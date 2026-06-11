La silla ‘o’ de la RAE ya tiene dueño: el periodista Alex Grijelmo, nombrado nuevo académico de la Real Academia Española

Fotografía de archivo, tomada el 17/12/2025, del ex presidente de la Agencia EFE Álex Grijelmo. (EFE/Archivo/Mariscal)

La silla ‘o’ de la Real Academia Española (RAE) ya tiene nuevo ocupante. El pleno de la institución ha elegido este jueves al periodista y escritor burgalés Álex Grijelmo para cubrir la vacante dejada por el arquitecto Antonio Fernández de Alba, fallecido en mayo de 2024. Su nombramiento llega semanas después de que el escritor nicaraguense Sergio Ramírez ocupara la silla L, que dejó libre Mario Vargas Llosa al fallecer el año pasado.

Divulgador, ex presidente de la Agencia EFE y autor de algunas de las obras más influyentes sobre lenguaje y periodismo publicadas en las últimas décadas, la candidatura de Grijelmo fue presentada por los académicos Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez. Como establece el reglamento de la corporación, deberá pronunciar ahora su discurso de ingreso para tomar posesión efectiva de la plaza.

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