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Todo listo para Trooping the Colour 2026: quién estará en el balcón, qué significa el desfile y los detalles más curiosos

El evento que celebra el cumpleaños de Carlos III vuelve este 13 de junio con la familia real británica al completo, carruajes históricos, un espectacular desfile militar y la esperada aparición en el balcón de Buckingham Palace

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La familia real británica en el balcón del palacio de Buckingham en el Trooping the Colour del año 2025. (REUTERS/Toby Melville)
La familia real británica en el balcón del palacio de Buckingham en el Trooping the Colour del año 2025. (REUTERS/Toby Melville)

Quedan apenas unos días para que Londres vuelva a vestirse de gala con motivo de Trooping the Colour 2026, el tradicional desfile militar que celebra el cumpleaños oficial de Carlos III y que se ha convertido en una de las citas más esperadas del calendario real británico.

Aunque el monarca nació el 14 de noviembre, la tradición establece que el cumpleaños oficial del soberano se festeje en junio, cuando el clima permite organizar uno de los mayores espectáculos ceremoniales del Reino Unido. Este año, la cita tendrá lugar el 13 de junio y volverá a reunir a miles de personas en las calles de Londres y a millones de espectadores frente al televisor.

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Lo que para muchos es simplemente el desfile del cumpleaños del rey es, en realidad, una tradición con más de tres siglos de historia y numerosos detalles que convierten el evento en un auténtico símbolo de la monarquía británica.

El esperado balcón del palacio de Buckingham

Sin duda, uno de los momentos más comentados de cada edición es la aparición de la familia real en el balcón de Buckingham para presenciar el tradicional vuelo de la RAF sobre el cielo de Londres.

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La familia real británica en Trooping the colour 2024. REUTERS/Chris J. Ratcliffe
La familia real británica en Trooping the colour 2024. REUTERS/Chris J. Ratcliffe

En los últimos años, Carlos III ha reducido considerablemente el número de miembros que participan en esta fotografía histórica. Atrás quedaron las imágenes multitudinarias de épocas anteriores y ahora el protagonismo recae exclusivamente en los llamados “royals working”, es decir, los miembros activos de la institución.

Por ello, se espera que este año aparezcan Carlos III y Camila, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. También estarán presentes la princesa Ana, el príncipe Eduardo y Sofía de Edimburgo, además de otros miembros que desempeñan funciones oficiales para la Corona.

La ausencia del príncipe Harry y Meghan Markle volverá a ser una de las más comentadas. Desde su salida de la Familia Real en 2020, los duques de Sussex han dejado de participar en los actos oficiales de la institución y tampoco forman parte de la tradicional fotografía del balcón.

Carruajes históricos y un desfile con más de 1.000 militares

Más allá de la familia real, Trooping the Colour destaca por su impresionante despliegue militar. La ceremonia reúne a más de un millar de soldados, cientos de músicos y decenas de caballos en un recorrido que culmina en Horse Guards Parade. Este año, el protagonismo recaerá sobre el 1.º Batallón de los Grenadier Guards, uno de los regimientos más prestigiosos del Ejército británico.

Desfile militar de los Grenadier Guards celebrado en el Trooping the Colour del año 2025. REUTERS/Toby Melville
Desfile militar de los Grenadier Guards celebrado en el Trooping the Colour del año 2025. REUTERS/Toby Melville

Los miembros de la Familia Real volverán a desplazarse en algunos de los carruajes históricos más emblemáticos de la colección real. Entre ellos destacan los Ascot Landau, utilizados habitualmente por Carlos III, Camila y los príncipes de Gales, y los tradicionales Barouches, presentes en este desfile desde hace más de un siglo.

Una tradición que nació para identificar banderas en combate

Aunque hoy se ha convertido en uno de los grandes espectáculos de la monarquía británica, el origen de Trooping the Colour es mucho más práctico. La tradición surgió para que los soldados pudieran reconocer las banderas de su regimiento en pleno campo de batalla. Estas enseñas, conocidas como “colours”, eran recorridas por las filas militares para que los combatientes las identificaran fácilmente durante los enfrentamientos.

Con el paso de los siglos, aquella práctica militar acabó transformándose en una ceremonia cargada de simbolismo que hoy representa la continuidad de la Corona y el vínculo entre el rey y las Fuerzas Armadas.

Por eso, más allá de la pompa, los uniformes y los carruajes, Trooping the Colour sigue siendo uno de los actos más importantes del año para la monarquía británica. Una cita que combina historia, tradición y espectáculo y que volverá a situar a Carlos III y al resto de la familia real bajo la mirada de todo el país (y el mundo).

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