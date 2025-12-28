España

El polémico paso de Brigitte Bardot por España: a punto de ser expulsada de Torremolinos por “su comportamiento y actitud inmorales”

La actriz francesa ha fallecido a los 91 años, según ha informado la ‘Fondation Brigitte Bardot’ este domingo

Guardar
La actriz francesa Brigitte Bardot
La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un loro durante la 9ª edición del Festival de Cine de Cannes, el 25 de abril de 1956. (Foto de Pierre MEUNIER / AFP)

El mundo del cine ha amanecido de luto este domingo. Tal y como ha informado la Fondation Brigitte Bardot en un comunicado oficial, la actriz ha fallecido a los 91 años. Aunque su talento interpretativo no siempre fue reconocido por la crítica, su influencia en la cultura popular del siglo XX es innegable. B.B., como se la conocía mundialmente, no solo deslumbró en la pantalla, sino que también marcó tendencias, inspiró canciones y provocó pasiones dondequiera que apareciera. Su melena rubia y su figura sinuosa hicieron que hombres y mujeres se rindieran ante su presencia, incluso en España, un país mucho más conservador que el resto de Europa en aquel entonces.

En 1968, Bardot llegó a la provincia de Almería para rodar Shalako, un spaghetti western que coprotagonizó junto a Sean Connery. Interpretaba a una condesa rusa, y su icónica escena mostrando la espalda desató más de un suspiro entre los locales. La actriz de 32 años fue recibida por miles de admiradores, y su presencia en la playa de San José no pasaba inadvertida: los vecinos aseguraban que tenía un contoneo único que nadie había visto antes en la región. La francesa no solo cautivaba con su físico, sino también con su simpatía y espontaneidad.

En aquel rodaje, Bardot se encontraba en medio de un equipo internacional, siendo la única representante de su país. El director era Edward Dmytryk, uno de los célebres “diez de Hollywood” acusados de comunismo durante la era McCarthy, y cuya reputación se vio marcada por delaciones a sus colegas. Sin embargo, entre ellos surgió un vínculo profesional y cordial, pese a la polémica que rodeaba al cineasta.

Brigitte Bardot durante un rodaje
Brigitte Bardot durante un rodaje en Almería (España), en 1967. (EFE/Archivo).

Al margen de las cámaras, Bardot convirtió Almería en un escenario de diversión. Pasaba horas con los gitanos que interpretaban a indios en la película, bailando flamenco hasta altas horas de la madrugada. La actriz, que atravesaba problemas matrimoniales con Gunter Sachs, su tercer esposo, se tomó aquel viaje como unas vacaciones necesarias. Los rumores sobre posibles romances con Connery circulaban entre el equipo, aunque el actor escocés se mostró más reservado. Ella, por su parte, encantó a los lugareños y provocaba multitudes en las tiendas y calles por donde pasaba.

De Almería a Torremolinos

La francesa era una gran amante del mediterráneo español y, de hecho, no era la primera vez que levantaba suspiros en la costa andaluza. A finales de los años 50, Málaga se convirtió en su refugio gracias al rodaje de Los joyeros del claro de luna, dirigida por el que entonces era su marido, Roger Vadin. Y, en Torremolinos, algunos vecinos llegaron a enviar escritos al alcalde para que la actriz fuera expulsada por “su comportamiento y actitud inmorales”.

El rodaje dejó anécdotas memorables: Bardot toreando en la plaza de Mijas, posando con mantilla, conduciendo un coche descapotable o participando en fiestas populares. Las fotos de Yves Mirkine capturaron cada gesto y cada momento de espontaneidad de la actriz, mostrando tanto su lado seductor como su complicidad con la vida rural española. Mirkine, cuyo padre había sido miembro de la Resistencia francesa y sobrevivió a un campo de concentración, la logró retratar de manera natural, sin artificios, y estas imágenes forman ahora parte de la exposición Brigitte Bardot. Mito y clichés en Málaga en La Térmica.

Brigitte Bardot. (Photo © 2022
Brigitte Bardot. (Photo © 2022 Alamy/The Grosby Group).

Aunque para los malagueños se convirtió en todo un escándalo, Bardot recordaría años después su paso por Andalucía como un “cuento de hadas”, con tardes soleadas en playas y terrazas, rodeada de música y de la vida cotidiana de la Costa del Sol. Aprendió flamenco, tocó la guitarra española y se integró con entusiasmo en las costumbres locales, siempre con un toque de libertad que contrastaba con la España franquista.

Bardot regresaría a España en varias ocasiones, incluso para rodar El bulevar del ron en 1971, consolidando su vínculo con Málaga, Torremolinos, Mijas, Álora y otras localizaciones. Sus estancias combinaron rodaje y ocio, permitiéndole disfrutar de la vida local, los tablaos flamencos, las piscinas y la compañía de figuras de la aristocracia y la alta sociedad. Al mismo tiempo, fue testigo de prácticas crueles con animales que denunciaba con vehemencia, enviando cartas al periódico El País y criticando tradiciones como la caza con galgos y podencos.

La actriz francesa Brigitte Bardot.
La actriz francesa Brigitte Bardot. (DIPUTACIÓN DE MÁLAGA).

Temas Relacionados

Brigitte BardotMuertes de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Guardia Civil busca a dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín (Málaga)

La Agencia Estatal de Meteorología pide precaución en la provincia de Valencia, donde se esperan acumulados “muy importantes” que podrían dejar acumulados de 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas

Última hora del temporal en

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Con 538.000 toneladas en 2024, el país queda lejos de las grandes potencias lácteas

España, fuera del top 3

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Tarifa de la luz en España este lunes

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Tarifa de la luz en

Rosalía en las campanadas de Nochevieja, Rufián candidato de toda la izquierda y la ruptura de Aitana: las inocentadas del Día de los Santos Inocentes 2025

El humor ha conquistado las redes un año más con los famosos del momento como protagonistas de grandes polémicas falsas

Rosalía en las campanadas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

España, fuera del top 3

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 diciembre

Tarifa de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”