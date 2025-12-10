Guía de las mejores series coreanas de Netflix: un fenómeno que se expande desde el ‘Juego del calamar’ al éxito de los K-dramas

Algunas de las series imprescindibles para entender el fenómeno de las series coreanas en la plataforma Netflix

El auge de las series coreanas en las plataformas de ‘streaming’, especialmente en Netflix, ha transformado el panorama audiovisual internacional y ha consolidado a Corea del Sur como un referente cultural global. En los últimos años, la oferta de K-dramas y producciones surcoreanas ha crecido de forma exponencial, abarcando desde thrillers y dramas históricos hasta comedias románticas y ciencia ficción.

De hecho, cada semana se estrena alguna produccion procedente de dicho país de forma que, en ocasiones, se hace complicado orientarse dentro de esa maraña de títulos. ¿Las causas? El éxito mundial del K-pop, que Parásitos arrasara en los Oscar dinamitando las fronteras entre los mercados y, por supuesto, la configuración de un ‘star-system’ internacional gracias a la rapidez con la que viajan las historias a través de la plataforma.

El fenómeno coreano ha dejado de ser una tendencia de nicho para convertirse en un fenómeno de masas. Según Netflix, más del 80% de los suscriptores globales de la plataforma han visto títulos coreanos, lo que refleja el alcance y la popularidad de estas producciones.

De ‘El juego del calamar’ a las series de terror

Series como El juego del calamar han marcado un antes y un después, no solo por su éxito de audiencia, sino también por su capacidad para generar debate social y cultural. Esta ficción, que narra la historia de cientos de personas endeudadas que compiten en juegos infantiles mortales por un premio millonario es el icono indiscutible de la producción coreana en Netflix y ha abierto la puerta a todo lo que ha venido después.

La variedad de géneros es una de las señas de identidad del catálogo coreano. Estamos muertos, por ejemplo, combina el terror zombi con el drama adolescente, situando a un grupo de estudiantes en el epicentro de una epidemia en su instituto. Así, se mezcla acción, suspense, gore y comedia estudiantil con giros impactantes que dejan en vilo a los espectadores hasta la siguiente temporada.

También hay series de culto como Kingdom, que ofrece una visión original del género zombi al trasladar la acción a la Corea feudal, fusionando intrigas palaciegas y luchas de poder con la amenaza de los no muertos. Una ficción histórica que combinaba combates con espada y conspiraciones reales.

El auge de las comedias románticas coreanas

El romance y la comedia también ocupan un lugar destacado en la producción coreana. Crash Landing on You (2019) es un ejemplo paradigmático: una rica heredera aterriza accidentalmente en Corea del Norte y se ve envuelta en una historia de amor imposible. Una comedia romántica clásica que se beneficia de la química entre sus protagonistas y que muchos consideran como una puerta de entrada ideal (para los no iniciados) al universo de K-drama, por su mezcla de elementos fantásticos y melodrama.

Shin Min Ah y Kim Sun Ho de El amor es como el chachachá

Propuesta laboral (2022) y El amor es como el chachachá (2021) también exploran el género de la comedia romántica desde diferentes perspectivas. La primera recurre al recurso del “falso noviazgo” y destaca por su estética inspirada en el cómic. La segunda, en cambio, narra la historia de una dentista que se traslada a un pueblo costero y encuentra el amor y la integración en una comunidad excéntrica, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una serie ligera y optimista.

El romance intergeneracional y la nostalgia se dan cita en títulos como Si la vida te da mandarinas... y Aquel verano inolvidable. La primera narra la historia de amor de una pareja a lo largo de medio siglo, con interpretaciones destacadas de IU y Park Bo-gum. La segunda recupera el reencuentro de una pareja separada por el tiempo, en una trama que combina el ‘coming-of-age’ con la reflexión sobre las segundas oportunidades.

Ciencia ficción y fantasía coreana

La fantasía ha encontrado en las producciones coreanas un terreno fértil para la experimentación. Rumbo al infierno (2021), explora el impacto de lo sobrenatural en la vida cotidiana y plantea dilemas morales y existenciales a través de la aparición de seres divinos que condenan a las personas al infierno.

Parasyte: Los grises (2024), adaptación del manga de Hitoshi Iwaaki, apuesta por el terror corporal y la acción, con efectos visuales impactantes y una reflexión sobre la capacidad humana para resistir en situaciones extremas.

'Parasyte: Los grises' (Netflix), serie sobre invasores alienígenas

La ciencia ficción también está presente en títulos como Mar de la tranquilidad (2021), que narra una misión espacial a la Luna en busca de recursos vitales para la supervivencia en la Tierra. Por su parte, Alquimia de almas (2022) introduce elementos de fantasía y magia, con personajes que intercambian almas y enfrentan dilemas identitarios, lo que la convierte en una de las favoritas para los aficionados al género fantástico por un argumento del que es mejor no saber nada porque está lleno de sorpresas.

El thriller y el drama social coreanos

La innovación y la diversidad temática continúan marcando la evolución de las series coreanas. The 8 Show, plantea un concurso psicológico en el que ocho personas compiten por dinero en un edificio de ocho plantas, combinando suspense y humor negro muy en la línea de El juego del calamar. La chica enmascarada aborda la doble vida de una trabajadora de oficina que busca la fama como ‘camgirl’, explorando temas como el acoso, la venganza y la violencia de género.

En el ámbito del drama social, títulos como D.P.: El cazadesertores (2021) abordan cuestiones como el acoso en el servicio militar obligatorio surcoreano. La serie, basada en un ‘webtoon’, ofrece una visión poco habitual de la vida militar y no rehúye tratar temas complejos como la corrupción y la violencia institucional. Además, la segunda temporada ampliaba el enfoque hacia la responsabilidad de los altos mandos y la discriminación hacia el colectivo LGTBI+.

'La gloria' (Netflix)

También muy destacable, La gloria (2022), un thriller de venganza protagonizado por una mujer que, después de haber sido brutalmente agredida en el instituto, pondrá en marcha un elaborado plan para que los responsables paguen por sus crímenes. Una especie de Old Boy en clave femenina.

El drama legal y social está representado por Woo, abogada extraordinaria, que sigue a una abogada con autismo enfrentándose a los retos de la vida profesional y personal. Una serie de gran sensibilidad que retrata el espectro autista, en la línea de The Good Doctor.

El impacto global y la consolidación del K-drama

La consolidación de las series coreanas en el mercado internacional es un hecho. Netflix se ha convertido en la principal plataforma de distribución de K-dramas en España y en buena parte del mundo, superando incluso a la producción local en otros idiomas. La diversidad de géneros, la calidad de las producciones y la capacidad para abordar temas universales explican el éxito de estas series, que han dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una parte esencial del panorama audiovisual contemporáneo.