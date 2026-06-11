El edículo-taller, el espacio de la Sagrada Familia donde Gaudí pasó sus últimos días y que el papa León XIV no pudo visitar

La visita del papa León XIV en Barcelona. (Montaje Infobae)

El papa León XIV ha estado en el corazón de la Sagrada Familia, donde la piedra y la luz se entrelazan bajo las bóvedas que creó Antoni Gaudí. La ciudad de Barcelona vive una jornada de emoción mientras el pontífice inicia la celebración del centenario de la muerte del arquitecto catalán. La atmósfera es solemne, con los coros resonando y miles de fieles dentro y fuera del templo, atentos a cada gesto y palabra.

A pocos metros de la multitud y la grandiosidad de la nave central, la memoria del espacio más íntimo de Gaudí se hace presente. En este mismo recinto, hace un siglo, se encontraba el edículo-taller: un pequeño habitáculo de planta cuadrada y tejado a dos aguas, levantado sobre los terrenos de la basílica. Allí, el genio de Reus pasó sus últimos años, aislado del bullicio de la ciudad, dedicado exclusivamente a la obra que lo obsesionaba. Dormía y vivía prácticamente junto a las piedras, con la única compañía de sus planos, maquetas y bocetos.

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Ayer, mientras se desarrolla la misa solemne y la bendición de la recién culminada torre de Jesucristo, el contraste entre la modestia del taller de Gaudí y la magnitud del evento resulta evidente. La Sagrada Familia, que nunca dejó de construirse ni de transformarse, acoge la visita papal como el mayor reconocimiento a esa visión nacida en un espacio tan sencillo como decisivo para la historia de la arquitectura y la espiritualidad.

El edículo-taller: núcleo creativo y refugio del arquitecto

El edículo de la Sagrada Familia fue mucho más que un simple cobertizo. Construido como un refugio dentro del propio solar del templo, cumplía funciones de estudio privado, sala de diseño y vivienda improvisada para Gaudí. Allí, el arquitecto podía supervisar cada detalle de las obras, experimentar con las proporciones y materiales, y perfeccionar las complejas soluciones geométricas que caracterizan a la basílica.

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Los secretos de la Sagrada Familia. (REUTERS/Nacho Doce)

En este entorno austero se elaboraban las maquetas de yeso a gran escala, auténticas herramientas de trabajo que permitían probar ideas antes de trasladarlas a la piedra. El edículo también era testigo de largas jornadas de reflexión y soledad, en las que Gaudí buscaba inspiración y respuestas en la naturaleza y la fe. El taller se convirtió en su centro vital hasta el trágico 7 de junio de 1926, cuando salió del recinto para acudir a la iglesia de San Felipe Neri y fue atropellado por un tranvía, falleciendo días después.

La historia de este espacio terminó de forma abrupta en 1936, cuando fue destruido por un incendio durante la Guerra Civil. Sin embargo, su significado permanece vivo gracias a recreaciones digitales y experiencias de realidad virtual que permiten a los visitantes actuales aproximarse al método de trabajo y al ambiente en que Gaudí concibió los detalles más impresionantes del templo.

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La misa multitudinaria de León XIV

Mientras la ciudad se detuvo para seguir la visita del papa, la Sagrada Familia se convierte en el centro espiritual y mediático de Cataluña. La agenda oficial comenzó con una ofrenda floral en la tumba de Gaudí, situada en la cripta de la basílica, y continúa con la misa solemne presidida por León XIV, acompañado por cardenales, obispos y músicos llegados de toda la región.

Miles de fieles abarrotan el Estadio Olímpico de Barcelona para dar una calurosa bienvenida al Papa León XIV. El pontífice recorre el estadio en el papamóvil, saludando a la multitud y bendiciendo a los más pequeños en un ambiente de gran emoción.

Al caer la tarde, el pontífice fue a bendecir la torre de Jesucristo, recién finalizada y convertida en la estructura más alta del templo. El acto, seguido desde el interior por 4.000 invitados y por otros tantos en la calle Marina gracias a pantallas gigantes, marca un hito en la historia reciente del monumento. La organización ha articulado un dispositivo especial para facilitar el acceso y la participación ciudadana, asegurando que la ceremonia pueda ser compartida por decenas de miles de personas.

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La experiencia de habitar hoy la Sagrada Familia, ya sea de manera física o mediante reconstrucciones virtuales del antiguo taller, conecta el pasado humilde de Gaudí con el presente monumental de la basílica. El lema «Alza la mirada» preside la jornada, invitando a contemplar tanto la nueva torre como el legado espiritual y cultural que representa la obra del arquitecto. La presencia del papa en este espacio concreto, donde se cruzan fe, arte y memoria, da sentido pleno a un centenario que se vive en tiempo real bajo el cielo de Barcelona.