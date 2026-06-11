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Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

Mientras que en la capital reside en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en Galicia encuentra un entorno marcado por la tranquilidad, la naturaleza y el patrimonio histórico

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Imagen de archivo de Marta Ortega en el Global Champions Tour de hípica celebrado en el Club de Campo, a 18 de mayo de 2025, en Madrid
Imagen de archivo de Marta Ortega en el Global Champions Tour de hípica celebrado en el Club de Campo, a 18 de mayo de 2025, en Madrid (España) (Ángel Díaz Briñas / Europa Press)

Marta Ortega ha vuelto a acaparar la atención mediática después de ser vista en la conocida ‘casita’ que el cantante Bad Bunny ha utilizado durante su estancia en Madrid. La presencia de la presidenta de Inditex en el entorno del artista ha despertado el interés por su vida personal, pero también por el patrimonio inmobiliario que ha ido construyendo en los últimos años. Entre sus propiedades destacan una vivienda en pleno centro de Madrid y un histórico pazo en Galicia, dos residencias que reflejan estilos de vida muy diferentes.

La hija de Amancio Ortega divide gran parte de su tiempo entre ambas comunidades. Mientras que en la capital reside en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en Galicia encuentra un entorno marcado por la tranquilidad, la naturaleza y el patrimonio histórico. Estas dos propiedades se han convertido en los principales puntos de referencia de una empresaria que desde 2022 ocupa la presidencia no ejecutiva de Inditex.

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Su vivienda madrileña se encuentra en el barrio de Justicia, una de las áreas más cotizadas del distrito Centro. Situada muy cerca de la plaza de Colón y del Paseo de Recoletos, la zona destaca por su oferta comercial, gastronómica y cultural, además de concentrar algunas de las promociones residenciales más exclusivas de la capital. La ubicación permite acceder con facilidad a algunos de los principales ejes económicos y sociales de Madrid.

El inmueble forma parte de un edificio de fachada neoclásica que fue rehabilitado respetando gran parte de sus elementos arquitectónicos originales. Los techos altos, los grandes ventanales y la distribución de los espacios se combinaron con una reforma de carácter contemporáneo. El resultado es una vivienda donde predominan los tonos neutros, las líneas limpias y una estética funcional orientada a maximizar la luminosidad interior.

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Además de las características propias de la vivienda, la finca cuenta con una serie de servicios reservados a sus residentes. Entre ellos destacan un spa privado, gimnasio, aparcamiento y vigilancia permanente durante las 24 horas del día. Este tipo de equipamientos se han convertido en uno de los principales reclamos de las promociones de lujo en el centro de Madrid, donde la demanda de compradores nacionales e internacionales continúa creciendo.

Una residencia distinta en Galicia

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Frente al ambiente urbano de la capital, Marta Ortega dispone también de una residencia completamente distinta en Galicia. Se trata del Pazo de Aián, una propiedad situada en la parroquia de Sigrás, dentro del municipio coruñés de Cambre. La finca fue adquirida en 2022 y ocupa aproximadamente 16.000 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los enclaves residenciales más singulares de su patrimonio.

El complejo está formado por varias construcciones. Además de la vivienda principal, cuenta con una casa de invitados y diferentes dependencias de servicio. La arquitectura combina elementos tradicionales gallegos con influencias neoclásicas, destacando las fachadas de granito, los soportales y el característico patín exterior que forma parte de la identidad de muchos pazos históricos de Galicia.

La propiedad dispone de seis habitaciones con baño, una capilla propia, huerto, estanque y amplias zonas ajardinadas. También cuenta con fuentes y un crucero tradicional integrado en el conjunto arquitectónico. Su ubicación, además, resulta especialmente significativa al encontrarse en un entorno vinculado al Camino de Santiago, uno de los principales referentes culturales y turísticos de Galicia.

Al margen de sus propiedades, Marta Ortega mantiene una intensa actividad profesional al frente de Inditex. Licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales, desarrolló gran parte de su trayectoria dentro de la compañía familiar antes de asumir la presidencia. Desde su actual cargo participa en la definición de la estrategia global del grupo, propietario de marcas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear.

En el plano personal, la empresaria está casada con Carlos Torretta, profesional vinculado al sector de la moda. Ambos forman una de las parejas más discretas del panorama empresarial español. Junto a sus hijos, suelen repartir su tiempo entre Madrid y Galicia, dos lugares que representan las dos caras de un patrimonio residencial marcado por el lujo discreto, la privacidad y una estrecha conexión con los entornos donde la familia Ortega ha desarrollado buena parte de su historia.

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