Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘El día de la revelación’ de Spielberg a la futbolera ‘Pioneras: Solo querían jugar’

'El día de la revelación' de Steven Spielberg encabeza los estrenos de la semana

Llega el viernes o lo que es lo mismo, día de estrenos. Después de una semana de lo más cinéfila gracias a la Fiesta del Cine, que ha hecho que las salas se llenen de miles de espectadores, es el turno de renovar la cartelera. Y lo hace con uno de los nombres que más se asocia al éxito en taquilla, Steven Spielberg.

El icónico director es el cabeza de cartel de esta semana, con su nueva película El día de la revelación como estreno destacado. Es una semana que, más allá de los alienígenas del autor de Parque Jurásico, hay una marcada presencia española: hasta tres películas destacamos producidas en nuestro país, con un lugar privilegiado para Pioneras: Solo querían jugar, la película que explora nada menos que los orígenes del fútbol femenino.

PUBLICIDAD

El día la revelación

Beatriz Martínez, redactora de Infobae, analiza la nueva película de Steven Spielberg, que marca su regreso triunfal a la ciencia ficción con una historia sobre la revelación de vida extraterrestre y sus consecuencias.

Spielberg no debería necesitar carta de presentación, pero es que además esta promete ser una de sus grandes películas de los últimos años, después de no alcanzar un consenso con Ready Player One, West Side Story o Los Fabelman, en la que exploraba su propia vida en un ejercicio autobiográfico sin precedentes. Irónicamente, el cineasta vuelve ahora a sus orígenes pero no de forma biográfica, sino de género, pues retorna a la ciencia ficción con la que se inició en los 70 y 80 a través de títulos como Encuentros en la tercera fase o E.T. El extraterrestre. En este caso, con la historia de un grupo de personas que descubre que los extraterrestres existen.

Iván & Hadoum

'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa

El director Ian de la Rosa firma este romance entre Iván, un joven de Almería, y su nueva compañera de trabajo, Hadoum. Entre ellos comenzará a surgir el amor pero una oportunidad laboral hará que ambos se distancien. La película viene avalada por su selección en la pasada Berlinale y especialmente por su fructífero paso por el Festival de Málaga, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y Mejor Guion.

PUBLICIDAD

Todos los colores

Imagen de 'Todos los colores'

También de Málaga llega esta comedia juvenil, Todos los colores. En ella conocemos a Belén, una chica en silla de ruedas a punto de terminar los estudios e incapaz de decidir cuál será su futuro. Todo cambia al apuntarse atletismo, donde conoce a una chica que compite y quien poco a poco le ayuda a ver la vida de otra forma. Beatriz de Silva, autora de otros cortos de marcado carácter humanista como Tula o Hadas, debuta en el largometraje con esta película protagonizada por un joven y prometedor reparto coronado con la presencia de Silvia Abril.

Un talento único

Imagen de 'Un talento único'

Hasta hace nada era candidato a interpretar al mismísimo Aragorn, y finalmente estará en la nueva entrega de El señor de los anillos, La caza de Gollum aunque en un papel distinto. En cualquier caso, Leo Woodall está triunfando en Hollywood y con esta película quiere seguir demostrando por qué. Lo hace dando vida al aprendiz de un afinador de pianos -interpretado nada menos que por el gran Dustin Hoffman- con un problema de hiperacusia que de repente se convierte en una gran habilidad cuando cambia su empleo por algo mucho más arriesgado, robar cajas fuertes.

PUBLICIDAD

Pioneras: Solo querían jugar

Tráiler de 'Pioneras: Solo querían jugar', película que explora los orígenes del fútbol femenino a través de la historia de un grupo de jóvenes jugadores en el extrarradio de Madrid.

Todo el mundo conoce la Selección Española de Fútbol Femenino, campeona del mundo y una de las mejores de todos los tiempos, pero pocos conocen de donde viene. Explorando los orígenes del fútbol femenino en España, Pioneras: Solo querían jugar se ambienta en la España de los 70, en la que la sociedad sigue dando la espalda al hecho de que las mujeres quieran practicar el noble deporte del balompié. Todo cambia cuando se empieza a juntar un equipo de jóvenes estrellas en ciernes y a dar cobertura en los medios a través de una periodista del diario AS. Entre el barro de los campos de Villaverde se comenzará a labrar la vida de unas chicas que hicieron historia.