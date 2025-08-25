España Cultura

‘Las guerreras K-pop’ se convierte en un éxito sin precedentes en Netflix y salta ahora a los cines: “La gallina de los huevos de oro”

La película animada rompe barreras en la industria y sorprende con cifras históricas. El éxito de la banda ficticia marca un antes y un después en la industria

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Primero conquistaron al público desde Netflix y ahora el fenómeno ha ido tan lejos que se están organizando sesiones especiales ‘sing-along’ en más de 1.700 salas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Se trata de Las guerreras K-pop y la demanda de entradas ha sido tal para ver las sesiones en cines que ha superado cualquier expectativa, confirmando ser la auténtica sensación de los últimos meses.

Noticias del día 25 de agosto del 2025.

Y es que, tras nueve semanas desde su lanzamiento en Netflix, la cinta alcanzó 210.5 millones de visionados y se encuentra a solo un paso de convertirse en la película más vista de la historia de la plataforma, rozando los números de Alerta roja, que lidera el pódium con 230,9 millones de visionados.

De la plataforma de ‘streaming’ a los cines

El éxito en streaming y el efecto viral se trasladan ahora a la taquilla con la llegada del filme a los cines. Según las previsiones de la industria, el debut en pantalla grande podría recaudar 15 millones de dólares (unos 13,6 millones de euros) en su primer fin de semana solo en Estados Unidos, superando incluso los 14 millones estimados para Weapons, la principal competidora.

La respuesta del público ha sido inmediata: las entradas para cerca de mil funciones en el continente norteamericano se han agotado, una cifra que toma por sorpresa a muchos analistas del sector, teniendo en cuenta que Sony Animation vendió en su día los derechos de la producción a una plataforma de streaming sin esperar este nivel de repercusión en los cines.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La trama de la película narra las aventuras de tres estrellas del k-pop, Rumi, Mira y Zoey, que a la vez son cazadoras de demonios.

Esta combinación de música, fantasía, referencias a la cultura coreana y el fandom adolescente ha sido clave para que la película genere una ola de seguidores que trasciende la pantalla.

La música: uno de sus grandes atractivos

Uno de los factores principales del éxito radica en la música: “El grupo animado y ficticio creado para el filme ha superado a los grupos de carne y hueso del k-pop”. Prueba de ello es que el single principal, Golden, ha posicionado a Huntrix como el primer grupo femenino de k-pop (real o ficticio) en alcanzar el número uno en la lista Billboard.

Además, tres canciones del filme se mantienen en el top ten de Billboard, algo que no sucedía desde 1996 con la banda sonora de Esperando un respiro. El álbum musical, en formato digital y físico, figura además en el segundo puesto de ventas en Estados Unidos, mientras que el merchandising asociado, desde camisetas hasta peluches, arrasa en la tienda oficial de la plataforma.

El recorrido comercial de la película resulta aún más llamativo porque inicialmente Sony Animation no apostó con fuerza por el proyecto, motivo por el que cedió la distribución a Netflix.

Este camino inverso (del éxito en el streaming a la conquista de las salas tradicionales) ha movido a la compañía a reformular su estrategia promocional.

Imagen de 'Las guerreras K-pop'.
Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Netflix ha visto en esta película una gallina de los huevos de oro y prueba de ello es la creación de eventos que propician la participación activa del público, afianzando aún más el fenómeno fan.

El equipo responsable del filme buscó desde el inicio crear un producto capaz de funcionar tanto para el público occidental como para los seguidores nativos del k-pop.

Para ello, combinaron los esfuerzos de creativos de Corea del Sur y Hollywood, con la dirección conjunta de la coreana Maggie Kang y el estadounidense Chris Applehans.

En la banda sonora participaron figuras como la coreano-estadounidense Audrey Nuna, la rapera Rei Ami y la reconocida productora musical Jenna Andrews, conocida por trabajar con BTS, Twice y Blackpink.

Legado en la cultura popular

El impacto internacional no solo se refleja en los números, sino también en la percepción cultural. La cinta es aclamada en foros y medios de Corea del Sur, donde la web oficial Korea.net destaca su papel en la difusión del “legado coreano” a nivel global.

El fenómeno está tan consolidado que algunas previsiones sitúan a Las guerreras K-pop como favorita para el Oscar a Mejor película de animación y con posibilidades reales de competir por el premio a Mejor canción original, con Golden como candidata destacada.

La 'boy band' rival en
La 'boy band' rival en 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

La magnitud de este fenómeno demuestra que la película ha trascendido el éxito comercial propio de una producción animada para convertirse en un icono cultural de alcance global.

Su llegada a los cines, tras romper todas las marcas en streaming, evidencia el potencial de una franquicia que conecta distintas audiencias y mercados, consolidando a Las guerreras K-pop como uno de los títulos imprescindibles del año y una apuesta segura tanto para Netflix como para la industria cinematográfica mundial.

Temas Relacionados

Las Guerreras del K PopPlataformasNetflixPelículasPelículas RecomendadasAnimaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La vida de uno de los iconos femeninos más transgresores del arte y la moda: tiroteaba pintura sobre sus propios cuadros como acto político

La película ‘Niki’ rescata la figura de esta mujer que se caracterizó por una vida tan tumultuosa como fascinante

La vida de uno de

Llega a España ‘Tatá’, la nueva obra del fenómeno literario francés Valérie Perrin: “Cada ser humano es una joya, cada vida es una novela”

La autora francesa ha triunfado en todo el mundo con sus libros y es una de las escritoras más leídas en Francia e Italia. Una de sus historias dará ahora el salto al cine de la mano del director de ‘Amélie’

Llega a España ‘Tatá’, la

La serie animada que desafía las reglas de Netflix: la historia de tres hermanos creada por el responsable de ‘BoJack Horseman’

Una nueva propuesta de Raphael Bob-Waksberg fusiona humor, realismo y sensibilidad a ritmo de saltos temporales

La serie animada que desafía

‘El regreso de Ulises’, una mirada realista a ‘La Odisea’: “Me interesaba más el hombre que la leyenda, los problemas humanos que planteaba Homero”

El director Uberto Pasolini adapta la obra clásica griega centrándose en el último episodio de esta, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche como unos envejecidos Ulises y Penélope

‘El regreso de Ulises’, una

El motivo por el que Tom Holland decidió eliminarse Instagram: “Estaba obsesionado con lo que la gente decía y lo que pensaba de mí’’

“Estaba en el set trabajando, me sentaba en mi silla y solo hacía ‘scroll’”, relató el actor de 29 años

El motivo por el que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven de 14 años

Un joven de 14 años apuñalado en Parla como venganza por una reyerta entre bandas juveniles ocurrida el pasado 18 de mayo

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

Con prisa para coger un avión, una madre y un hijo sortean la puerta de embarque, salen por una puerta de emergencia y echan a correr: “Se activó inmediatamente la alarma”

Siete investigados por vertidos y quema de residuos en un vertedero ilegal de grandes dimensiones entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra

Procedente el despido de una gerente de Burger King que utilizó su cuenta personal para acumular puntos de compras ajenas

ECONOMÍA

Estas son las 6 aplicaciones

Estas son las 6 aplicaciones que tienes que tener “sí o sí” para hacer más rápidos tus trámites legales, según un abogado: “Es fundamental”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 25 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 25 de agosto

Así funciona la “ley del hielo” en el trabajo, según un abogado: “Lo bueno es que tiene solución”

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”