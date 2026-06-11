“Esta crisis va a seguir devorando cualquier expectativa de futuro de nuestra generación”: el Consejo de la Juventud exige a las autonomías más acción en vivienda

Manifestación de jóvenes por la vivienda (Consejo de la Juventud de España)

El Consejo de la Juventud de España (CJE) y nueve consejos de juventud autonómicos han difundido este jueves un comunicado en el que reclaman a las comunidades que actúen de forma “urgente y coordinada” ante la crisis habitacional porque advierten de que no podrá resolverse sin su “implicación efectiva” en la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030.

La tasa de emancipación juvenil se sitúa actualmente en el 14,5%, el peor dato desde que existen registros, mientras la edad media para independizarse supera los 30 años en un contexto de malestar social claramente marcado por la crisis habitacional. Además, los españoles de hasta 29 años tienen que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler.

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Ante esta situación, el CJE junto a las organizaciones juveniles de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares recuerdan que las administraciones autonómicas representan el “nivel de gobierno decisivo” para que las medidas pactadas a nivel estatal se conviertan en actuaciones efectivas sobre el terreno.

“O las autonomías y el Estado actúan de manera coordinada, o la crisis de la vivienda va a seguir devorando cualquier expectativa de futuro de nuestra generación”, señalan las organizaciones.

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Las organizaciones juveniles piden coordinación par aplicar el Plan Estatal de Vivienda

Los consejos firmantes del comunicado valoran la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda del pasado 22 de mayo. En la misma línea, alertan de que la falta de coordinación entre territorios y la aplicación desigual de las políticas públicas de vivienda pueden poner en riesgo su impacto real, por lo que se ofrecen a colaborar con las autoridades autonómicas para facilitar el seguimiento y despliegue de este.

“De la capacidad de acción de las comunidades y de su voluntad política depende, en gran medida, que este Plan se traduzca en viviendas reales para personas jóvenes reales”, añaden.

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Además, los consejos de la juventud reclaman también la participación del sector de la sociedad al que afecta esta crisis y recuerdan que “participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de vivienda un derecho reconocido en el artículo 48 de la Constitución Española y una condición para que esas políticas sean eficaces”. “No es posible construir soluciones para las personas jóvenes sin contar con ellas”, apuntan.

La ausencia de reformas y pactos políticos: factores vinculados a la crisis de vivienda

Las entidades firmantes señalan que la crisis habitacional actual entre los jóvenes está vinculada a dinámicas del mercado, a la carencia de pactos políticos estables, a la ausencia de reformas de fondo y a las diferencias territoriales en la ejecución de las políticas de vivienda. Este conjunto de factores, consideran, “está contribuyendo a consolidar una situación que ya presenta carácter estructural”.

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Según el Barómetro de abril del CIS, el 51,4% de las personas jóvenes de entre 18 y 24 años señala la vivienda como el problema que más le afecta, cifra que se sitúa en el 46% entre quienes tienen entre 25 y 34 años.

Pancarta de una manifestación por la vivienda (Consejo de la Juventud de España)

En este escenario, señalan los consejos de la juventud, el enfrentamiento entre administraciones y la falta de coordinación, además de ralentizar las soluciones, desplazan la responsabilidad y bloquean respuestas que son urgentes. Al mismo tiempo que la juventud sigue sin poder acceder a un derecho básico.

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“La crisis habitacional es evitable, precisamente, porque es una crisis política. Y tiene solución, pero para que se dé, debe existir la voluntad de adoptarla. Mientras esa voluntad no se traduzca en medidas concretas, coordinadas y sostenidas en el tiempo, una generación entera seguirá pagando el precio de la inacción”, concluye el comunicado.