La revista ‘Rolling Stone’ sitúa ‘Lux’ de Rosalía como uno de los tres mejores discos del año e incluye a otro español en la lista: “De los más emocionantes del año”

Fotografía de Rosalía en la portada del álbum de 'LUX'. (Noah Dillon)

El panorama musical español ha disfrutado de un 2025 inmejorable, refrendado por el reconocimiento internacional hacia sus principales figuras. Prueba de ello es la reciente selección de la revista especializada en música Rolling Stone, que incluye a dos artistas españoles en su influyente lista anual de los mejores discos, consolidando un año especialmente destacado para la música nacional más allá de nuestras fronteras.

La última edición de la ya legendaria clasificación de los cien mejores álbumes del año sitúa a Lux de Rosalía en el podio. La publicación estadounidense justifica el tercer puesto de la artista catalana afirmando que “Rosalía ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y Lux suena como ninguna otra en la música actual”.

El texto ensalza la audacia e inconformismo del disco. “Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca”, señala el equipo de la prestigiosa revista musical. “Cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven”.

El otro español en la lista de los mejores discos del año

El impacto internacional de Lux también se refleja en otros rankings, como la decimosexta posición en Pitchfork y la inclusión de Reliquia como séptima mejor canción del año según NME. Además, pese al estreno tardío del año, Rosalía ha logrado figurar en la lista de los artistas más escuchados del año

Junto a Rosalía, otro español ha conquistado a la crítica internacional en 2025: Guitarricadelafuente. El artista figura en la lista de Rolling Stone en el puesto 46 gracias a su álbum Spanish Leather, que la publicación califica como “su trabajo más ambicioso hasta la fecha” y subraya como “uno de los discos más emocionantes y aventureros del año”.

El análisis destaca la evolución de Álvaro Lafuente hacia nuevos horizontes creativos: “Alejándose de los sonidos tradicionales y las influencias acústicas de sus trabajos anteriores, el español de 28 años se inclina por ganchos pop y texturas inspiradas en la música dance, intercaladas con magníficas baladas de piano como Puerta del Sol”. El propio artista amplía esta visión en conversación con Rolling Stone: “Se trata de dejar atrás el pueblo y dirigirse a la ciudad para descubrir cosas nuevas, para descubrirte a ti mismo”.

Estos son los dos mejores discos del año según ‘Rolling Stone’

El primer lugar del ranking ha quedado finalmente en manos de Bad Bunny, cuyo álbum Debí tirar más fotos ha marcado un hito cultural. Para Rolling Stone, “es casero, jubiloso y fresco”, con diecisiete canciones que recorren el mosaico musical de Puerto Rico y que “conquistó 2025”: el disco se escuchó “en las calles de Nueva York, San Juan y más allá”, acompañando una sucesión de logros extraordinarios, como su residencia histórica en El Choli y su próxima gira internacional, además de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y aspirar a seis premios Grammy.

El segundo peldaño de la lista lo ocupa Lady Gaga con Mayhem, álbum al que la publicación define como “el más ambicioso y diverso sonoramente de su carrera”. Rolling Stone subraya cómo Gaga conjuga su esencia clásica con influencias de Nine Inch Nails, David Bowie y Prince, logrando así “el álbum pop más sólido del año”.