, un libro único en la historia de la literatura, cargado de una profundidad extra si se tiene en cuenta la naturaleza atea e incluso anticlerical de quien lo escribe.

Reconciliación, de Juan Carlos I

Cubierta de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I. (Planeta)

Las memorias del rey emérito han sido una de las publicaciones del año, como muestran los más de 40.000 ejemplares vendidos en sus primeros cinco días en las librerías. Ayudado por la escritora francesa Laurence Debray, Juan Carlos I repasa los episodios cruciales de la historia española en la que participó activamente, ofreciendo una versión propia en la que lamenta algunos de sus errores al mismo tiempo que busca romper con la mala imagen que muchos españoles tienen de él a día de hoy.

50 años del final del franquismo

Sembrar palabras, de Ana Santos (Espasa)

Cubierta de 'Sembrar palabras', de Ana Santos. (Espasa)

Durante más de una década, Ana Santos Aramburo dirigió la Biblioteca Nacional Española. Trabajó con palabras, pero nunca como lo ha hecho en este primer ensayo que repasa más de quinientos años de historia para contar el camio seguido por las mujeres para alfabetizarse, incluso cuando se les impedía el acceso a las escuelas. En Sembrar palabras, la autora ganadora del Premio Espasa de Ensayo combina el legado de todas esas ‘sembradoras de palabras’ con su propia vivencia durante la dictadura franquista, un periodo en el que la mujer era educada en la sumisión, y durante la democracia, una nueva época que se convirtió en sinónimo de libertad.

Franco, de Julián Casanova (Crítica)

Cubierta de 'Franco', de Julián Casanova. (Crítica)

A medio camino entre la biografía histórica y la ensayística, Franco es un monumental recorrido por toda la vida del dictador, desde sus orígenes familiares a su régimen de casi 40 años. Julián Casanova, uno de los mayores especialistas en el siglo XX en España, analiza rigurosamente el ascenso y el mantenimiento del poder de una figura alimentada por mitos y tópicos historiográficos que el historiador va desmontando. Accesible, documentada y, sobre todo, crítica, este libro deviene en una gran oportuidad para acercarse a la figura política más importante de la historia contemporánea esañola.

La hambruna española, de Miguel Ángel del Arco (Crítica)

Cubierta de 'La hambruna española', de Miguel Ángel del Arco Blanco. (Crítica)

Para quienes se empeñan en decir que “con Franco se vivía mejor”, tal vez este ensayo podría hacerles cambiar de opinión. La hambruna española. El hambre de posguerra es un estudio fundamental que demuestra cómo la escasez fue una consecuencia directa del proyecto franquista, no un evento inetivable provocado por la Guerra Civil. El hambre, que afectó sobre todo a los vencidos, las mujeres y los niños de las zonas rurales, se convirtió en una herramienta de control social. Archivos, informes, estadísticas, testimonios... Todo señala en la misma dirección: no se puede entender el franquismo sin entender el hambre.