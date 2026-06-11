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Muere en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio de 8 millones de euros pasa al Estado

Tras más de una década sin que aparecieran familiares ni personas con derecho a reclamar la herencia, la Justicia ha determinado que los bienes pasen definitivamente a manos del país

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Primer plano de una mano arrugada tomando un documento marcado como "TESTAMENTO" sobre una mesa de madera. Hay unas gafas y una lámpara de latón.
Una mano con arrugas recoge un testamento de 8 millones de euros de una mesa en un despacho de abogados, junto a unas gafas y una lámpara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de un hombre en el norte de Italia ha terminado convirtiéndose en un caso llamativo por el destino de su patrimonio. Tras más de una década sin que aparecieran familiares ni personas con derecho a reclamar la herencia, la Justicia italiana ha determinado que los bienes, valorados en alrededor de ocho millones de euros, pasen definitivamente a manos del Estado. La decisión pone el foco sobre un fenómeno cada vez más frecuente en un país marcado por el envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad.

El caso se remonta a marzo de 2009, cuando falleció un hombre en la provincia de Reggio Emilia. Su patrimonio inmobiliario, situado en la cercana provincia de Módena, quedó entonces bajo administración provisional mientras se verificaba la posible existencia de herederos. Sin embargo, el paso del tiempo confirmó que nadie reclamó legalmente esos bienes ni ejerció su derecho a aceptar la herencia.

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La resolución fue dictada por la jueza Daniela Di Girolamo, del Tribunal Civil de Módena, que declaró extinguida la situación de administración temporal de la herencia. Según la magistrada, había prescrito el plazo legal para que cualquier posible heredero pudiera aceptar los bienes. Como consecuencia, se procedió a la adquisición automática del patrimonio por parte del Estado italiano.

La decisión se fundamenta en el artículo 586 del Código Civil italiano, una norma diseñada para evitar que los bienes de personas fallecidas queden abandonados o sin titular reconocido. La legislación contempla que, cuando no existen herederos legítimos ni testamentarios, la herencia sea considerada vacante y termine incorporándose al patrimonio estatal una vez agotados todos los plazos legales establecidos.

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Este tipo de situaciones reciben el nombre de herencia vacante, una figura jurídica que cobra cada vez más relevancia en Italia. La ley establece que, si una persona fallece sin testamento y sin familiares con derecho sucesorio hasta el sexto grado de parentesco, el Estado se convierte en el destinatario final de los bienes. Antes de llegar a ese punto, las autoridades deben verificar durante años la posible existencia de herederos o reclamaciones.

Los patrimonios sin heredero acumulan 8.000 millones de euros

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El caso de Módena es solo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio. Diversos estudios realizados en Italia alertan del crecimiento de los patrimonios que quedan sin herederos. Según estimaciones elaboradas por el Evaluation Lab de la Fondazione Giordano Dell’Amore para la Fondazione Cariplo, actualmente estos bienes acumulan un valor aproximado de 8.000 millones de euros en todo el país.

Las previsiones apuntan además a que la cifra podría aumentar de manera significativa durante los próximos años. Los cálculos manejados por esta entidad sitúan el volumen de patrimonios sin herederos en 20.800 millones de euros para 2030 y hasta 88.100 millones en 2040. Solo la región de Emilia-Romaña, donde se produjo el caso de Módena, concentraría actualmente cerca de 2.000 millones de euros en este tipo de bienes.

Los expertos atribuyen esta evolución a varios factores. Uno de ellos es el progresivo envejecimiento de la población italiana, que ha incrementado el número de personas que llegan a edades avanzadas sin descendencia directa. A ello se suma la escasa costumbre de redactar testamentos, una práctica que continúa siendo relativamente poco frecuente en comparación con otros países europeos.

Precisamente, la ausencia de testamento es uno de los elementos que más influye en estos procesos. Cuando una persona decide dejar por escrito el destino de sus bienes, puede designar beneficiarios concretos o incluso destinar parte de su patrimonio a organizaciones benéficas, fundaciones, entidades religiosas o asociaciones sin ánimo de lucro. Sin ese documento, la legislación establece un orden sucesorio estricto que, en ausencia de familiares, termina desembocando en la intervención estatal.

Durante los años posteriores al fallecimiento del propietario de los inmuebles de Módena, el Estado actuó como custodio provisional de los bienes mientras se desarrollaban las comprobaciones pertinentes. La resolución judicial pone ahora fin a ese periodo de gestión temporal y permite que las propiedades pasen a formar parte definitivamente del patrimonio estatal, después de que nadie acreditara derechos sobre una fortuna que permaneció más de quince años sin dueño legal reconocido.

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