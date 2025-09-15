¿Y si Marvel se convirtiera en sangrienta y ‘gore’?: así es la serie en la que los superhéroes se convierten en zombies

Capitán América zombie. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

La irrupción de, cazador de vampiros Blade Knight en el primer adelanto de Marvel Zombies, ha sorprendido a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, marcando un giro inesperado en la ‘reinterpretación’ de personajes clásicos.

Este personaje, que evoca la estética de Caballero Luna e interpretado por Todd Williams, se convierte en uno de los focos principales del tráiler, desplazando la atención que muchos esperaban para la versión de Blade encarnada por Mahershala Ali en el MCU.

La aparición de Blade Knight no solo introduce una perspectiva más brutal y novedosa del cazador de vampiros, sino que también evidencia la voluntad de la serie de explorar caminos alternativos y ofrecer lecturas radicalmente distintas de figuras ya conocidas.

Una apuesta explícita por la violencia

El tráiler, de menos de dos minutos, se presenta como una sucesión de escenas de acción desenfrenada y violencia explícita, acompañadas por la canción “from me to u” de Babymetal y Poppy, extraída del álbum 2025.

Esta elección musical intensifica el tono oscuro y adulto que la serie busca transmitir. La narrativa se sitúa en un apocalipsis zombi donde la brutalidad se convierte en la norma y la transformación de héroes emblemáticos en criaturas devoradoras de carne adquiere un protagonismo aterrador. El avance muestra versiones ‘zombificadas’ de personajes como Ojo de Halcón, Abominación y Namor, conformando un ejército de muertos vivientes que refuerza la atmósfera de desesperanza.

La estructura de Marvel Zombies se compone de cuatro episodios, lo que permite una exploración más profunda de un universo donde la muerte adquiere un significado completamente distinto para los héroes de Marvel.

La advertencia de Yelena Belova (“los Vengadores están muertos”) resuena como un presagio sombrío que define el tono de la serie. Este enfoque se aleja de las convenciones habituales del MCU, donde la violencia suele estar más contenida, y apuesta por una representación sin concesiones de las consecuencias de un apocalipsis zombi.

Un plantel de voces estelar

A pesar de la introducción de Blade Knight, la serie mantiene la conexión con el MCU al reunir a un elenco de voces reconocidas. Entre los actores que retoman sus papeles se encuentran Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, Paul Rudd como Ant-Man, Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Red Guardian, Tessa Thompson como Valkyrie, Simu Liu como Shang-Chi, Awkwafina como Katy, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Wyatt Russell como U.S. Agent, Randall Park como Jimmy Woo, Iman Vellani como Ms. Marvel y Dominique Thorne como Ironheart.

Marvel Zombies (Captura de tráiler oficial)

Esta selección de intérpretes garantiza que, pese al giro hacia lo macabro, los personajes conserven la esencia y las voces que los han hecho populares, aportando una dimensión emocional a la lucha por la supervivencia en un entorno dominado por los no-muertos.

La apuesta de Disney+ por una serie animada para adultos se refleja en la decisión de elevar el nivel de gore y realismo, superando lo mostrado previamente en la serie What If…?, donde ya se había experimentado con historias de zombis en el contexto del MCU, aunque de manera más breve y moderada.

La bruja escarlata ya apareció en 'What If...?' ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Ahora, Marvel Zombies se propone expandir y profundizar en esas ideas, presentando una historia más centrada y explícita, que no rehúye mostrar las consecuencias más horribles y desgarradoras de la situación planteada.

El tráiler ha dejado claro que la serie no teme adentrarse en territorios de violencia y desesperanza inéditos para los héroes de Marvel, lo que ha generado una expectativa considerable entre los seguidores. La promesa de una narrativa visceral y adulta, fiel al espíritu de los cómics originales, posiciona a Marvel Zombies como una de las propuestas más audaces del catálogo de Disney+.