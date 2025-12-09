Ni Netflix ni HBO Max: esta es la nueva plataforma para cinéfilos que estrenará joyas desconocidas y que estará disponible en España

Letterboxd lanzará su propio servicio de streaming a demanda

A mediados de los 2000, los videoclubs comenzaron a desaparecer de los barrios, arrasados por la pujanza de las plataformas de streaming como Netflix o HBO Max, ahora cerca de fusionarse. Ver películas de estreno dejó de implicar acercarse a una estantería y elegir un título en físico: la pantalla se transformó en el nuevo escaparate. Ahora, casi dos décadas después, la nostalgia por la experiencia de alquiler vuelve renovada, esta vez en versión digital global, con el lanzamiento de la Letterboxd Video Store el 10 de diciembre. Así lo anunció la propia plataforma, referencia entre los cinéfilos online, en un comunicado difundido por su equipo fundador.

Fundada en 2011 en Nueva Zelanda por Matthew Buchanan y Karl von Randow, Letterboxd nació como una red social para amantes del cine, un lugar en el que compartir opiniones, organizar listas y descubrir títulos a través de la experiencia colectiva. Con más de 24 millones de miembros conectados, se ha transformado en un termómetro inmediato de tendencias, joyas olvidadas o futuros clásicos. Ahora, según Letterboxd, su nuevo espacio digital —que arranca en 23 países— amplía la propuesta: no solo recomendar películas, sino facilitar su acceso directo mediante alquiler y streaming.

El movimiento de Letterboxd remite a la lógica de los videoclubs clásicos al permitir que cualquier usuario explore una selección curada de películas independientes de todo el mundo, muchas de ellas inéditas o difíciles de encontrar. A diferencia de los catálogos omnívoros de Netflix o Prime Video, el Video Store arranca con tan solo nueve títulos cuidadosamente escogidos y agrupados en dos colecciones principales: “Unreleased Gems”, dedicada a películas no estrenadas hasta ahora en los territorios seleccionados, y “Lost & Found”, que rescata obras singulares y restauradas con alta valoración de la comunidad. Entre las elegidas figuran propuestas como la neo-noir india Kennedy o el debut de Todd Haynes, Poison, seleccionadas “según la demanda genuina de los miembros”, destaca la compañía.

Imagen de 'It Ends', uno de los títulos que estará disponible al no tener distribución en España

La importancia de la persona detrás de la recomendación

La curaduría se apoya de manera explícita en los datos internos: listas de deseos, valoraciones y señales de interés detectadas entre millones de usuarios, según explicó la empresa. Esto busca que el catálogo evolucione en tiempo real y se adapte no solo a tendencias generales, sino también al apetito puntual por títulos antes olvidados. En palabras de su CEO, Matthew Buchanan, recogidas por el comunicado de prensa: “Tomamos la guía de la comunidad y creemos que eso ha sido esencial para el éxito de Letterboxd. Nos dicen lo que realmente sucede: una película de acción de los ochenta de repente se convierte en tendencia, un título de festival de hace dos años sigue sumando listas de interés. Video Store nos permite actuar directamente en esa demanda real”.

El alquiler de cada película oscila, de acuerdo con la empresa, entre 3,99 y 19,99 dólares en el caso de Estados Unidos, ajustándose en cada país a los estándares y acuerdos particulares. Todos los títulos, como en un videoclub digital, se podrán ver durante 48 horas una vez iniciada la reproducción y son accesibles desde televisores inteligentes, dispositivos Apple y Google, así como navegadores web y móviles iOS y Android. Mientras, algunas películas de la sección “Unreleased Gems” solo podrán alquilarse durante los primeros 30 días desde el lanzamiento.

Letterboxd no oculta su ambición de servir de puente entre la audiencia y los distribuidores, permitiendo rescatar cintas “perdidas” en los catálogos o dar visibilidad a directores nóveles: “Es nuestra manera de decirle a la industria: aprovechemos este interés para que las películas lleguen a quienes más las buscan”, señala Buchanan. Para la plataforma, el Video Store se suma a su misión fundacional de descubrir cine y amplía su papel en el mercado del video bajo demanda, compitiendo en una liga diferente al ofrecer contenido más selecto, fuera de los grandes estudios y distribuidores convencionales.

Imagen de 'Poison', de Todd Haynes

Los títulos a descubrir

Entre los títulos inaugurales destacan piezas que han recorrido festivales internacionales o permanecían hasta ahora sin acceso digital, como It Ends —premiada en SXSW y Fantasia 2025—, la indonesia Sore: A Wife From the Future, y la chilena La misteriosa mirada del flamenco, reconocida en Cannes y enviada como candidata al Oscar. Otros ejemplos ilustran el carácter retrospectivo y restaurador del catálogo: la filipina Kisapmata, el clásico de acción hongkonés Tiger on the Beat o la sátira de Elia Suleiman, It Must Be Heaven. La presencia de restauraciones 4K y estrenos digitales exclusivos refuerza la intención de convertir Letterboxd en un actor relevante para el cine mundial más allá de la pantalla de recomendaciones.

Con operaciones en países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y varias naciones del norte y sur de Europa, el Video Store se presenta como una plataforma heterogénea y en crecimiento. El anuncio llega después de que Letterboxd vendiera en 2023 el 60% de sus acciones a la firma canadiense Tiny, operación que valoró la compañía en más de 50 millones de dólares y garantizó músculo financiero para el salto internacional. Con este lanzamiento, Letterboxd reivindica la experiencia del alquiler que parecía condenada al pasado y sugiere, una vez más, que el redescubrimiento del cine puede estar tan cerca como la próxima estantería —aunque esta vez, sea virtual.